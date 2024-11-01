Kolajen desteği sağlıyor: Yaşlanmayı tersine çeviren 8 sağlıklı ipucu

8- BAĞIRSAK SAĞLIĞI

Diyetinize yoğurt ve fermente sebzeler gibi probiyotik açısından zengin yiyecekler eklemek daha sağlıklı bir bağırsağı teşvik eder ve bu da daha temiz bir cilde yol açabilir.

Bağırsaklarınızı doğru besinlerle beslemek antioksidanlar, vitaminler ve sağlıklı yağlar açısından zengin cildinizin dokusunu önemli ölçüde iyileştirebilir ve yaşlanmayla ilgili değişiklikleri geciktirmeye yardımcı olabilir.



