Kış aylarının şifa kaynağı için ocaklar tütmeye başladı: Bir kaşığı anında kana karışıyor
Aydın'ın önemli pekmez üretim merkezlerinden biri olan Koçarlı ilçesinin Beşparmak Dağları eteklerindeki Bağcılar Mahallesi'nde, yeni sezonun pekmez üretimi için ocaklar yakıldı. Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ve şifa kaynağı olarak bilinen pekmez için, üzümler toplandı ve iki gün sürecek üretim süreci başladı. Kış aylarında pekmez tüketmenin vücuda faydaları da saymakla bitmiyor.
Bağcılar Mahallesi, sadece Aydın'ın değil, Ege Bölgesi'nin de en önemli pekmez üretim yerlerinden biri olarak öne çıkıyor. Her sonbaharda olduğu gibi bu yıl da pekmez üretimi geleneksel yöntemlerle gerçekleştiriliyor.