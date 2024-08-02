Kimse yemek istemiyor ama doğal mikrop temizleyici! Yoğurdun içine 1 kaşık koyup tüketen doktor yüzü görmüyor

Vücut sağlığını korumak, hastalıklara karşı güç kalkanı oluşturmak için sebze ve meyveleri beslenme listesinden eksik etmemek gerekiyor. Doğanın bir mucizesi olan doğal vitamin kaynağı sebze ve meyveler vücut sağlığı için çok faydalı. Faydaları saymakla bitmeyen ancak çok sevilerek tüketilmeyen bir sebze var ki yiyen organlarına güç depoluyor.

Kimse yemek istemiyor ama doğal mikrop temizleyici! Yoğurdun içine 1 kaşık koyup tüketen doktor yüzü görmüyor - 1

Sağlıklı bir vücuda sahip olmanın yolu dengeli ve düzenli beslenmekten geçiyor. Doğada bulunan pek çok meyve ve sebze vücut sağlığı için oldukça faydalı.

SAĞLIK HABERLERİ

Kimse yemek istemiyor ama doğal mikrop temizleyici! Yoğurdun içine 1 kaşık koyup tüketen doktor yüzü görmüyor - 2

Bamya da en sağlıklı sebzelerin başında geliyor. Bamya gibi, bamya tohumunun da vücuda faydaları ortaya çıktı.

Kimse yemek istemiyor ama doğal mikrop temizleyici! Yoğurdun içine 1 kaşık koyup tüketen doktor yüzü görmüyor - 3

Tüylü yapısı sebebiyle pek sevilmeyen bamya, Türkiye’de genellikle "ekşili bamya yemeği" olarak sofralarda yerini alıyor. Yüzyıllardır tüketilen bamyanın hem yemeği hem turşusu resmen şifa deposu.

Kimse yemek istemiyor ama doğal mikrop temizleyici! Yoğurdun içine 1 kaşık koyup tüketen doktor yüzü görmüyor - 4

Ebegümeci ailesinden gelen bamyanın tohumları da son yıllarda faydalarından dolayı çok sık tercih edilmeye başladı.

Kimse yemek istemiyor ama doğal mikrop temizleyici! Yoğurdun içine 1 kaşık koyup tüketen doktor yüzü görmüyor - 5

Bamya tohumu, meyvesi olgunlaştıktan sonra oluşan küçük, koyu kırmızı veya kahverengi tohumlardır. Bamya tohumları meyvesinden ayrıştırılarak kurutulur.

Kimse yemek istemiyor ama doğal mikrop temizleyici! Yoğurdun içine 1 kaşık koyup tüketen doktor yüzü görmüyor - 6

Bamya tohumunu düzenli tüketmek koleterolden, karaciğere kadar pek çok hastalığı iyi gelir.

Kimse yemek istemiyor ama doğal mikrop temizleyici! Yoğurdun içine 1 kaşık koyup tüketen doktor yüzü görmüyor - 7

Bamya tohumu güçlü bir B, C, K vitamini kaynağı olarak bilinir. İçerisinde bol miktarda potasyum, magnezyum ve kalsiyum bulunur. Bamya tohumu, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca tam bir karaciğer dostudur. Karaciğeri temizler ve yeniler.

Kimse yemek istemiyor ama doğal mikrop temizleyici! Yoğurdun içine 1 kaşık koyup tüketen doktor yüzü görmüyor - 8

Kan şekerini düzenlemek için bamya tohumu tüketilebilir. Bamya tohumunu düzenli tüketmek vücutta biriken zararlı toksinleri atar. Ödem ve şişkinliği de önler.

Kimse yemek istemiyor ama doğal mikrop temizleyici! Yoğurdun içine 1 kaşık koyup tüketen doktor yüzü görmüyor - 9

EKLEM AĞRILARINA İYİ GELİR

Dizlerde vücutta oluşa sıvı kaybına ve sıvı kaybıyla oluşan ağrılarında yok olmasını da sağlar. Özellikler dizlerde oluşan ağrılara, kireçlenme ağrılarına, menisküs ağrıları ve bu gibi ağrılara da iyi geldiği biliniyor

Kimse yemek istemiyor ama doğal mikrop temizleyici! Yoğurdun içine 1 kaşık koyup tüketen doktor yüzü görmüyor - 10

GÜÇLÜ BİR K VİTAMİNİ KAYNAĞI

Bamya tohumu vitamin açısından çok zengindir. Güçlü bir K vitamini kaynağı olarak da bilinir. r. Bu insan vücudunun gerekli olan k vitamini ihtiyacını karşılar. Ayrıca K Vitamini sayesinde kemiklere de iyi gelmektedir.

Kimse yemek istemiyor ama doğal mikrop temizleyici! Yoğurdun içine 1 kaşık koyup tüketen doktor yüzü görmüyor - 11

KAN ŞEKERİNİ DENGEDE TUTAR

Bamya tohumunun diğer bir özelliği ise diyabete karşı da çok faydalıdır. Hafızanın güçlenmesine yardımcı olur ve konsantrasyonun da güçlenmesinde önemli rol oynar.

Halsizlik hissediyorsanız bamya tohumu bunun için idealdir. Halsizliğe, yorgunluğa, bitkinliğe çok iyi gelir.

Kimse yemek istemiyor ama doğal mikrop temizleyici! Yoğurdun içine 1 kaşık koyup tüketen doktor yüzü görmüyor - 12

KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIR

Ayrıca bamya tohumunun diğer bir özelliği ise zayıflamaya da yardımcı olmasıdır. Aç karnına kullanılan bamya tohumu düzenli kullanımda zayıflattığı görülmektedir.

İçerisinde bulunduğu yüksek lifler sayesinde tok tutucu özelliği de bulunmaktadır. Özellikle metabolizmayı iyi bir şekilde çalışmasına yardımcı olur

Kimse yemek istemiyor ama doğal mikrop temizleyici! Yoğurdun içine 1 kaşık koyup tüketen doktor yüzü görmüyor - 13

BAMYA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Çay olarak kullanılabilir.

Tozu veya tohumu direk olarak alınabilir. Üzerine su için.

8-9 tane bamya tohumu 1 bardak suyun içerisine atın ağzını kapatın ve sabaha kadar beklesin daha sonra bu suyu için ve tohumları yiyin.

10 adet bamya tohumunu ezin ve üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. 1 yemek kaşığı da bal ekleyin macun yapın.

Kimse yemek istemiyor ama doğal mikrop temizleyici! Yoğurdun içine 1 kaşık koyup tüketen doktor yüzü görmüyor - 14

Bir kaşık bamya tohumunu 1 kase yoğurtla karıştırarak da tüketebilirsiniz. 

UYARI! Eğer herhangi bir sağlık probleminiz, kronik hastalığınız, gebelik durumunuz ya da düzenli olarak kullandığınız ilaç varsa bamya tohumu tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

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