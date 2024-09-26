Kilosu 50 TL'den tezgahta yerini aldı! Kışın yiyene hastalık uğramıyor
Kütahya'da pazar tezgahlarında yerini alan hünnapa vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Hünnap vücuda olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak da bilinin Hünnap, hastalıklardan korunma mevsiminde tüketilmesi gereken meyveler arasında yer alıyor. Birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkileri bulunduğu bilinen hünnap meyvesi Kütahya'daki semt pazarlarında kilosu 50 TL'den satılıyor.
Diyabet ve karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine kadar birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkileri bulunduğu bilinen hünnap meyvesi Kütahya'daki semt pazarlarında kilosu 50 TL'den satılıyor.