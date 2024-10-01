Kış mevsiminin şifa deposu toprakla buluştu: Göğsü yumuşatıyor, canlı ve dinç tutuyor
Denizli'de 11 yıldan bu yana arklı salep türlerini yetiştiren ve "Salep dede" olarak bilinen 77 yaşındaki emekli Süleyman Yüksel, 2025 yılı sezonunda hasat edilmek üzere ilk salepleri toprakla buluşturdu. Kış mevsiminde olca tüketilen salep sağlık için de çok faydalı. Son derece doyurucu olan salep vücuda enerji vererek daha dirençli hissetmenize yardımcı olabilir.
Denizli'nin salep dedesi 77 yaşındaki Süleyman Yüksel, gelecek yıl hasat edilecek salepleri toprakla buluşturdu. Yenişehir Mahallesi’ndeki sera da 20 metre uzunluğunda altı ocakta, Barlia 3 çeşit, Serapıas 3 çeşit, Santa, Topbaş, Piramit, Osmanika, Aslanağzı, Çatal salep, Kum Salebi ve Arılı 4 çeşit olmak üzere 17 farklı türdeki salebi toprakla buluşturan salep dede Süleyman Yüksel, 10 güne kadar saleplerin filizlenmesini beklediğini söyledi.