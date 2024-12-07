Kış aylarının geleneksel içeceği: Boğaz ağrısının dermanı, inatçı öksürüğün şifası
Elazığ’da kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte salebe olan ilgi arttı. Esnaf Ahmet Bahçeci, salebin bağışıklığı güçlendiren, vücuda enerji veren ve özellikle kış hastalıklarına iyi gelen bir içecek olduğunu belirtti. Geleneksel bir Türk içeceği olan salep, yalnızca lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor.
Kış aylarının etkisini iyiden iyiye hissettirdiği Elazığ’da, geleneksel bir lezzet olan salep, soğuk havalarda en çok tercih edilen içeceklerden biri haline geldi