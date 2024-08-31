Kışlık konserveler zehir saçıyormuş! Uzmanı açıkladı: Bu hata ölüme bile götürüyor

Yaz sonunun gelmesiyle birlikte pek çok kişi kışlık konserve hazırlığına başladı. Taze sebze ve meyveleri kış boyunca tüketmek için yapılan kışlık konserveler yemek pişirirken son derece pratikte oluyor. Ancak kışlık konservelerin yanlış yapılması ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor hatta ölüme bile götürebiliyor.

Kışlık konserveler zehir saçıyormuş! Uzmanı açıkladı: Bu hata ölüme bile götürüyor - 1

Kışlık konserve, kış aylarında tüketilmek üzere yaz ve sonbahar meyve ve sebzelerinin korunması amacıyla yapılan konservelerdir. Bu tür konserveler, taze ürünlerin yıl boyunca tadını çıkarmak için harika bir yoldur. Ancak kışlık konservelerin doğru yapılmaması pek çok sağlık sorununu beraberinde getirebiliyor.

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Kışlık konserveler zehir saçıyormuş! Uzmanı açıkladı: Bu hata ölüme bile götürüyor - 2

Ağustos ayının bitmesiyle birlikte vatandaşlar kışlık konserveler hazırlamaya başladı. Taze sebze ve meyveleri kış boyunca tüketmek için konserve ve turşular yapmaya başlayan vatandaşlara uyarılarda bulunan Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, gıdaların, uygun sürede ve sıcaklıkta pişirilmeden konservelenmesinin ölümle sonuçlanabileceğini belirtti.

Kışlık konserveler zehir saçıyormuş! Uzmanı açıkladı: Bu hata ölüme bile götürüyor - 3

Dr. Sarıkaya, besinlerin türlerine göre, belirli sürede uygun ısıl işleme tabii tutulması gerektiğini söyledi. Paslı ya da paslanabilecek malzemelerden yapılmış kapaklarda mikrop üreme özelliğinin yüksek olduğunu kaydeden Dr. Sarıkaya, cam kavanozların 15-20 dakika kaynatılarak sterilize edilmesi gerektiğini ve kapakların her konserve yapımında yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Kışlık konserveler zehir saçıyormuş! Uzmanı açıkladı: Bu hata ölüme bile götürüyor - 4

“ÖLÜMLE SONUÇLANABİLECEK HASTALIKLARA YOL AÇABİLİR”

Zehirlenmelerin önlenmesi için yapılması gereken hususlarla ilgili konuşan Dr. Sarıkaya, “Daha çok konserve besinlerle bulaşan ve ‘clostridium botulinum’ adlı bakterinin toksini ile oluşan, şiddetli gıda zehirlenmelerinin genellikle uygun sürede ve sıcaklıkta pişirilmeden kapatılan, evde hazırlanmış konservelerden kaynaklandığı bilinmektedir. Bu zehirlenme dünyada bilinen en güçlü zehirlenmelerden biridir ve ölümle sonuçlanabilecek rahatsızlıklara yol açabilir. Ev şartlarında yapılan konservelerde riskin yok edilebilmesi için besinler türlerine göre, belirli sürede uygun ısıl işleme tabii tutulmalıdır. Botulizm toksini 80 derecede 10-30 dakika, 100 derecede ise 10 dakika kaynatılarak tahrip edilebilmesine rağmen, uygun olmayan şartlarda saklanan besinlerde yeniden üreyebilir. Ev yapımı konserve yaparken yiyeceklerin iyice yıkanması, dengeli tuz oranı ve hijyenik şartların sağlanması, sağlığımızı korumamız açısından önem arz etmektedir” dedi.

Kışlık konserveler zehir saçıyormuş! Uzmanı açıkladı: Bu hata ölüme bile götürüyor - 5

“CAM KAVANOZLAR 15-20 DAKİKA KAYNATILMALI"

Cam kavanozların sterilize edilerek kullanılması gerektiğini kaydeden Sarıkaya, “Paslı ya da paslanabilecek malzemelerden yapılmış kapaklarda mikrop üreme özelliği yüksektir. Bu nedenle konserve yapımında ısıya dayanıklı cam kaplar ve paslanmaz kapaklar kullanılmalıdır. Kullanılmadan önce mutlaka cam kavanozlar 15-20 dakika kaynatılarak sterilize edilmelidir. Kapaklar her konserve yapımında yenilenmelidir. Konservenin kapağına dikkat edilmesi gerekir. Kabarma, bombeleşme varsa bu clostridium botulinum adlı bakterinin ürediğini gösterir ve asla tüketilmemelidir. Kapak eğer sızdırmışsa, küflenme varsa kesinlikle bu konservenin de tadına bile bakılmamalıdır” diye konuştu.

Kışlık konserveler zehir saçıyormuş! Uzmanı açıkladı: Bu hata ölüme bile götürüyor - 6

Zehirlenme belirtilerinin yaşanması üzerine sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini söyleyen Sarıkaya, “Konserve ürünlerin tüketiminden 12 saat sonra zehirlenme belirtileri görülmeye başlanır. Bulantı, kusma, çift görme, ishal, kabızlık, tansiyon düşüklüğü, vücutta şişme ve solunum problemi gibi belirtiler konserve zehirlenmelerinin başlıca semptomları içinde kendini gösterir. Bu belirtilerin ortaya çıkması sonrasında en yakın sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekiyor, bulantı ve kusma nedeni ile vücudun kaybettiği sıvı kaybının yerine konmasına hassasiyet göstermemiz önemli. Sağlıklı beslenelim derken sağlığımızdan olmamaya hijyen kurallarına uymaya azami özen gösterelim. Sağlıklı günler dilerim” şeklinde konuştu.

Kışlık konserveler zehir saçıyormuş! Uzmanı açıkladı: Bu hata ölüme bile götürüyor - 7

YAYGIN KIŞLIK KONSERVE TÜRLERİ

Domates Konservesi: Domatesler, doğranıp kavanozlara yerleştirilir ve üzerine tuz, limon suyu veya sirke eklenir. Kışın çorbalarda, soslarda kullanabilirsiniz.

Turşu: Salatalık, biber, karnabahar gibi sebzeler, sirke, tuz ve baharatlarla turşu haline getirilir. Çeşitli salatalarda veya atıştırmalık olarak tüketilebilir.

Kışlık konserveler zehir saçıyormuş! Uzmanı açıkladı: Bu hata ölüme bile götürüyor - 8

Meyve Kompostosu: Şeftali, armut gibi meyveler şekerle pişirilip şerbetli olarak kavanozlara konur. Tatlılarda veya soğuk içeceklerde kullanılabilir.

Ev Yapımı Marmelat ve Reçel: Çilek, vişne, nar gibi meyveler şekerle pişirilip marmelat veya reçel haline getirilir. Kahvaltılarda veya tatlılarda tercih edilir.

Kışlık konserveler zehir saçıyormuş! Uzmanı açıkladı: Bu hata ölüme bile götürüyor - 9

KONSERVE HAZIRLAMA İPUÇLARI

Kullanacağınız kavanoz ve kapakları iyi temizleyin ve kaynar suyla sterilize edin.

Konserve yaparken, meyve veya sebzelerin iyice piştiğinden ve şeker oranının yeterli olduğundan emin olun. Kıvamı test etmek için bir miktar karışımı bir tabakta soğutup kontrol edebilirsiniz.

Kışlık konserveler zehir saçıyormuş! Uzmanı açıkladı: Bu hata ölüme bile götürüyor - 10

Kavanozları doldurduktan sonra kapaklarını iyice sıkın. Kapakların hava almadığından emin olmak için kaynatma veya basınçlı pişirme yöntemlerini kullanabilirsiniz.

Konserveleri serin, karanlık ve kuru bir yerde saklayın. Kış aylarında tüketmek üzere uygun şartlarda muhafaza edin.

Kışlık konserveler zehir saçıyormuş! Uzmanı açıkladı: Bu hata ölüme bile götürüyor - 11

Kış için konserveler hazırlamak, hem ekonomik hem de sağlıklı bir seçenek olabilir. Hem kendi lezzetli ürünlerinizi hazırlayıp saklayabilir hem de yıl boyunca taze tatlarınızı koruyabilirsiniz. Ancak kışlık konserveleri kurallarına uygun olarak hazırlamanız büyük önem taşıyor.

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