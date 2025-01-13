Kışın eklem ağrısı neden olur?Uzmanların önerisi 4 yöntem kronik ağrıyı bıçak gibi kesiyor

D VİTAMİNİ TAKVİYELERİ TÜKETİN

Kış aylarında güneş ışığına maruz kalmak zorunlu hale gelir, ancak hava bunu yapmamızı engeller. Sağlıklı bir kiloyu korumak ve D vitamini takviyeleri almak da eklem ağrısını tedavi etmek için önerilir.

Ağrı devam ederse, ağrı kesici ilaçlar veya tıbbi takviyeler gibi diğer seçenekler hakkında bir doktora veya eczacıya danışın.