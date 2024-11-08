Kışın yiyen grip bile olmuyor: Doğal çinko kaynağını avuç avuç tüketince bağışıklığı güçlendiriyor

Kış mevsimi geldiğinde vücudunuz hastalıklara karşı daha dirençsiz hale gelebilir. Soğuk algınlığı, grip ve mevsimsel hastalıklar kış aylarında daha çok artar. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirmek önemli. Bazı kuruyemişler içeriği sayesinde bağışıklık sisteminin hızlıca güçlenmesine yardımcı olabilir. Uzmanlar kış mevsimi geldiğinde bu sağlıklı atıştırmalıklardan yararlanılması gerektiğini söylüyor.

Kışın yiyen grip bile olmuyor: Doğal çinko kaynağını avuç avuç tüketince bağışıklığı güçlendiriyor - 1

Mevsim meyveleri ve sebzeleri, vücuda gerekşi mineralleri, vitaminleri ve bazen de karbonhidratları sağlayan birincil yiyeceklerdir. Guava, portakal, elma, şeker elması, çilek bol miktarda bulunur ve büyüme ve gelişme dahil olmak üzere genel sağlığın oluşturulmasına yardımcı olan vitamin ve mineraller açısından zengindir.

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Kışın yiyen grip bile olmuyor: Doğal çinko kaynağını avuç avuç tüketince bağışıklığı güçlendiriyor - 2

Guava, portakal, çilek ve kivi gibi C vitamini açısından zengin meyveler sağlıklı bir bağışıklık sistemi için olmazsa olmazdır. C vitamini enfeksiyonlarla savaşan beyaz kan hücrelerinin üretilmesine yardımcı olur.

Kışın yiyen grip bile olmuyor: Doğal çinko kaynağını avuç avuç tüketince bağışıklığı güçlendiriyor - 3

Bunun dışında tatlı patates, yer elması, havuç, pancar, yeşil soğan ve şalgam kompleks karbonhidratların harika kaynaklarıdır, lif açısından zengindir ve iyi B12 kaynaklarıdır ve bağışıklığı güçlendirmeye ve yetersiz beslenmeyi önlemeye yardımcı olur.

Kışın yiyen grip bile olmuyor: Doğal çinko kaynağını avuç avuç tüketince bağışıklığı güçlendiriyor - 4

Ispanak ayrıca sağlıklı bir bağışıklık sistemi için önemli olan A ve C vitaminlerinin harika bir kaynağıdır. Ayrıca enfeksiyonlara karşı korumaya yardımcı olan folat ve demir içerir. Ispanak salatalara, smoothielere eklenebilir ve garnitür olarak sotelenebilir.

Kışın yiyen grip bile olmuyor: Doğal çinko kaynağını avuç avuç tüketince bağışıklığı güçlendiriyor - 5

Mantarlar da bağışıklık sistemini güçlendirdiği gösterilen bir lif türü olan beta-glukanın harika bir kaynağıdır. Ayrıca bağışıklığı oluşturmaya ve enfeksiyonları uzak tutmaya yardımcı olan selenyum açısından da zengindirler.

Kışın yiyen grip bile olmuyor: Doğal çinko kaynağını avuç avuç tüketince bağışıklığı güçlendiriyor - 6

Bu yiyeceklerin dışında kuruyemişler ve tohumlar bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan sağlıklı yağ, vitamin ve minerallerin harika bir kaynağıdır. Ayrıca beyaz kan hücrelerinin üretimi için gerekli olan çinkonun iyi bir kaynağıdırlar.

Kışın yiyen grip bile olmuyor: Doğal çinko kaynağını avuç avuç tüketince bağışıklığı güçlendiriyor - 7

Badem: En popüler ve en çok tüketilen kuruyemişlerden biri olan badem, vücudun dokuları onarmasına ve bağışıklık sistemini desteklemesine yardımcı olan çinko içerir. Badem ayrıca iltihabı azaltan E vitamini içerir.

Fıstık: Fıstık tüketmek iltihaplanmaya ve bağışıklık tepkisine yardımcı olabilen selenyum içerir.

Kışın yiyen grip bile olmuyor: Doğal çinko kaynağını avuç avuç tüketince bağışıklığı güçlendiriyor - 8

Yer fıstığı: Yer fıstığı, bağışıklığı ve hücre yenilenmesini artırmaya yardımcı olabilen bir kış temel gıdasıdır.

Ayçiçeği çekirdeği: Ayçiçeği çekirdeği E vitamini içerir ve bir ons önerilen günlük alımın üçte ikisini içerir.

Kışın yiyen grip bile olmuyor: Doğal çinko kaynağını avuç avuç tüketince bağışıklığı güçlendiriyor - 9

Kabak çekirdeği: Kabak çekirdeği, bağışıklık fonksiyonu için önemli olan sağlıklı Omega-3 yağ asitleri ve amino asitler içerir.

Chia tohumları: Chia tohumları, bağışıklık fonksiyonu için önemli olan sağlıklı Omega-3 yağ asitleri ve amino asitler içerir.

Kışın yiyen grip bile olmuyor: Doğal çinko kaynağını avuç avuç tüketince bağışıklığı güçlendiriyor - 10

Keten tohumları: Keten tohumları, bağışıklık fonksiyonu için önemli olan sağlıklı Omega-3 yağ asitleri ve amino asitler içerir. Kenevir tohumları: Bağışıklık fonksiyonu için önemli olan sağlıklı Omega-3 yağ asitleri ve amino asitler içerir.


Kışın yiyen grip bile olmuyor: Doğal çinko kaynağını avuç avuç tüketince bağışıklığı güçlendiriyor - 11

Ayrıca, en sevdiğiniz kuruyemişler ve tohumlarla bir kuruyemiş karışımı yapabilir ve kahvaltıda yulaf, müsli ile tüketebilirsiniz. Kuruyemişler salatalara, tatlılara eklenebilir veya kavrulmuş bir karışım olarak da yenebilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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