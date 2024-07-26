Kıymeti bilinmiyor ama çok yararlı! 1 gecede kolesterolden eser bırakmıyor, şekeri dengeliyor
Vücut sağlığınızı korumak, hastalıklara karşı direnç kazanmak için sağlıklı ve dengeli beslenmelisiniz. Vücudunuz her zaman sağlıklı yağlara ihtiyaç duyar. Bu sağlıklı yağları bazı kuruyemişlerden alabilirsiniz. Her sabah güne bu kuruyemişle başlamak ya da akşamları tüketmek kolesterolü, şeker dengeleyip, kalp sağlığını korumanıza yardımcı oluyor.
Her sabah güne başkerken kavrlmuş badem yemenin vücudunuza çok faydalı olabileceğini biliyor muydunuz? Kavrulmuş bademler koletreolden, şekere, hatta sindirim sağlığına kadar pek çok soruna iyi geliyor.