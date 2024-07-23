Klozetten bile daha kirli! Mikroplar çoğalıyor, bakteri ve mantar yayılıyor
Yurt genelinde etkili olan sıcak havalar uyku kalitesini de doğrudan etkiliyor. Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen Aydın'da günlerdir etkili olan sıcak hava vatandaşların uyku kalitesini de olumsuz etkilerken, uzmanlar uyku kalitesi kadar hijyenik bir ortamda uymanın önemine dikkat çekti.
Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen Aydın'da günlerdir etkili olan sıcak hava vatandaşların uyku kalitesini de olumsuz etkilerken, uzmanlar uyku kalitesi kadar hijyenik bir ortamda uymanın önemine dikkat çekti.