Kolajen takviyeleri işe yarıyor mu? Kolajen üretimini artıran gıdalar

KOLAJEN TAKVİYELERİ FAYDALI MI?

Kolajen takviyeleri iki kategoriye ayrılır: Kremler ve haplar ve tozlar gibi yenilebilir formlar. Kolajen kremler kolajeni cilt yoluyla ilettiğini iddia eder, ancak kolajen molekülleri transdermal olarak emilemeyecek kadar büyüktür.

Yenilebilir formlar da benzer bir sorunla karşı karşıyadır, çünkü vücut kolajeni sindirim sistemi yoluyla etkili bir şekilde ememez ve bu takviyelerin fazla fayda sağlamadan atılmasına neden olur. Ek olarak, birçok kolajen takviyesi yapay tatlandırıcı gibi katkı maddeleri içerir ve bunlardan kaçınmak en iyisidir.