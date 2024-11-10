Kışın en yaygın görülen 10 hastalık: Soğuk havaların etkisi riski artırıyor
Kış ayları geldiğinde belirli sağlık sorunlarına karşı vücudunuz daha savunmasız olabilir. Virüsler soğuk havaları severler. Havaların soğuması bağışıklık sistemini de zayıflatır, solunum yolu rahatsızlıklarının yaygınlığını artırır. Peki, kışın en yaygın görülen hastalıklar nelerdir?
Kış mevsimi geldiğinde havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sisteminiz de zayıflar. Bağışıklığın düşmesi hastalıklara zemin hazırlayabilir. Bu nedenle vücudu ve bağışıklığı güçlendirmek önemlidir.