Kış aylarında artan göz kuruluğu nasıl önlenir? Göz sağlığını korumak için ipuçları

Mevsimsel alerjiler de kış aylarında göz sorunlarına neden olabilir. Toz, küf ve evcil hayvan tüyü gibi alerjenler, alerjik reaksiyonları tetikler ve kaşıntılı, sulu gözlere, hapşırmaya, burun akıntısına ve tıkanıklığa neden olur. Kuru gözler, havadaki düşük nem nedeniyle kış aylarında yaygın bir göz sorunudur. Gözler onları nemli tutmak için yeterli gözyaşı üretmez ve gözlerdeki nem eksikliği rahatsızlık, kaşıntı, kızarıklık ve yanma hissine neden olur. Ofisler gibi sıcak ortamlarda daha fazla zaman geçiren kişiler kuru gözlere daha yatkındır.

Konjonktivit (kırmızı göz hastalığı) her yaştan insanı etkiler. Viral konjonktivit, en yaygın konjonktivit türüdür. Bu tür kırmızı göz çok bulaşıcıdır ve genellikle okullar ve diğer kalabalık yerlerde yayılır. Genellikle sulu akıntı ile yanan, kırmızı gözlere neden olur.





