Kimse yemek istemiyor ama doğal mikrop temizleyici! Yoğurdun içine 1 kaşık koyup tüketen doktor yüzü görmüyor

BAMYA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Çay olarak kullanılabilir.



Tozu veya tohumu direk olarak alınabilir. Üzerine su için.



8-9 tane bamya tohumu 1 bardak suyun içerisine atın ağzını kapatın ve sabaha kadar beklesin daha sonra bu suyu için ve tohumları yiyin.



10 adet bamya tohumunu ezin ve üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. 1 yemek kaşığı da bal ekleyin macun yapın.