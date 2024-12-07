Kış aylarının geleneksel içeceği: Boğaz ağrısının dermanı, inatçı öksürüğün şifası

Elazığ’da kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte salebe olan ilgi arttı. Esnaf Ahmet Bahçeci, salebin bağışıklığı güçlendiren, vücuda enerji veren ve özellikle kış hastalıklarına iyi gelen bir içecek olduğunu belirtti. Geleneksel bir Türk içeceği olan salep, yalnızca lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor.

Kış aylarının geleneksel içeceği: Boğaz ağrısının dermanı, inatçı öksürüğün şifası - 1

Kış aylarının etkisini iyiden iyiye hissettirdiği Elazığ’da, geleneksel bir lezzet olan salep, soğuk havalarda en çok tercih edilen içeceklerden biri haline geldi

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Kış aylarının geleneksel içeceği: Boğaz ağrısının dermanı, inatçı öksürüğün şifası - 2

Özellikle kar yağışının etkili olduğu günlerde salep satışlarında artış yaşanırken, vatandaşlar bu sıcak ve lezzetli içecekle hem içlerini ısıtıyor hem de sağlıklı bir alternatif tercih ediyor.

Kış aylarının geleneksel içeceği: Boğaz ağrısının dermanı, inatçı öksürüğün şifası - 3

Elazığlı esnaf Ahmet Bahçeci ise salebin kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden biri olduğunu belirterek, “Salep kışın iyi bir içecektir, sıcak da tutar. Vitaminlidir, vücuda enerji verir. Bağırsak sıkıntılarında çözüm sunar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Genelde soğuk havalarda, özellikle öksürük ve boğaz problemlerinde çok faydası vardır. Kış aylarının içeceğidir. Kar yağışının olduğu dönemlerde daha çok tercih ediliyor. Süt ile karışınca çok lezzetli bir içecek oluyor” ifadelerini kullandı.

Kış aylarının geleneksel içeceği: Boğaz ağrısının dermanı, inatçı öksürüğün şifası - 4

Geleneksel bir Türk içeceği olan salep, yalnızca lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor.

Kış aylarının geleneksel içeceği: Boğaz ağrısının dermanı, inatçı öksürüğün şifası - 5

KIŞIN SALEP TÜKETMENİN FAYDALARI

  • İçeriğindeki zengin vitamin ve mineraller sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur, özellikle grip ve soğuk algınlığı riskini azaltır.
  • Salebin ana maddesi olan orkide bitkisinin kökünden elde edilen salep, mide ve bağırsak sorunlarına iyi gelir. Özellikle hazımsızlık ve şişkinlik yaşayanlar için rahatlatıcı bir etkisi vardır.
  • Doğal bir karbonhidrat kaynağı olan salep, enerji seviyesini artırarak yorgunluk ve halsizliğe iyi gelir.
  • Sıcak bir içecek olarak tüketildiğinde boğazı yumuşatarak tahrişi azaltır, öksürüğü hafifletir.
  • İçeriğindeki kalsiyum, kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur ve özellikle çocuklar ile yaşlılar için faydalıdır
Kış aylarının geleneksel içeceği: Boğaz ağrısının dermanı, inatçı öksürüğün şifası - 6

SALEP TÜKETİRKEN AŞIRIYA KAÇMAYIN

Salebin tüm bu faydalarının yanında aşırı tüketimden kaçınılması gerektiği de unutulmamalı. .

Kış aylarının geleneksel içeceği: Boğaz ağrısının dermanı, inatçı öksürüğün şifası - 7

Özellikle şeker içeriği yüksek olan tarifler, kontrolsüz tüketildiğinde kilo alımına neden olabilir. Ancak ölçülü bir şekilde tüketildiğinde, salep kış aylarının hem lezzetli hem de sağlıklı bir tercihi olmaya devam ediyor

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