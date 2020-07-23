Kinoa nedir, nasıl tüketilir? (Kinoa faydaları)

23.07.2020 - 15:18
KİNOA NEDİR?
Kinoa glutensiz, tam tahıllı karbonhidrat ve aynı zamanda protein kaynağıdır.
Tahıllara benzer yönleri olsa da buğdaygillerden değildir, ıspanak ve pancar gibi bitkilere daha yakındır.
Besin değeri oldukça iyi olan kinoa lizin gibi temel amino asitler, bol miktarda kalsiyum, demir ve fosfor içerir.
100 gram kinoa 372 kalori, 5,8 gram yağ, 69 gram karbonhidrat, 6 gram lif içerir.
KİNOA NASIL TÜKETİLİR?
Genellikle pirinç veya bulgur ile aynı şekilde pişirilir, çeşitli yemeklerde ve salatalarda kullanılır.
1 bardak kinoayı suda haşlamadan önce kabuğundaki acı tadı yok etmek için uzun süre yıkanması gerektiği unutulmamalıdır.
KİNOA FAYDALARI NELERDİR?
Lif oranının yüksek olmasından dolayı sindirimi kolaylaştıran kinoa zayıflamaya yardımcı olur.
Diyabet hastalarına tavsiye edilen kinoa aynı zamanda kan şekerini düşürür.
İçeriğinde bulunan süper oksit dismutaz sayesinde cildin yaşlanmasını geciktirir, dokuları yeniler.
Yüksek miktarda mineral, vitamin ve lif içeren kinoa bağışıklılığı kuvvetlendirerek hastalıklara karşı korur.
Yüksek kalsiyum oranı sayesinde kemik gelişimi için de etkilidir.
Anemi hastalarının beslenme rutinlerine eklmesi önerilir.
KİNOA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
120'den fazla farklı çeşidi olan kinoa çok çeşitli renklerde ortaya çıkabilse de, en yaygın renkleri; beyaz (fildişi veya sarı kinoa olarak da bilinir), kırmızı ve siyahtır.
Kırmızı kinoa pişirildikten sonra şeklini koruduğu için soğuk salatalarda tariflerde tercih edilirken siyah kinoa ise pişirildiğinde siyah rengini korur.