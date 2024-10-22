Kışın favori sebzesinin zararı ortaya çıktı: Çiğ tüketmek sindirim sağlığını bozuyor

Kış mevsimi geldiğinde pazar, market ve manav tezgahında yerini alan besin aşısından zengin olan karnabahar, vücuda sayısız fayda sağlar. Karnabahar çeşitli yöntemlerle pişirilerek sofralarda yerini alır. Ancak karnabahar faydalı olduğu kadar bazı sağlık sorunlarına da yol açabilir. İşte karnabaharın hiç bilinmeyen zararı.

Kışın favori sebzesinin zararı ortaya çıktı: Çiğ tüketmek sindirim sağlığını bozuyor - 1

Karnabahar, göbek yağını azaltmaya yardımcı olabilen bir diğer sebzedir. Kalorisi düşük ve lif oranı yüksektir, tokluk hissi yaratır. Karnabahar, hormonları düzenlemeye ve göbek yağını azaltmaya yardımcı olduğu gösterilen pek çok bileşeni içinde barındırır. "Journal of Nutrition"da yayınlanan bir çalışma, karnabahar gibi turpgillerden sebzelerin daha fazla tüketilmesinin daha düşük yağ içerdiği bulmuştur.

Karnabahar, özellikle vitamin, mineral, lif ve antioksidanlarla dolu olmasıyla bilinir.

SAĞLIK HABERLERİ

Kışın favori sebzesinin zararı ortaya çıktı: Çiğ tüketmek sindirim sağlığını bozuyor - 2

Kan şekerini yönetmeye çalışan veya karbonhidrat alımını azaltmaya çalışan kişiler, genel sağlığını iyileştirmek için bu harika sebzeye güvenebilirler. Karnabahar ayrıca sağlıklı bağışıklık için iyi bir C vitamini ve kanser risklerinin önlenmesinde faydalı olabilecek antioksidan kaynağıdır.

Orta boy bir karnabahar, kemikleri güçlü, sindirim sistemini mutlu ve kan basıncını sınırlar içinde tutmak için kalsiyum, magnezyum, fosfor ve potasyum ile doludur; ayrıca sıfır kalorili bir sebzedir ve fincan başına yaklaşık 25 kaloridir.

Kışın favori sebzesinin zararı ortaya çıktı: Çiğ tüketmek sindirim sağlığını bozuyor - 3

KARNABAHAR TÜKETMENİN FAYDALARI

Elbette karnabaharın faydaları kilo vermekle sınırlı değildir. Bu sebze ayrıca lifle doludur, bu da diyete hoş ve kolay bir katkıdır ve bağırsaktaki yararlı bakterileri destekleyerek sindirime yardımcı olur. Hücreler için C vitamini antioksidanları hücreleri hasara karşı korurken, lif sindirimin düzenliliğini destekler.

Kışın favori sebzesinin zararı ortaya çıktı: Çiğ tüketmek sindirim sağlığını bozuyor - 4

Ayrıca karnabahar, kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olan potasyum içerirken, lifleri kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olarak kalp sağlığına katkıda bulunur. Bazı çalışmalar ayrıca karnabaharda bulunan glukozinolatların kanser karşıtı etkilere sahip olabileceğini göstermektedir.

Kışın favori sebzesinin zararı ortaya çıktı: Çiğ tüketmek sindirim sağlığını bozuyor - 5

KARNABAHAR TÜKETMENİN ZARARI VAR VAR MI?

BAĞIRSAK SORUNU YAŞAYAN KİŞİLER

Çiğ karnabahar tüketmek bazı kişiler için sindirimi zor olabilir ve potansiyel olarak şişkinliğe ve mide-bağırsak rahatsızlığına yol açabilir.
Karnabahar herkes için uygun değildir ve zayıf sindirime sahip kişiler yüksek porsiyonlarda yemekten kaçınmalıdır.

Kışın favori sebzesinin zararı ortaya çıktı: Çiğ tüketmek sindirim sağlığını bozuyor - 6

Diğer turpgillerden olan sebzeler gibi, lifleri nedeniyle bazılarında şişkinlik veya gaza neden olma eğilimindedir. Brokoli ve karnabahar gibi turpgillerden olan sebzeler, çiğ tüketildiğinde sindirim rahatsızlığına yol açabilen yüksek düzeyde çözünmeyen lif içerir

 Sindirim sıkıntısının belirtileri şişkinlik, gaz ve kramp gibi olabilir. Bu sorunlardan kaçınmak için, sebzeyi tüketmeden önce iyice pişirmelisiniz.

Kışın favori sebzesinin zararı ortaya çıktı: Çiğ tüketmek sindirim sağlığını bozuyor - 7

KAN SULANDIRICI KULLANANLAR

Kan sulandırıcı kullananların daha da dikkatli olması gerekir. Ayrıca, karnabahar kan pıhtılaşma sürecinde bir faktör olan K vitamini açısından iyi bir kaynak olduğundan, kan sulandırıcı ilaçlara karşı koyabilir. Doktorunuza veya diyetisyeninize başvurmanız en iyisidir.

Kışın favori sebzesinin zararı ortaya çıktı: Çiğ tüketmek sindirim sağlığını bozuyor - 8

TİROİD RAHATSIZLIKLARI

Ek olarak, tiroid rahatsızlıkları olan kişiler, vücuttaki iyot emilimini engelleyebilen ve özellikle büyük miktarlarda alındığında tiroidde etkilere yol açabilen guatrojenler adı verilen bir bileşik içerdiğinden, orta düzeyde karnabahar tüketmelidir. Isıl işlem guatrojenik etkiyi hafifletebilir.

Kışın favori sebzesinin zararı ortaya çıktı: Çiğ tüketmek sindirim sağlığını bozuyor - 9

KARNABAHAR BESLENME LİSTESİNE NASIL EKLENİR?

Diyetinize karnabahar eklemek hiç de zor değildir ve tadı güzeldir. Sadece kızartın, püre haline getirilmiş bir katkı maddesi olarak çorbalara ekleyin veya pizza hamuru için düşük karbonhidratlı bir temel olarak veya patates püresi için sağlıklı bir alternatif olarak kullanın.

Karnabahar, kalp desteğinden sindirim sağlığına ve vücut ağırlığı yönetimine kadar derin sağlık faydalarıyla zengin, süper besleyici bir sebzedir.

Ancak istenmeyen sindirim sorunlarının veya diğer ilaçlarla etkileşiminin önlenmesi gerekir.

Doğru şekilde yenildiğinde, karnabahar her dengeli diyete mükemmel bir katkı olmaya devam eder.

ÖNEMLİ: Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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