Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları)

Kolajen; eklemler, kemikler, kas dokusu hatta cilt güzelliği için çok önemli. Vücutta doğal olarak bulunuyor ancak kolajenin besinlerle de takviye edilmesi gerekiyor. Peki kolajen deposu besinler nelerdir?

ntv.com.tr 29.06.2020 - 13:38

Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları) - 1

KOLAJEN NEDİR?

Kolajen; vücudumuz için gerekli olan en önemli yapısal proteinlerden biri. Vücutta doğal olarak bulunuyor ancak 25 yaşından sonra azalmaya başlıyor.

Kolajen, kısaca insan vücudundaki canlılığı ve esnekliği sağlayan önemli bir proteindir.

Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları) - 2
İnsan vücudu, glisin ve prolin adlı iki aminoasidi bir araya getirerek kolajen proteininin öncüsü olan prokolajeni sentezler. Bu sentezin gerçekleştirilmesinde C vitamini de görev yapar. Dolayısıyla yeterli kolajen üretimi için C vitamininin en önemli kaynakları olan taze meyve ve sebzeler yeterli miktarda tüketilmelidir.
Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları) - 3

KOLAJENİN FAYDALARI NELERDİR?

Cilt sağlığını geliştirir, derinin elastikiyetini arttırır, cilt kusurlarının önlenmesini ve iyileştirilmesini destekler. Kırışıklık oluşumunu azaltarak yaşlanmayı geciktirir.

Kıkırdak bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur.

Eklem ağrılarının hafifletilmesine yardımcı olur, eklem iltihaplanmalarını önler.

Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları) - 4

Kas kütlesinin korunması ve arttırılması üzerinde etkilidir.

Saç ve tırnak sağlığını geliştirir.

Yaşlanmanın cilt ve iskelet sistemi üzerindeki etkilerini hafifletir.

Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları) - 5

Yaraların iyileşmesini hızlandırır.

Kemiklerde yüksek oranda kolajen bulunduğundan kemiklerin güçlendirilmesi ve kemik kaybının (osteopeni) önlenmesine katkıda bulunur.

Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları) - 6
İnsan vücudunda en çok bulunan protein çeşidi olan kolajenin ana görevi; vücudun kemik, kıkırdak ve kas dokularına yapısal destek vermek.
Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları) - 7

KOLAJEN İÇEREN BESİNLER NELERDİR?

Kemik Suyu, balık, kırmızı et ve et ürünleri
Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları) - 8
Kırmızı meyveler
Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları) - 9
Sarımsak, kereviz, zeytin çeşitleri, tofu, soğan, pırasa, salatalık, muz gibi sülfür içeriği olan sebzeler ve meyveler 

Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları) - 10
Fındık, fıstık, ceviz kolajen desteği konusunda beslenmede mutlaka bulundurulması gereken yemişlerdir.
Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları) - 11

Havuç, ıspanak, şalgam gibi A vitamini içeren besinler.

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