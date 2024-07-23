Klozetten bile daha kirli! Mikroplar çoğalıyor, bakteri ve mantar yayılıyor

Yurt genelinde etkili olan sıcak havalar uyku kalitesini de doğrudan etkiliyor. Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen Aydın'da günlerdir etkili olan sıcak hava vatandaşların uyku kalitesini de olumsuz etkilerken, uzmanlar uyku kalitesi kadar hijyenik bir ortamda uymanın önemine dikkat çekti.

Klozetten bile daha kirli! Mikroplar çoğalıyor, bakteri ve mantar yayılıyor - 1

Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen Aydın'da günlerdir etkili olan sıcak hava vatandaşların uyku kalitesini de olumsuz etkilerken, uzmanlar uyku kalitesi kadar hijyenik bir ortamda uymanın önemine dikkat çekti.

SAĞLIK HABERLERİ

Klozetten bile daha kirli! Mikroplar çoğalıyor, bakteri ve mantar yayılıyor - 2

Bu nedenle yastık hijyeninin çok önemli odluğunu kaydeden uzmanlar özellikle daha fazla terlenen yaz aylarında yastık kılıflarının sık sık değiştirilmesini önerdiler.

Klozetten bile daha kirli! Mikroplar çoğalıyor, bakteri ve mantar yayılıyor - 3

Yastık kılıflarının klozetten bile daha fazla bakteri barındırabildiğini belirten Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yastık hijyenine yazın daha fazla dikkat edilmesini önerdiler.

Klozetten bile daha kirli! Mikroplar çoğalıyor, bakteri ve mantar yayılıyor - 4

Koronavirüsün hayatımıza girmesi ile birlikte toplum olarak bakteri ve mikroplara karşı daha duyarlı ve bilinçli hale geldiğimizi ancak halen bazı konularda yeterli bilince sahip olmadığımızı belirten Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı ekipleri, "Günümüzün büyük bir çoğunluğunu geçirdiğimiz ve mikrop ve bakteri yönünden dışarıya karşı en güvenli yer olarak bildiğimiz evlerimizde gizli tehlikeler bulunuyor.

Klozetten bile daha kirli! Mikroplar çoğalıyor, bakteri ve mantar yayılıyor - 5

İstediğiniz kadar temizlik yapsanız da evlerinizdeki bazı eşyaları gereken sürede değiştirmeyip kullanmaya devam ederseniz mikrop ve bakteriler sizinle yaşamaya devam ediyor.

Klozetten bile daha kirli! Mikroplar çoğalıyor, bakteri ve mantar yayılıyor - 6

Bu tehlikelerden ilki geceleri huzur içerisinde uyuduğumuz yatağımızda yer alıyor. Özellikle yastık kılıfınız; ölü hücreler, yağ, çevreye bağlı kirlilikler, ter ve daha fazlasıyla bakterilerin çoğalması için en uygun zemini hazırlanıyor.

Klozetten bile daha kirli! Mikroplar çoğalıyor, bakteri ve mantar yayılıyor - 7

Öyle ki yastık kılıfınız klozetten bile daha fazla bakteri barındırabiliyor. Bu bakterilerin miktarı elbette yastık kılıfınızı yenisi ile değiştirmeniz ve yastığınızı havalandırma sıklığınıza göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle özellikle Aydın gibi sıcak illerde yastık kılıfı hijyenine azami ölçüde dikkat edilmeli" diye konuştular.

Klozetten bile daha kirli! Mikroplar çoğalıyor, bakteri ve mantar yayılıyor - 8

Evlerimizde tehlike oluşturacak birçok eşyanın bulunduğunu ve bunların ilk sıralarında yastık ve diş fırçalarının yer aldığını belirten Halk Sağlığı ekipleri "Diş fırçası da herkesin sıklıkla değiştirilmesi gerektiğini bildiği, ancak süresine uymadığı eşyaların başında yer alıyor.

Klozetten bile daha kirli! Mikroplar çoğalıyor, bakteri ve mantar yayılıyor - 9

Diş fırçaları da yastık gibi bakteri, mantar, ve mikropların en kolay üreyebildikleri yerlerden biridir" diyerek özellikle yaz mevsiminde sağlık için bazı kişisel ürünlerin hijyenikliğinde azami ölçüde dikkat gerektiğini kaydettiler.

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