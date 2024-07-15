Kilosu bu yıl 100 TL! Gün ışığı etkisini göstermeden toplanıyor, B6, potasyum, demir zengini
Mersin'in Mut ilçesinde 10 bin dekar alanda incir hasadı başladı. Beyaz incirden bu sene yaklaşık 70 bin ton rekolte beklendiği belirtildi. Gün ışığı tam etkisini göstermeden sabahın erken saatlerinde toplanan ve Mut ilçesinde üreticinin önemli gelir kaynaklarından olan beyaz incir rengi, aroması, iriliği, tadı ve sevkiyata dayanıklılığıyla sık sık tercih ediliyor.
Mut ilçesinde kayısı ve erik sezonunun tamamlanmasının ardından bugünlerde ilçede beyaz incir hasadına başlandı. Sadece ilçede 10 bin dekar alan da üretilen incirden bu sene 70 bin ton verim bekleniyor.