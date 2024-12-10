Kışın artan kalp krizinin nedeni: Damar daralmasına yol açıyor
Kış mevsimi geldiğinde soğuk havaların da etkisiyle insan vücudunda pek çok değişim yaşanabilir. Soğuk havalar en çok kalp sağlığını etkiler. Çünkü kışın soğuk havaların etkisiyle kalp krizi vakalarında artış yaşanıyor. Kış mevsiminde kalbi korumak ve güçlendirmek için bazı ipuçlarını yaşam tarzı alışkanlığı haline getirmeniz gerekiyor. İşte soğuklarda kalp sağlığını korumak için öneriler.
Soğuk havalar kalp krizi riskini artırır. Soğuk hava, vücutta ısı kaybını önlemek için yüzeysel damarların daralmasına yol açar ve deriye giden kan miktarı azalır.