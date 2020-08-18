Kimyasal işlem uygulanmış sebzeler nasıl anlaşılır? Sebze alırken nelere dikkat edilmeli?

Sebze ve meyvelerde çürümesini ve uzun süre sağlam kalmasını sağlamak amacıyla çeşitli kimyasal maddeler kullanılıyor. Aynı zamanda birçok sebze yaz ürün olmasına rağmen kışında tezgahlar da yer alabiliyor. Buna neden olan kimyasal maddeler bazı sebzeler de çeşitli şekillerde ayırt ediliyor.