Kış aylarının geleneksel içeceği: Boğaz ağrısının dermanı, inatçı öksürüğün şifası

Elazığlı esnaf Ahmet Bahçeci ise salebin kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden biri olduğunu belirterek, “Salep kışın iyi bir içecektir, sıcak da tutar. Vitaminlidir, vücuda enerji verir. Bağırsak sıkıntılarında çözüm sunar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Genelde soğuk havalarda, özellikle öksürük ve boğaz problemlerinde çok faydası vardır. Kış aylarının içeceğidir. Kar yağışının olduğu dönemlerde daha çok tercih ediliyor. Süt ile karışınca çok lezzetli bir içecek oluyor” ifadelerini kullandı.