Kış aylarının vitamin bombası! 1 kaşığı bağışıklığı çelik gibi güçlendiriyor
Konya'nın Beyşehir ilçesinde asırlardır devam eden tarhana yapımı geleneği günümüzde de sürüyor. Kış aylarının en lezzetli çorbalarından olan tarhana içeriğiyle tam bir şifa kaynağı. Oldukça doyurucu ve besleyici olan bu çorba, bağışıklığı güçlendiriyor.
İlçede kış sofralarının vazgeçilmez yöresel lezzetlerinden Beyşehir Tarhanasının yapımı haftalardır devam ediyor. Yaz döneminin başlangıcında başlayan yapım mesaisi hava sıcaklıklarının sona erdiği yaz mevsimi sonuna kadar sürüyor. Aileler ve komşular geleneksel ürün tarhananın yapımı aşamasında imece usulü birbirine yardım ederken, birlik ve beraberliğin de en güzel örneğini sergiliyorlar.