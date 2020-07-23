Kinoa nedir, nasıl tüketilir? (Kinoa faydaları)

KİNOA NEDİR?

Kinoa glutensiz, tam tahıllı karbonhidrat ve aynı zamanda protein kaynağıdır.

Tahıllara benzer yönleri olsa da buğdaygillerden değildir, ıspanak ve pancar gibi bitkilere daha yakındır.

Besin değeri oldukça iyi olan kinoa lizin gibi temel amino asitler, bol miktarda kalsiyum, demir ve fosfor içerir.

100 gram kinoa 372 kalori, 5,8 gram yağ, 69 gram karbonhidrat, 6 gram lif içerir.