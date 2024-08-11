Kış aylarının vitamin bombası! 1 kaşığı bağışıklığı çelik gibi güçlendiriyor

Fidan, tarhananın kış sofralarında yanına ceviz ve badem konularak yenildiğini, bazılarının ise yağda kızartarak ya da üzerine salça sürerek tükettiğini vurgulayarak, “Çorba olarak da tüketimi oluyor. Kazanda piştikten sonra tabaklara konulup üzerine tereyağı da ilave edilerek tarhana yapımında çalışanlara da bu şekilde ikramı da oluyor. Asırlardır ilçemizde devam eden bu gelenek, günümüzde de yaşatılıyor. Ava, dağa giden uzun süre kalacaksa yanında biraz ekmek götürse bayatlıyor ama yanında tarhana götürse tarhanayla karnını doyurabiliyor” dedi.