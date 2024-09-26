Kolajen takviyeleri sağlıklı mı? Cildin gençlik iksiri

Kolajen son yıllar en sık kullanılan takviye ürünler arasında yer alıyor. Kolajen takviyeleri, vücut tarafından üretilen doğal kolajen azaldığında ve daha az etkili hale geldiğinde kullanılır. Takviye ürünler dışında pek çok besin de kolajen bakımından zengindir. Peki, genellikle yaşlanma karşıtı olarak kullanılan kolajen takviyeleri gerçekten işe yarıyor mu? İşte kolajen ve kolojen takviyeleriyle ilgili merak edilenler.

Kolajen takviyeleri sağlıklı mı? Cildin gençlik iksiri - 1

İnsanlar yaşlandıkça, vücudun kolajen üretimi doğal olarak azalır ve kırışıklıklar, eklem ağrısı ve daha zayıf kemikler gibi gözle görülür yaşlanma belirtilerine yol açar.

SAĞLIK HABERLERİ

Kolajen takviyeleri sağlıklı mı? Cildin gençlik iksiri - 2

Kolajenlerin faydalı olup olmadığı konusu hala tartışılıyor. Günümüzde yaygın olarak kullanılıyorlar ve kullanımlarının çoğu kolajenin cildin gençliğini korumasından kaynaklanıyor.

Kolajen takviyeleri sağlıklı mı? Cildin gençlik iksiri - 3

Güçlü bir yaşlanma karşıtı çare olarak pazarlanması, onu piyasadaki en popüler ürünlerden biri yapıyor. Birçok kişi kolajen için yapılan iddialardan etkileniyor ve bu, kolajen hakkında temel gerçekleri bilmeyi önemli hale getiriyor.

Kolajen takviyeleri sağlıklı mı? Cildin gençlik iksiri - 4

KOLAJEN KULLANIMI GÜVENLİ Mİ?

Kolajen vücudun bol miktarda bulunan bir proteinidir. Kolajen, insan vücudundaki en bol bulunan proteindir ve vücuttaki tüm proteinlerin yaklaşık %30'unu oluşturur.

Bir yapı taşı olarak kolajen, cildi, kasları, tendonları, bağları ve kemikleri oluşturur. Bu protein, doku yapısını ve gücünü korumak için gereklidir.

Özünde, kolajen vücudu bir arada tutan yapıştırıcı gibi davranarak dokuların güçlü, esnek ve işlevsel kalmasını sağlar.

En az 16 farklı kolajen türü vardır ve en yaygın üçü I, II ve III'tür. Tip I kolajen genellikle ciltte, tendonlarda ve kemiklerde bol miktarda bulunur. Tip II çoğunlukla kıkırdakta, tip III ise kaslarda ve kan damarlarında bulunur.

Kolajen takviyeleri sağlıklı mı? Cildin gençlik iksiri - 5

KOLAJEN TAKVİYELERİ NE ZAMAN KULLANILIR?

Kolajen takviyeleri, vücut tarafından üretilen doğal kolajen azaldığında ve daha az etkili hale geldiğinde kullanılır; tipik olarak üretim seviyesi 30'lu veya 40'lı yaşlarda düşer.

Bu nedenle, yaşla birlikte kolajen seviyesi azalır ve bu, kırışıklıklar, sarkık cilt ve eklemlerde rahatsızlık şeklinde ortaya çıkar. Cildin elastikiyetini korumak, kırışıklıkları azaltmak ve nemlendirmek için kolajen takviyeleri alınması önerilir.

Kolajen takviyeleri sağlıklı mı? Cildin gençlik iksiri - 6

Yaşlanmanın yanı sıra, kolajen takviyeleri eklem ağrısı veya artrit rahatsızlığı olan hastalar için de faydalıdır çünkü kolajen kıkırdağı koruyarak eklem sağlığını destekler.

Yakın zamanda yaralanma geçirmiş kişiler; Yoğun fiziksel efor sarf eden veya diyetleri dengesiz olan ve kemik suyu, balık veya et gibi kolajen açısından zengin yiyeceklerden yoksun olan sporcular diyetlerini takviye ederek fayda sağlarlar.

Kolajen ayrıca saç ve tırnakların büyümesiyle de bağlantılıdır.

Kolajen takviyeleri sağlıklı mı? Cildin gençlik iksiri - 7

HERHANGİ BİR RİSK VAR MI?

Çoğu insan için, kolajen takviyeleri önerilen dozlarda alındığında güvenli kabul edilir. Ancak, kolajen hayvansal kaynaklardan elde edildiğinden, belirli hayvanlara veya deniz ürünlerine alerjisi olan kişiler dikkatli olmalıdır.

Ayrıca takviye endüstrisindeki düzenleme eksikliği konusunda endişeler de vardır. Tüm kolajen takviyeleri eşit yaratılmamıştır ve bazıları kirletici maddeler içerebilir. Riskleri en aza indirmek için, saygın markalardan yüksek kaliteli takviyeler seçmek ve saflık ve kalite açısından üçüncü taraflarca test edildiğinden emin olmak önemlidir.

Kolajen takviyeleri sağlıklı mı? Cildin gençlik iksiri - 8

KOLAJEN ZENGİNİ BESİNLER

Doğal olarak kolajen açısından zengin yiyecekler öncelikle hayvansal kaynaklardan gelir, çünkü kolajen bağ dokularında bulunan bir proteindir. En iyi kaynaklardan biri, hayvan kemiklerini ve bağ dokularını uzun süre kaynatarak yapılan kemik suyudur. Bu yavaş pişirme işlemi, kolajeni et suyuna salar ve onu mükemmel bir kolajen kaynağı haline getirir.

Kolajen takviyeleri sağlıklı mı? Cildin gençlik iksiri - 9

Tavuk derisi de yüksek seviyede bağ dokusu içerdiğinden kolajen açısından zengindir. Benzer şekilde balık (özellikle balık derisi ve pulları) cilt ve eklemler için oldukça biyoyararlanımlı ve faydalı olan deniz kolajeni sağlar. Diğer zengin yiyecekler arasında, kolajen üretimi için gerekli bir amino asit olan prolin açısından zengin olan yumurtalar, özellikle yumurta beyazları bulunur. Karaciğer, kalp ve böbrek gibi sakatatlar da önemli miktarda kolajen içerir.

Kolajen takviyeleri sağlıklı mı? Cildin gençlik iksiri - 10

Bitki bazlı kolajen desteği için, bitkiler doğrudan kolajen sağlamasa da, meyveler, yapraklı yeşillikler ve turunçgiller gibi yiyecekler vücuttaki kolajen sentezi için çok önemli olan C vitamini açısından zengindir. Kuruyemişler ve tohumlar (çinko açısından zengin) ve soya ürünleri de kolajen üretiminde yardımcı olur.

UYARI! Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için kolajen takviyesi kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışın.

DAHA FAZLA GÖSTER