Kışlık konserveler zehir saçıyormuş! Uzmanı açıkladı: Bu hata ölüme bile götürüyor
Yaz sonunun gelmesiyle birlikte pek çok kişi kışlık konserve hazırlığına başladı. Taze sebze ve meyveleri kış boyunca tüketmek için yapılan kışlık konserveler yemek pişirirken son derece pratikte oluyor. Ancak kışlık konservelerin yanlış yapılması ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor hatta ölüme bile götürebiliyor.
Kışlık konserve, kış aylarında tüketilmek üzere yaz ve sonbahar meyve ve sebzelerinin korunması amacıyla yapılan konservelerdir. Bu tür konserveler, taze ürünlerin yıl boyunca tadını çıkarmak için harika bir yoldur. Ancak kışlık konservelerin doğru yapılmaması pek çok sağlık sorununu beraberinde getirebiliyor.