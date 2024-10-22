Kışın favori sebzesinin zararı ortaya çıktı: Çiğ tüketmek sindirim sağlığını bozuyor
Kış mevsimi geldiğinde pazar, market ve manav tezgahında yerini alan besin aşısından zengin olan karnabahar, vücuda sayısız fayda sağlar. Karnabahar çeşitli yöntemlerle pişirilerek sofralarda yerini alır. Ancak karnabahar faydalı olduğu kadar bazı sağlık sorunlarına da yol açabilir. İşte karnabaharın hiç bilinmeyen zararı.
Karnabahar, göbek yağını azaltmaya yardımcı olabilen bir diğer sebzedir. Kalorisi düşük ve lif oranı yüksektir, tokluk hissi yaratır. Karnabahar, hormonları düzenlemeye ve göbek yağını azaltmaya yardımcı olduğu gösterilen pek çok bileşeni içinde barındırır. "Journal of Nutrition"da yayınlanan bir çalışma, karnabahar gibi turpgillerden sebzelerin daha fazla tüketilmesinin daha düşük yağ içerdiği bulmuştur.
Karnabahar, özellikle vitamin, mineral, lif ve antioksidanlarla dolu olmasıyla bilinir.