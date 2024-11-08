Kışın yiyen grip bile olmuyor: Doğal çinko kaynağını avuç avuç tüketince bağışıklığı güçlendiriyor

Ayrıca, en sevdiğiniz kuruyemişler ve tohumlarla bir kuruyemiş karışımı yapabilir ve kahvaltıda yulaf, müsli ile tüketebilirsiniz. Kuruyemişler salatalara, tatlılara eklenebilir veya kavrulmuş bir karışım olarak da yenebilir.

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