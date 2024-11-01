Kolajen desteği sağlıyor: Yaşlanmayı tersine çeviren 8 sağlıklı ipucu
Her yaşta genç görünen parlak, canlı ve kusursuz bir cilde sahip olmayı hayâl ediyorsanız bazı günlük alışkanlıklarınıza dikkat etmelisiniz. Yaşlanmayı tersine çeviren bazı alışkanlıklar sayesinde vücudunuza gençlik aşılayabilirsiniz. İşte yaşlanmayı tersine çeviren 8 ipucu.
1- SU TÜKETİMİ
Vücut ve cilt sağlığı için su tüketimi büyük önem taşıyor. Cildin elastikiyetimi ve dokusunu korumak için her gün 8-10 bardak su içmeye özen göstermelisiniz. Kuru cilt, ince çizgilere yol açarak olduğunuzdan daha yaşlı görünmenize neden olabilir.