Kolajen takviyeleri sağlıklı mı? Cildin gençlik iksiri
Kolajen son yıllar en sık kullanılan takviye ürünler arasında yer alıyor. Kolajen takviyeleri, vücut tarafından üretilen doğal kolajen azaldığında ve daha az etkili hale geldiğinde kullanılır. Takviye ürünler dışında pek çok besin de kolajen bakımından zengindir. Peki, genellikle yaşlanma karşıtı olarak kullanılan kolajen takviyeleri gerçekten işe yarıyor mu? İşte kolajen ve kolojen takviyeleriyle ilgili merak edilenler.
İnsanlar yaşlandıkça, vücudun kolajen üretimi doğal olarak azalır ve kırışıklıklar, eklem ağrısı ve daha zayıf kemikler gibi gözle görülür yaşlanma belirtilerine yol açar.