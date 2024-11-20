Kış aylarında artan göz kuruluğu nasıl önlenir? Göz sağlığını korumak için ipuçları
Kış genellikle güzel bir mevsimdir ancak beraberinde bazı yaygın göz sorunlarını da getirebilir. Kuru, soğuk hava gözleri etkiler ve rahatsızlığa, tahrişe ve hatta göz enfeksiyonlarına neden olur. Mevsimsel alerjiler de kış aylarında göz sorunlarının yaygın bir nedenidir. Kapalı ortamda bulunan alerjenler, alerjileri tetikleyebilir ve kaşıntılı, sulu gözlere ve diğer semptomlara neden olabilir. Bu nedenle göz sorunlarından kaçınmak ve onları sağlıklı tutmak için bu mevsimde gözlerimize bakmak önemlidir.
KIŞIN EN YAYGIN GÖRÜLEN GÖZ SORUNLARI
Göz enfeksiyonları, soğuk ve kuru hava nedeniyle kış aylarında yaygındır ve bir virüs veya bakteriden kaynaklanır ve gözlerde kızarıklık, şişme ve akıntıya neden olabilir. Konjonktivit veya kırmızı göz, bu dönemde yaygındır ve oldukça bulaşıcıdır.