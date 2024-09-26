Kilosu 50 TL'den tezgahta yerini aldı! Kışın yiyene hastalık uğramıyor

Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak da bilinin Hünnap, hastalıklardan korunma mevsiminde tüketilmesi gereken meyveler arasında yer alıyor. Büyük bir zeytin boyutunda olan hünnabın hurmayı andıran bir görüntüsü var. Bahçelerde yetiştirilebilen bu meyvenin hem çekirdeği hem de çiçeği oldukça faydalı.