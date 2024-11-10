Kışın en yaygın görülen 10 hastalık: Soğuk havaların etkisi riski artırıyor

Bu unsurlar, özellikle diyet ve yaşam tarzı değişiklikleriyle birleştirildiğinde, grip, mevsimsel duygusal bozukluk (SAD), eklem rahatsızlığı ve daha düşük sıcaklıklar ve daha az gün ışığıyla bağlantılı diğer rahatsızlıklar dahil olmak üzere hastalıkların olasılığını artırır.