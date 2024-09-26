Kilosu 50 TL'den tezgahta yerini aldı! Kışın yiyene hastalık uğramıyor

Kütahya'da pazar tezgahlarında yerini alan hünnapa vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Hünnap vücuda olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak da bilinin Hünnap, hastalıklardan korunma mevsiminde tüketilmesi gereken meyveler arasında yer alıyor. Birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkileri bulunduğu bilinen hünnap meyvesi Kütahya'daki semt pazarlarında kilosu 50 TL'den satılıyor.

Kilosu 50 TL'den tezgahta yerini aldı! Kışın yiyene hastalık uğramıyor - 1

Diyabet ve karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine kadar birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkileri bulunduğu bilinen hünnap meyvesi Kütahya'daki semt pazarlarında kilosu 50 TL'den satılıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Kilosu 50 TL'den tezgahta yerini aldı! Kışın yiyene hastalık uğramıyor - 2

Kütahya Pazarcılar Odası Başkanı Hakan Akdaş, Simav'da yetişen hünnap meyvesinin daha yoğun bir şekilde yetiştirilmesi için gayret sarf ettiklerini ve hedeflerinin bu meyveyi yurt dışına ihraç etmek olduğunu dile getirdi.

Kilosu 50 TL'den tezgahta yerini aldı! Kışın yiyene hastalık uğramıyor - 3

Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak da bilinin Hünnap, hastalıklardan korunma mevsiminde tüketilmesi gereken meyveler arasında yer alıyor. Büyük bir zeytin boyutunda olan hünnabın hurmayı andıran bir görüntüsü var. Bahçelerde yetiştirilebilen bu meyvenin hem çekirdeği hem de çiçeği oldukça faydalı.

Kilosu 50 TL'den tezgahta yerini aldı! Kışın yiyene hastalık uğramıyor - 4

Hünnap, ziziphus jujuba ağacında büyüyen, Çin hurması veya kırmızı hurma olarak da adlandırır ve sağlık için önemli faydaları bulunur. Kurutularak tatlılarda kullanılabilmesinin yanı sıra sağlıklı bir atıştırmalık şeklinde taze ve tek başına da tüketilebilen hünnap meyvesi, düşük kalorisinin yanı sıra antioksidan ve yüksek C vitamini özelliğiyle ön plana çıkar.

Kilosu 50 TL'den tezgahta yerini aldı! Kışın yiyene hastalık uğramıyor - 5

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Hünnap, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan basıncını düzenler. Kalp sağlığını korur ve destekler.

KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Kolesterolü düşürür. Bol lifli içeriği sayesinde sindirim sistemini çalıştırır ve kabızlık sorununu önler. Lif içeriğiyle kolon kanseri riskini azaltır.

Kilosu 50 TL'den tezgahta yerini aldı! Kışın yiyene hastalık uğramıyor - 6

KANIN TEMİZLENMESİNİ SAĞLAR

Mukus oluşumunu azaltarak solunum yollarını temizler. Kemik gücünü artırır, dolaşım sistemini düzenler. Stres ve kaygıyı azaltır, zihin sakinliği sağlar. Kanın temizlenmesini sağlar

Kilosu 50 TL'den tezgahta yerini aldı! Kışın yiyene hastalık uğramıyor - 7

HÜNNAP YEMENİN VÜCUDA ZARARI VAR MI?

Her şeyin fazlasının zarar olduğu gerçeğini düşündüğümüzde hünnap meyvesini fazla tüketmek de vücutta bazı yan etkiler ve reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Kilosu 50 TL'den tezgahta yerini aldı! Kışın yiyene hastalık uğramıyor - 8

Çok fazla hünnap tüketmek düşük tansiyona neden olabileceği gibi mide bulantısı ve şişkinlik, kan şekerinde değişimler, ciltte kaşıntı veya alerjik reaksiyon gibi durumlar ortaya çıkarabilir.

ÖNEMLİ! Hünnap meyvesinin faydalarından yararlanmak için tüketmeden önce mutlaka bir beslenme uzmanına danışın.

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