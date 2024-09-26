Kolajen takviyeleri sağlıklı mı? Cildin gençlik iksiri

KOLAJEN KULLANIMI GÜVENLİ Mİ?

Kolajen vücudun bol miktarda bulunan bir proteinidir. Kolajen, insan vücudundaki en bol bulunan proteindir ve vücuttaki tüm proteinlerin yaklaşık %30'unu oluşturur.

Bir yapı taşı olarak kolajen, cildi, kasları, tendonları, bağları ve kemikleri oluşturur. Bu protein, doku yapısını ve gücünü korumak için gereklidir.

Özünde, kolajen vücudu bir arada tutan yapıştırıcı gibi davranarak dokuların güçlü, esnek ve işlevsel kalmasını sağlar.

En az 16 farklı kolajen türü vardır ve en yaygın üçü I, II ve III'tür. Tip I kolajen genellikle ciltte, tendonlarda ve kemiklerde bol miktarda bulunur. Tip II çoğunlukla kıkırdakta, tip III ise kaslarda ve kan damarlarında bulunur.