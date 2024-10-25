Kolajen takviyeleri işe yarıyor mu? Kolajen üretimini artıran gıdalar
Cilt, eklem ve sindirim sağlığı için vücudunuz kolajene ihtiyaç duyar. Kolajen üretimi yaşınızın ilerlemesiyle birlikte azalmaya başlar. Piyasada vücudun kolajen ihtiyacını karşıladığı iddia edilen pek çok ürün bulunur. Son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle popüler hale gelen kolajen takviyeleri gerçekten sağlık mı? İşte yanıtı.
Kolajen takviyeleri, popüler olmalarına rağmen, vücut tarafından zayıf emilim nedeniyle cilt, eklem veya sindirim sağlığını etkili bir şekilde iyileştiremeyebilir. Uzmanlar, doğal olarak kolajen üretimini artırmak için proteinler ve C vitamini de dahil olmak üzere sağlıklı bir yaşam tarzına ve besin açısından zengin bir diyete odaklanmayı öneriyor.