Kış aylarının şifa kaynağı için ocaklar tütmeye başladı: Bir kaşığı anında kana karışıyor

Aydın'ın önemli pekmez üretim merkezlerinden biri olan Koçarlı ilçesinin Beşparmak Dağları eteklerindeki Bağcılar Mahallesi'nde, yeni sezonun pekmez üretimi için ocaklar yakıldı. Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ve şifa kaynağı olarak bilinen pekmez için, üzümler toplandı ve iki gün sürecek üretim süreci başladı. Kış aylarında pekmez tüketmenin vücuda faydaları da saymakla bitmiyor.

Kış aylarının şifa kaynağı için ocaklar tütmeye başladı: Bir kaşığı anında kana karışıyor - 1

Bağcılar Mahallesi, sadece Aydın'ın değil, Ege Bölgesi'nin de en önemli pekmez üretim yerlerinden biri olarak öne çıkıyor. Her sonbaharda olduğu gibi bu yıl da pekmez üretimi geleneksel yöntemlerle gerçekleştiriliyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Kış aylarının şifa kaynağı için ocaklar tütmeye başladı: Bir kaşığı anında kana karışıyor - 2

Bağcılar Mahallesi sakinlerinden pekmez üreticisi Adem Yağcıoğlu, kuraklık nedeniyle üzüm rekoltesinin düştüğünü ve bunun pekmez üretimini olumsuz etkilediğini belirtti.

Yağcıoğlu, “Dedelerimizden ve ninelerimizden miras kalan pekmez üretim geleneğini sürdürüyoruz. Her yörenin pekmezi kendine has güzellikler taşır ancak bizim tamamen organik olarak ürettiğimiz pekmez, bölgenin en iyi aromasına sahip” şeklinde konuştu.

Kış aylarının şifa kaynağı için ocaklar tütmeye başladı: Bir kaşığı anında kana karışıyor - 3

Geçtiğimiz yıllara kıyasla maliyeti artan Bağcılar Pekmezi, kilosu 250-300 TL arasında alıcı buluyor. Pekmez üretiminin başlaması, belgeselciler ve fotoğraf sanatçılarının da dikkatini çekerek Bağcılar Mahallesi'ne olan ilgiyi artırdı.

Kış aylarının şifa kaynağı için ocaklar tütmeye başladı: Bir kaşığı anında kana karışıyor - 4

Pekmez, taze üzüm ve ihraç şansı olmayan kuru üzümden üretilmekle birlikte keçiboynuzu, elma, dut, kayısı, erik, karpuz, incir ve şeker pancarından da yapılır.

Yüksek şeker içeriği nedeniyle iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağı olan pekmez; kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gibi mineralleri de içermektedir. Pekmezin, yapıldığı meyveye göre besin içeriği değişmektedir.

Kış aylarının şifa kaynağı için ocaklar tütmeye başladı: Bir kaşığı anında kana karışıyor - 5

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Pekmez, içerdiği fenolik bileşikler sayesinde antioksidan özelliklere sahiptir. Bu özellikleriyle hücresel hasarı azaltabilir ve vücutta serbest radikallerin neden olduğu zararları önleyebilir.

İçerdiği bazı vitaminler ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

Kış aylarının şifa kaynağı için ocaklar tütmeye başladı: Bir kaşığı anında kana karışıyor - 6

ENERJİ VERİR

İçerdiği doğal şekerler sayesinde hızlı enerji sağlar. Özellikle sporcular ve enerji gereksinimi fazla olan kişiler için tercih edilen bir besindir.

PEKMEZ HIZLI KANA KARIŞIYOR

Pekmez çok hızlı bir şekilde kana karışabiliyor. Karbonhidrattan zengin bir enerji kaynağı olan pekmez, glikoz ve fruktoz içeriği nedeniyle sindirime gerek kalmadan tüketildikten kısa bir süre sonra kana karışır.

Pekmez B (B1,B2,B3) vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, magnezyum, krom, demir zenginliğiyle de yüksek düzeyde vitamin ve mineral kaynağıdır

Kış aylarının şifa kaynağı için ocaklar tütmeye başladı: Bir kaşığı anında kana karışıyor - 7

KANSIZLIĞA İYİ GELİR

Pekmez kan yapımını artırıyor. Kansızlığa iyi gelen bir besin olarak biliniyor. Süt ve süt ürünlerinden sonra, kalsiyum içeriği açısından en iyi kaynaklardan olan pekmez, kemik gelişimi ve sağlığı için çok önemlidir. Pekmez tüketimi vücut direncini de artırıyor. Hastalıklara karşı koruyucu bir etki gösteriyor.

Kış aylarının şifa kaynağı için ocaklar tütmeye başladı: Bir kaşığı anında kana karışıyor - 8

TANSİYONU DENGELİYOR

Özellikle büyüme çağındaki küçük çocukların, kilo alamayanların, iştahsızlık ve halsizlik şikayetleri olanların beslenmesinde pekmeze yer verilmelidir.

Pekmez, egzama, sedef, akne ve diğer cilt hastalıklarının tedavisinde de yardımcı besin olarak kullanılmaktadır. İçeriğindeki potasyum sayesinde, tansiyonu dengeleyici özelliği bulunmaktadır. Zengin besin içeriği olan pekmezi yetişkinlerin günde 1-2 yemek kaşığı, çocukların ise 1-2 tatlı kaşığı tüketmesi önerilmektedir.

ÖNEMLİ! Eğer herhangi bir sağlık probleminiz, şeker diyabet gibi kronik rahatsızlığınız varsa pekmez tüketmeye başlamadan önce mutlaka bir uzmanada danışmanız önerilir.

DAHA FAZLA GÖSTER