Kışın eklem ağrısı neden olur?Uzmanların önerisi 4 yöntem kronik ağrıyı bıçak gibi kesiyor

Kronik eklem ağrısı çeken milyonlarca insan, soğuk havalarda semptomlarının kötüleştiğini görüyor. Araştırma, nem, yağmur ve rüzgar gibi hava koşullarını artan rahatsızlıkla ilişkilendiriyor. Soğuk hava sıcaklıkları, azalan aktivite ve düşük D vitamini seviyeleri, katkıda bulunan faktörler olarak tanımlanıyor ve uzmanlar kış eklem ağrısını yönetmek için çeşitli stratejiler öneriyor.

Kışın eklem ağrısı neden olur?Uzmanların önerisi 4 yöntem kronik ağrıyı bıçak gibi kesiyor - 1

Milyonlarca insan, genellikle soğuk hava nedeniyle kötüleşen kronik eklem ağrısı yaşıyor. Osteoartrit, romatoid artrit ve fibromiyalji gibi durumlar bu yaygın soruna katkıda bulunuyor.

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Kışın eklem ağrısı neden olur?Uzmanların önerisi 4 yöntem kronik ağrıyı bıçak gibi kesiyor - 2

Araştırma, hava durumu ile ağrı seviyeleri arasında bir bağlantı olduğunu ve artan nem, yağmur ve rüzgarın olduğu günlerde daha yüksek ağrı bildirildiğini öne sürüyor. Diz osteoporozu ağrısı, sıcaklık düşüşleriyle arttı.

Kışın eklem ağrısı neden olur?Uzmanların önerisi 4 yöntem kronik ağrıyı bıçak gibi kesiyor - 3

Manchester Üniversitesi'nden daha büyük bir çalışma da hava durumu ile kronik ağrı arasındaki bağlantıyı doğruladı ve 13.000'den fazla katılımcıyı bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla takip etti.

Kışın eklem ağrısı neden olur?Uzmanların önerisi 4 yöntem kronik ağrıyı bıçak gibi kesiyor - 4

Kış yaklaşırken, artrit hastaları sıcaklığın ne zaman düşeceğini tam olarak biliyorlar çünkü elleri ve eklemleri ağrıyor.

Kışın eklem ağrısı neden olur?Uzmanların önerisi 4 yöntem kronik ağrıyı bıçak gibi kesiyor - 5

Parmaklardaki eklemler yanıyormuş gibi hissediyor ve donuk ağrı beni geceleri sık sık uyandırıyor. Daha soğuk günlerde, bazı insanlar parmaklarını o kadar sert hisseder ki kavanoz açmak veya düğme iliklemek gibi basit işler bile imkansız hale gelir.

KIŞIN EKLEM AĞRISI NEDEN OLUR?

Uzmanlar, soğuk havanın eklem ağrısını neden şiddetlendirdiğine dair çeşitli teoriler sunar. Düşük atmosfer basıncı eklemlerin etrafındaki doku genişlemesine neden olabilir. Soğuk sıcaklıklar ayrıca kan damarlarını daraltabilir ve kasların ve tendonların kasılmasına neden olarak sertliği artırabilir. Kışın azaltılmış fiziksel aktivite eklem sıvısını kalınlaştırarak sertliği kötüleştirebilir. Kışın düşük ruh halleri ve düşük D vitamini seviyeleri de artan ağrı algısına katkıda bulunabilir. Menopozlu kadınlar, iltihap önleyici özelliklere sahip olan östrojen seviyelerinin azalması nedeniyle artan ağrı yaşayabilir.

Kışın eklem ağrısı neden olur?Uzmanların önerisi 4 yöntem kronik ağrıyı bıçak gibi kesiyor - 6

SOĞUK HAVALARDA EKLEM AĞRISINDAN NASIL KURTULURSUNUZ?

Sağlık uzmanları kış eklem ağrısını yönetmek için çeşitli stratejiler önermektedir:

KAT KAT SICAK GİYİNMEK

Soğuk ve sert kış aylarında sıcak katmanlarla düzgün giyinmek esastır. Her zaman üstte ve altta bir iç katman giyin. Üstüne polar bir ceket veya yün bir kazak giymek ikinci bir katman olabilir. Vücudunuza ısırıcı soğuğun ulaşmasını önlemek için hepsini şişme bir ceketle kaplayın.

Kışın eklem ağrısı neden olur?Uzmanların önerisi 4 yöntem kronik ağrıyı bıçak gibi kesiyor - 7

HAREKET ETMEK

Gününüze kışın yoga veya yüzme gibi düşük etkili egzersizlerle başlayın. Zaten eklem ağrısı çekiyorsanız, ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilecek düzenli esneme hareketleri yapmayı deneyin. Yemeklerden sonra her zaman kısa bir yürüyüşe çıkın. Vücudunuzu aktif tutmak kaslarınızın gevşemesine ve ağrının önlenmesine yardımcı olabilir.

Kışın eklem ağrısı neden olur?Uzmanların önerisi 4 yöntem kronik ağrıyı bıçak gibi kesiyor - 8

AĞRI KESİCİ İLAÇ

Spreyler ve losyonlar gibi reçetesiz satılan topikal ağrı kesici ürünler, devam eden eklem ağrısını bir miktar hafifletebilir. Isıtma yastıkları ve soğuk kompresler kullanarak sıcak veya soğuk terapiyi deneyin, bu ek rahatlama sağlayabilir.

Kışın eklem ağrısı neden olur?Uzmanların önerisi 4 yöntem kronik ağrıyı bıçak gibi kesiyor - 9

D VİTAMİNİ TAKVİYELERİ TÜKETİN

Kış aylarında güneş ışığına maruz kalmak zorunlu hale gelir, ancak hava bunu yapmamızı engeller. Sağlıklı bir kiloyu korumak ve D vitamini takviyeleri almak da eklem ağrısını tedavi etmek için önerilir.

Ağrı devam ederse, ağrı kesici ilaçlar veya tıbbi takviyeler gibi diğer seçenekler hakkında bir doktora veya eczacıya danışın.

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