Kışın asla tüketmemeniz gereken 7 gıda: Solunum yolu enfeksiyonuna yol açıyor

Kış, bağışıklığınızı güçlendiren ve vücudunuza enerji yükleyen besinlerin tüketimi genel sağlığınızı korumak için gereklidir. Bazı yiyeceklerden de bu mevsimde uzak durmanız gerekir. Bu 7 yiyecekten kaçınmak, mevsim boyunca iyi sağlık ve enerji seviyelerinizi korumanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, mevsimsel beslenme sağlıklı kalmanın anahtarıdır, bu nedenle her zaman soğuk ve serinletici seçenekler yerine sıcak, taze hazırlanmış yemeklere öncelik verin.

Kışın asla tüketmemeniz gereken 7 gıda: Solunum yolu enfeksiyonuna yol açıyor - 1

Kış, rahat battaniyelerin, sıcak içeceklerin ve doyurucu yemeklerin mevsimidir. Ancak soğuk havayı ne kadar sevsek de, bağışıklık sistemimizin darbe alabileceği zamandır.

SAĞLIK HABERLERİ

Kışın asla tüketmemeniz gereken 7 gıda: Solunum yolu enfeksiyonuna yol açıyor - 2

Yediğimiz yiyecekler, bu mevsimde bizi sıcak ve sağlıklı tutmada büyük rol oynar. Zararsız (veya hatta sağlıklı) görünen bazı yiyeceklerin kışın rahatsızlığa veya sağlık sorunlarına neden olabileceğini biliyor muydunuz? İşte kışın kaçınmanız gereken 7 yiyecek ve bunları atlamanın en iyi formda kalmanıza nasıl yardımcı olabileceğini anlayın.

Kışın asla tüketmemeniz gereken 7 gıda: Solunum yolu enfeksiyonuna yol açıyor - 3

ÇİĞ SEBZELER

Salatalık, marul ve domates gibi çiğ sebzeler sağlıklı bir seçim gibi görünebilir, ancak kışın vücudunuzu serinletebilirler. Vücudumuz zaten soğukta ısınmak için mücadele ettiğinden, çiğ sebze tüketmek sindirimi yavaşlatabilir. Bunun yerine, mideniz için daha kolay olan ve sıcaklık sağlayan ılık çorbalar veya buharda pişirilmiş sebzeler tercih edin.

Kışın asla tüketmemeniz gereken 7 gıda: Solunum yolu enfeksiyonuna yol açıyor - 4

SOĞUK SÜT

Kışın soğuk süt içmek öksürük, soğuk algınlığı veya tıkanıklık gibi solunum sorunlarına yol açabilir. Süt, kalsiyum ve besin açısından zengin olsa da soğuk tüketildiğinde mukus üretimini tetikleyebilir. Sütü seviyorsanız, zerdeçal gibi harika bir bağışıklık güçlendirici olan baharatlarla ılık için.

Kışın asla tüketmemeniz gereken 7 gıda: Solunum yolu enfeksiyonuna yol açıyor - 5

HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU

Hindistan cevizi suyu ferahlatıcı ve nemlendiricidir, ancak sıcak yazlar için daha uygundur. Kışın vücut sıcaklığınızı düşürür ve sizi üşütebilir. Nemli ve sıcak kalmak için sıcak bitki çaylarına veya zencefil çayı gibi baharatlı içeceklere bağlı kalmak daha iyidir.

Kışın asla tüketmemeniz gereken 7 gıda: Solunum yolu enfeksiyonuna yol açıyor - 6

KIŞA UYGUN OLMAYAN MEYVELER

Tüm meyveler kışa uygun değildir. Karpuz ve kavun gibi sulu meyvelerden kaçının, çünkü vücudunuzu soğutabilir ve sindirimi bozabilirler. Bunun yerine, vitamin açısından zengin olan ve soğuk aylarda bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olan portakal, guava ve elma gibi mevsim meyvelerini tercih edin.

Kışın asla tüketmemeniz gereken 7 gıda: Solunum yolu enfeksiyonuna yol açıyor - 7

KIZARMIŞ YİYECEKLER

Kızarmış yiyecekler kışın cazip gelebilir, ancak bunları aşırı tüketmek sindirimin yavaşlamasına ve kilo alımına yol açabilir. Yağlı yiyecekleri aşırı yemek bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir ve sizi mevsimsel hastalıklara yatkın hale getirebilir. Yağa aşırı yüklenmeden isteklerinizi tatmin etmek için fırında pişirilmiş veya havada kızartılmış alternatiflere yönelin.

Kışın asla tüketmemeniz gereken 7 gıda: Solunum yolu enfeksiyonuna yol açıyor - 8

FERMENTE YİYECEK

Fermente yiyecekler hafiftir ve sindirimi kolaydır, ancak kışın midede asitliği artırma eğilimindedir. Soğuk hava sindirimi yavaşlatır ve çok fazla fermente yiyecek tüketmek şişkinliğe veya rahatsızlığa neden olabilir. Bunları daha sıcak aylar için saklayın ve bunun yerine taze pişmiş, sıcak yemeklere yönelin.

Kışın asla tüketmemeniz gereken 7 gıda: Solunum yolu enfeksiyonuna yol açıyor - 9

LOR

Lor evlerde yaygın olarak bulunur, ancak soğutucu özellikleri onu kış için uygunsuz hale getirir. Lor yemek soğuk algınlığı ve öksürük semptomlarını kötüleştirebilir.

Kışın asla tüketmemeniz gereken 7 gıda: Solunum yolu enfeksiyonuna yol açıyor - 10

Eğer yoğurdu seviyorsanız, onu ayran şeklinde, hafifçe ısıtarak tüketebilir veya soğutucu etkisini azaltmak için kimyon gibi baharatlarla karıştırabilirsiniz.

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