Kışın eklem ağrısı neden olur?Uzmanların önerisi 4 yöntem kronik ağrıyı bıçak gibi kesiyor
Kronik eklem ağrısı çeken milyonlarca insan, soğuk havalarda semptomlarının kötüleştiğini görüyor. Araştırma, nem, yağmur ve rüzgar gibi hava koşullarını artan rahatsızlıkla ilişkilendiriyor. Soğuk hava sıcaklıkları, azalan aktivite ve düşük D vitamini seviyeleri, katkıda bulunan faktörler olarak tanımlanıyor ve uzmanlar kış eklem ağrısını yönetmek için çeşitli stratejiler öneriyor.
Milyonlarca insan, genellikle soğuk hava nedeniyle kötüleşen kronik eklem ağrısı yaşıyor. Osteoartrit, romatoid artrit ve fibromiyalji gibi durumlar bu yaygın soruna katkıda bulunuyor.