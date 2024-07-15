Kilosu bu yıl 100 TL! Gün ışığı etkisini göstermeden toplanıyor, B6, potasyum, demir zengini

Mersin'in Mut ilçesinde 10 bin dekar alanda incir hasadı başladı. Beyaz incirden bu sene yaklaşık 70 bin ton rekolte beklendiği belirtildi. Gün ışığı tam etkisini göstermeden sabahın erken saatlerinde toplanan ve Mut ilçesinde üreticinin önemli gelir kaynaklarından olan beyaz incir rengi, aroması, iriliği, tadı ve sevkiyata dayanıklılığıyla sık sık tercih ediliyor.

Kilosu bu yıl 100 TL! Gün ışığı etkisini göstermeden toplanıyor, B6, potasyum, demir zengini - 1

Mut ilçesinde kayısı ve erik sezonunun tamamlanmasının ardından bugünlerde ilçede beyaz incir hasadına başlandı. Sadece ilçede 10 bin dekar alan da üretilen incirden bu sene 70 bin ton verim bekleniyor.


SAĞLIK HABERLERİ

Kilosu bu yıl 100 TL! Gün ışığı etkisini göstermeden toplanıyor, B6, potasyum, demir zengini - 2

Gün ışığı tam etkisini göstermeden sabahın erken saatlerinde toplanan ve Mut ilçesinde üreticinin önemli gelir kaynaklarından olan beyaz incir rengi, aroması, iriliği, tadı ve sevkiyata dayanıklılığı ile tercih edilirken kilosu 100 liradan alıcı bulması da üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Kilosu bu yıl 100 TL! Gün ışığı etkisini göstermeden toplanıyor, B6, potasyum, demir zengini - 3

Bu yıl incir hasadının başlamasıyla birlikte üreticinin yüzünün gülmeye başladığını belirten Mehmet Yıldız, "İncirin kilosu bu yıl 100 lira. Diğer günlerde fiyat ne olur bilemeyiz şu an tüccar da memnun müstahsil de memnun" dedi.

Kilosu bu yıl 100 TL! Gün ışığı etkisini göstermeden toplanıyor, B6, potasyum, demir zengini - 4

İsmail Kaplan ise, "Mersin'in Mut ilçesinde beyaz incir hasadımız başlamıştır. Mut Burun köyünde incirin daha kaliteli olduğunu gördüm. Bu yıl fiyattan da memnunuz" diye konuştu.

Kilosu bu yıl 100 TL! Gün ışığı etkisini göstermeden toplanıyor, B6, potasyum, demir zengini - 5

İncir, hem besleyici hem de sağlık açısından pek çok faydası olan bir meyvedir.

İşte incirin sağlık için faydalarından bazıları:

İncirler, lif, antioksidanlar, vitaminler (özellikle B6 vitamini), ve mineraller (potasyum, magnezyum, demir) açısından zengindir. Bu özellikleri sayesinde sağlıklı bir besin kaynağıdır. İncirler lif bakımından zengindir, bu da sindirim sistemini düzenlemeye ve kabızlık riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kilosu bu yıl 100 TL! Gün ışığı etkisini göstermeden toplanıyor, B6, potasyum, demir zengini - 6

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

İncirlerin içinde bulunan lifler ve doğal şekerler, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olabilir.İncirlerde bulunan kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi mineraller, kemik sağlığını korumaya ve güçlendirmeye katkıda bulunabilir.

Kilosu bu yıl 100 TL! Gün ışığı etkisini göstermeden toplanıyor, B6, potasyum, demir zengini - 7

ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

İncirlerdeki antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltabilir ve genel olarak sağlığı destekleyebilir. Potasyum bakımından zengin olan incirler, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

Kilosu bu yıl 100 TL! Gün ışığı etkisini göstermeden toplanıyor, B6, potasyum, demir zengini - 8

CİLT SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

İncirlerde bulunan antioksidanlar ve vitaminler, cildin genç ve sağlıklı kalmasına katkıda bulunabilir. Bazı araştırmalar, incirlerde bulunan bileşiklerin kansere karşı koruyucu etkileri olabileceğini göstermektedir.

Bu faydaları elde etmek için günlük beslenmenize incirleri dahil etmek sağlıklı bir seçenektir. Ancak herhangi bir sağlık durumunuz varsa veya meyve tüketimi konusunda endişeleriniz varsa, bir sağlık uzmanına danışmanız faydalı olacaktır.

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