Kolajen depolarını dolduruyor! Doğal takviye: Kemikleri ve bağ dokularını güçlendiriyor

KEMİK SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Kemik suyunu bir içecek olarak sade olarak içebilirsiniz. Sıcak veya soğuk servis edebilirsiniz, ancak genellikle sıcak içilmesi tercih edilir.



Kemik suyunu çorba, sos, güveç ve diğer yemeklerin temel sıvısı olarak kullanabilirsiniz. Özellikle sebze, et veya baklagil çorbalarında lezzet ve besin değeri artırabilir.



Pilav ve makarna gibi yemekleri pişirirken su yerine kemik suyu kullanarak ekstra lezzet ve besin maddesi ekleyebilirsiniz.



Kemik suyunu smoothie’ler veya soslar gibi tariflerde de kullanabilirsiniz. Özellikle soslar, yemeklerinize derinlik ve zenginlik katabilir.

Kemik suyunu buz kalıplarında dondurup, ihtiyacınıza göre birer küp olarak kullanabilirsiniz. Bu, kemik suyunu pratik bir şekilde kullanmanıza yardımcı olabilir.