Kış mevsiminin şifa deposu toprakla buluştu: Göğsü yumuşatıyor, canlı ve dinç tutuyor

Salep türlerini geliştirdim, yeni türlerin de deneme üretimlerini yaptım. Önemli olan sağlıklı ve iri yumru elde etmekti. İri salep yumruları hemen çoğalmaya başlarken küçük yumrular kendisini besliyor. Bu işi yapacak olanlar adedi çok diye küçüğe değil büyüğe yönelerek alması gerekir. Bu yıl özel hazırladığım toprağın içine 17 farklı türden salepleri toprakla buluşturdum. Bu salepler 10 güne kadar filizlenir. İnşallah bir aksilik olmazsa haziran ayı sonunda temmuz başı gibi de salep hasadını yaparım” dedi.