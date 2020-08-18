Kimyasal işlem uygulanmış sebzeler nasıl anlaşılır? Sebze alırken nelere dikkat edilmeli?

ntv.com.tr 18.08.2020 - 12:43
Patateste küçük yumruların çok fazla olması, içerisinde kararmalar meydana gelmesi çok fazla ilaca maruz kaldığını işaret ediyor olabilir.
Domates yazın tüketilmesi gereken sebzeler arasında yer alır. Kışın tüketilen domatesler sağlığınız açısından risk oluşturuyor olabilir.
Eğer domatesin kabuğunun çok yapay göründüğünü düşünüyor ve çıplak gözle beyaz çizgilerin farkına varabiliyorsanız, bu gıda nitrik asit içeriyordur.
Salatalık da domates gibi yazın tüketilir. Mevsiminde tüketilmeyen ve içerisinde çekirdek bulunmayan yumuşak salatalar sağlık açısından risk oluşturabilir.