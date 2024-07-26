Kıymeti bilinmiyor ama çok yararlı! 1 gecede kolesterolden eser bırakmıyor, şekeri dengeliyor

Vücut sağlığınızı korumak, hastalıklara karşı direnç kazanmak için sağlıklı ve dengeli beslenmelisiniz. Vücudunuz her zaman sağlıklı yağlara ihtiyaç duyar. Bu sağlıklı yağları bazı kuruyemişlerden alabilirsiniz. Her sabah güne bu kuruyemişle başlamak ya da akşamları tüketmek kolesterolü, şeker dengeleyip, kalp sağlığını korumanıza yardımcı oluyor.

Kıymeti bilinmiyor ama çok yararlı! 1 gecede kolesterolden eser bırakmıyor, şekeri dengeliyor - 1

Her sabah güne başkerken kavrlmuş badem yemenin vücudunuza çok faydalı olabileceğini biliyor muydunuz? Kavrulmuş bademler koletreolden, şekere, hatta sindirim sağlığına kadar pek çok soruna iyi geliyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Kıymeti bilinmiyor ama çok yararlı! 1 gecede kolesterolden eser bırakmıyor, şekeri dengeliyor - 2

BADEM BİR SÜPER BESİN

Diğer kuruyemişlerle karşılaştırıldığında, bir porsiyon kavrulmuş badem en yüksek miktarlarda lif, protein, tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar, magnezyum, kalsiyum, E vitamini, fitosteroller, fenolik asitler ve daha birçok besin sağlar. Her sabah 6 kavrulmuş badem yemenin bazı faydaları şunlardır:

Kıymeti bilinmiyor ama çok yararlı! 1 gecede kolesterolden eser bırakmıyor, şekeri dengeliyor - 3

Aç karnına kavruşmuş badem yemek, besinlerin biyoyararlanımını artırabilen enzimlerin salınmasına yardımcı olur ve vücudunuzun kemikleriniz ve kaslarınız için harika olan E vitamini, magnezyum ve kalsiyum gibi vitamin ve mineralleri emmesini kolaylaştırır.

Kıymeti bilinmiyor ama çok yararlı! 1 gecede kolesterolden eser bırakmıyor, şekeri dengeliyor - 4

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Yüksek bir bitki proteini kaynağı olan bademler ayrıca trans yağ içermez ve sağlıklı tekli doymamış yağlar açısından zengindir.

Kıymeti bilinmiyor ama çok yararlı! 1 gecede kolesterolden eser bırakmıyor, şekeri dengeliyor - 5

Kötü kolesterol türü olan düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) seviyelerini düşürmeye ve iyi tür olan yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) seviyelerini artırmaya yardımcı olurlar.

Kıymeti bilinmiyor ama çok yararlı! 1 gecede kolesterolden eser bırakmıyor, şekeri dengeliyor - 6

Bu, kalp sağlığınızı korumanıza ve potansiyel olarak kalp hastalığı riskini azaltmanıza yardımcı olur.

Kıymeti bilinmiyor ama çok yararlı! 1 gecede kolesterolden eser bırakmıyor, şekeri dengeliyor - 7

BEYNİ GELİŞTİRİR

Bir gecede kavrulmuş bademler, riboflavin ve L-karnitin açısından zengin oldukları için beyin fonksiyonlarını ve bilişsel hafızayı geliştirir. Her sabah sadece altı parça badem tüketmek beyin gücünüzü artırmanıza yardımcı olabilir.

Kıymeti bilinmiyor ama çok yararlı! 1 gecede kolesterolden eser bırakmıyor, şekeri dengeliyor - 8

KİLO KONTROLÜ

Altı adet kavrulmuş badem, iyi bir enerji ve antioksidan kaynağıdır ve bu da onları kahvaltınıza eklemek için harika bir seçenek haline getirir. Tokluk hissi sağladıkları ve kalori alımınızı azalttıkları için kilo yönetimine yardımcı olurlar.

Kıymeti bilinmiyor ama çok yararlı! 1 gecede kolesterolden eser bırakmıyor, şekeri dengeliyor - 9

DİYABET YÖNETİMİ

Kavrulmuş bademler, düşük karbonhidrat ve yüksek protein, lif ve özellikle kan şekeri yükselmelerini ve insülin direncini önleyen magnezyum açısından diyabet hastaları için harikadır.

Kıymeti bilinmiyor ama çok yararlı! 1 gecede kolesterolden eser bırakmıyor, şekeri dengeliyor - 10

KOLAY SİNDİRİM

Kavurma işlemi bademlerde bulunan ve temel minerallerin emilimini engelleyebilen fitik asidin parçalanmasına yardımcı olur.

Kıymeti bilinmiyor ama çok yararlı! 1 gecede kolesterolden eser bırakmıyor, şekeri dengeliyor - 11

Bu, bademlerin sindirimini kolaylaştırır ve şişkinliği önler.

Bu nedenle, günde yaklaşık 6 badem (42 kalori) yemenin bir veya iki değil, birden fazla sağlık faydası vardır. Bu nedenle, bir süper gıda olarak kabul edilir. Sabahları bir avuç kavrulmuş badem yemek kesinlikle şiddetle tavsiye edilir.

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