Kimyasal işlem uygulanmış sebzeler nasıl anlaşılır? Sebze alırken nelere dikkat edilmeli?

Bazı sebze ve meyveler hem mevsimi dışında yetiştirilmek için hem de çürüme süresini uzatmak için çeşitli kimyasal maddelere maruz bırakılıyor. Peki, sebze alınırken, hangisinin organik hangisinin kimyasal işlemden geçtiği nasıl anlaşılır? İşte püf noktaları...

ntv.com.tr 18.08.2020 - 12:43

Kimyasal işlem uygulanmış sebzeler nasıl anlaşılır? Sebze alırken nelere dikkat edilmeli? - 1
Sebze ve meyvelerde çürümesini ve uzun süre sağlam kalmasını sağlamak amacıyla çeşitli kimyasal maddeler kullanılıyor. Aynı zamanda birçok sebze yaz ürün olmasına rağmen kışında tezgahlar da yer alabiliyor. Buna neden olan kimyasal maddeler bazı sebzeler de çeşitli şekillerde ayırt ediliyor.
Kimyasal işlem uygulanmış sebzeler nasıl anlaşılır? Sebze alırken nelere dikkat edilmeli? - 2
Kış mevsiminde kullanılan balkabağında, yetiştirilirken çeşitli kimyasalalr kullanılabiliyor. Eğer kabağın dışı pürüzsüzse bu ilaca maruz kalmadığını gösteriyor. Ancak üstünde life benzer yamuk çizgileri ya da kara benekleri varsa bal kabağı ilaca maruz kalmış olabilir.
Kimyasal işlem uygulanmış sebzeler nasıl anlaşılır? Sebze alırken nelere dikkat edilmeli? - 3

Patateste küçük yumruların çok fazla olması, içerisinde kararmalar meydana gelmesi çok fazla ilaca maruz kaldığını işaret ediyor olabilir.

Kimyasal işlem uygulanmış sebzeler nasıl anlaşılır? Sebze alırken nelere dikkat edilmeli? - 4

Domates yazın tüketilmesi gereken sebzeler arasında yer alır. Kışın tüketilen domatesler sağlığınız açısından risk oluşturuyor olabilir.

Eğer domatesin kabuğunun çok yapay göründüğünü düşünüyor ve çıplak gözle beyaz çizgilerin farkına varabiliyorsanız, bu gıda nitrik asit içeriyordur.

Kimyasal işlem uygulanmış sebzeler nasıl anlaşılır? Sebze alırken nelere dikkat edilmeli? - 5

Salatalık da domates gibi yazın tüketilir.  Mevsiminde tüketilmeyen ve içerisinde çekirdek bulunmayan yumuşak salatalar sağlık açısından risk oluşturabilir.

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