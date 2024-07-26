Kıymeti bilinmiyor ama çok yararlı! 1 gecede kolesterolden eser bırakmıyor, şekeri dengeliyor

Bu, bademlerin sindirimini kolaylaştırır ve şişkinliği önler.



Bu nedenle, günde yaklaşık 6 badem (42 kalori) yemenin bir veya iki değil, birden fazla sağlık faydası vardır. Bu nedenle, bir süper gıda olarak kabul edilir. Sabahları bir avuç kavrulmuş badem yemek kesinlikle şiddetle tavsiye edilir.