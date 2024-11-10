Kışın en yaygın görülen 10 hastalık: Soğuk havaların etkisi riski artırıyor

Kış ayları geldiğinde belirli sağlık sorunlarına karşı vücudunuz daha savunmasız olabilir. Virüsler soğuk havaları severler. Havaların soğuması bağışıklık sistemini de zayıflatır, solunum yolu rahatsızlıklarının yaygınlığını artırır. Peki, kışın en yaygın görülen hastalıklar nelerdir?

Kışın en yaygın görülen 10 hastalık: Soğuk havaların etkisi riski artırıyor - 1

Kış mevsimi geldiğinde havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sisteminiz de zayıflar. Bağışıklığın düşmesi hastalıklara zemin hazırlayabilir. Bu nedenle vücudu ve bağışıklığı güçlendirmek önemlidir.

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Kışın en yaygın görülen 10 hastalık: Soğuk havaların etkisi riski artırıyor - 2

Kışın kapalı alanda daha fazla vakit geçirirsiniz. Bu durum da hastalıkların daha hızlı yayılmasına neden olabilir.

Kışın en yaygın görülen 10 hastalık: Soğuk havaların etkisi riski artırıyor - 3

Bu unsurlar, özellikle diyet ve yaşam tarzı değişiklikleriyle birleştirildiğinde, grip, mevsimsel duygusal bozukluk (SAD), eklem rahatsızlığı ve daha düşük sıcaklıklar ve daha az gün ışığıyla bağlantılı diğer rahatsızlıklar dahil olmak üzere hastalıkların olasılığını artırır.

Kışın en yaygın görülen 10 hastalık: Soğuk havaların etkisi riski artırıyor - 4

1. GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞI

Soğuk havalar gribe neden olan virüslere zemin hazırları, solunum yolu hastalıkları olasılığını artırır. Güneş ışığına daha az maruz kalmak da bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve kişiyi daha savunmasız hale getirebilir. Sıcak kalmak, ellerinizi yıkamak ve grip aşısı yaptırmak yardımcı olabilir.

Kışın en yaygın görülen 10 hastalık: Soğuk havaların etkisi riski artırıyor - 5

2. SOĞUKTAN KAYNAKLI YARALANMALAR

Özellikle yaşlı kişilerde karlı ve buzlu yüzeyler düşme ve yaralanma riskini artırır. Kırıklar ve burkulmalar kaygan koşullardan kaynaklanabilir. Kışla ilgili olaylar uygun ayakkabılar giyilerek ve buzlu yüzeylerde dikkatli davranılarak önlenebilir.

Kışın en yaygın görülen 10 hastalık: Soğuk havaların etkisi riski artırıyor - 6

3. MEVSİMSEL DUYGUSAL BOZUKLUK

Birçok kişi, serotonin seviyelerini değiştiren ve sirkadiyen döngüleri bozan, daha az güneş ışığıyla ilişkili bir depresyon türü olan SAD'den muzdariptir. D vitamini hapları ve ışık tedavisi semptomları azaltmaya yardımcı olabilir.

Kışın en yaygın görülen 10 hastalık: Soğuk havaların etkisi riski artırıyor - 7

4. KİLO ALMA

Kilo alma sıklıkla kışın rahatlatıcı yiyecekler ve daha az açık hava aktivitesinin sonucudur. Kış aylarında, insanlar genellikle kalori alımında artışa yol açabilen karbonhidrat oranı yüksek yiyecekler ararlar. Besleyici öğünler düzenleyerek ve aktif bir yaşam tarzı sürdürerek aşırı kilo alımı önlenebilir.

Kışın en yaygın görülen 10 hastalık: Soğuk havaların etkisi riski artırıyor - 8

5. ALERJİLER VE ASTIM

Kuru, soğuk koşullar nedeniyle soğuk hava solunum alerjilerini şiddetlendirebilir ve astım ataklarına neden olabilir. Nemlendiriciler kullanarak ve dışarıdayken ağız ve burunu örten bir eşarp takarak nefes almak daha kolay hale getirilebilir.

Kışın en yaygın görülen 10 hastalık: Soğuk havaların etkisi riski artırıyor - 9

6. D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Kış aylarında güneşe maruz kalmanın azaltılması, kemik yoğunluğunu ve bağışıklık fonksiyonunu etkileyebilecek D vitamini yetersizliğine neden olabilir. Uygun seviyelerin korunması, D vitamini takviyeleri alınarak veya diyete D vitamini ile zenginleştirilmiş yiyecekler eklenerek sağlanabilir.

Kışın en yaygın görülen 10 hastalık: Soğuk havaların etkisi riski artırıyor - 10

7. EKLEM HASTALIKLARI

Soğuk havalarda kaslar kasılır, eklem basıncı artar ve artrit rahatsızlığı şiddetlenir. Ağrı, egzersiz yaparak, eklemleri sıcak tutarak ve yiyeceklerle iltihabı kontrol ederek azaltılabilir.

Kışın en yaygın görülen 10 hastalık: Soğuk havaların etkisi riski artırıyor - 11

8. EGZAMA VE KURU CİLT

Kuru, soğuk hava cildin nemini kaybetmesine neden olur, bu da sıklıkla kuruluğa, kaşıntıya ve egzama alevlenmelerine neden olur. Cildin nemini korumak, daha ağır nemlendiriciler, iç mekan nemlendiricileri ve yeterli hidrasyon kullanılarak sağlanabilir.

Kışın en yaygın görülen 10 hastalık: Soğuk havaların etkisi riski artırıyor - 12

9. KALP SORUNLARI

Soğuk sıcaklıkların neden olduğu kan damarı daralması kan basıncını artırabilir ve kalbi zorlayabilir. Bu, özellikle kalp sorunları olan kişilerde kalp krizi riskini artırır. Soğuk havalarda sıcak giyinmeniz ve ani fiziksel aktivitelerden kaçınmanız önerilir.

Kışın en yaygın görülen 10 hastalık: Soğuk havaların etkisi riski artırıyor - 13

10. SOLUNUM SİSTEMİ ENFEKSİYONLARI

Zatürre ve bronşit, kış aylarında en sık görülen solunum yolu hastalıkları arasındadır. Soğuk hava solunum savunmalarını bozduğu için hastalıklar yayılabilir. Sıcak kalarak, kalabalık alanlardan kaçınarak ve sık sık ellerinizi yıkayarak enfeksiyonlardan kaçınabilirsiniz.

Havanın sağlığınızı nasıl etkileyebileceğinin farkında olarak bu sorunların bazılarını sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını benimseyerek önleyebilirsiniz.

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