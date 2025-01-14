Kışın asla tüketmemeniz gereken 7 gıda: Solunum yolu enfeksiyonuna yol açıyor

ÇİĞ SEBZELER

Salatalık, marul ve domates gibi çiğ sebzeler sağlıklı bir seçim gibi görünebilir, ancak kışın vücudunuzu serinletebilirler. Vücudumuz zaten soğukta ısınmak için mücadele ettiğinden, çiğ sebze tüketmek sindirimi yavaşlatabilir. Bunun yerine, mideniz için daha kolay olan ve sıcaklık sağlayan ılık çorbalar veya buharda pişirilmiş sebzeler tercih edin.