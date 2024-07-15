Kilosu bu yıl 100 TL! Gün ışığı etkisini göstermeden toplanıyor, B6, potasyum, demir zengini

İncir, hem besleyici hem de sağlık açısından pek çok faydası olan bir meyvedir.



İşte incirin sağlık için faydalarından bazıları:



İncirler, lif, antioksidanlar, vitaminler (özellikle B6 vitamini), ve mineraller (potasyum, magnezyum, demir) açısından zengindir. Bu özellikleri sayesinde sağlıklı bir besin kaynağıdır. İncirler lif bakımından zengindir, bu da sindirim sistemini düzenlemeye ve kabızlık riskini azaltmaya yardımcı olabilir.