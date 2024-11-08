Kışın yiyen grip bile olmuyor: Doğal çinko kaynağını avuç avuç tüketince bağışıklığı güçlendiriyor
Kış mevsimi geldiğinde vücudunuz hastalıklara karşı daha dirençsiz hale gelebilir. Soğuk algınlığı, grip ve mevsimsel hastalıklar kış aylarında daha çok artar. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirmek önemli. Bazı kuruyemişler içeriği sayesinde bağışıklık sisteminin hızlıca güçlenmesine yardımcı olabilir. Uzmanlar kış mevsimi geldiğinde bu sağlıklı atıştırmalıklardan yararlanılması gerektiğini söylüyor.
Mevsim meyveleri ve sebzeleri, vücuda gerekşi mineralleri, vitaminleri ve bazen de karbonhidratları sağlayan birincil yiyeceklerdir. Guava, portakal, elma, şeker elması, çilek bol miktarda bulunur ve büyüme ve gelişme dahil olmak üzere genel sağlığın oluşturulmasına yardımcı olan vitamin ve mineraller açısından zengindir.