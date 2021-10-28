Kolay kilo aldırma yöntemleri (Sadece 5 yiyecek)

Kilo vermek dışında kilo almak da çaba ve sabır isteyen bir durum. Sağlıklı bir vücuda sahip olmak çok zayıf olmaktan değil, ideal kilo aralığını korumaktan geçer. Bu yüzden kolay kilo alma formüllerini ve en kolay kilo aldıran besinleri sizler için derledik

Haberler - ntv.com.tr 28.10.2021 - 07:23

Kolay kilo aldırma yöntemleri (Sadece 5 yiyecek) - 1

BAZAL METABOLİZMA HIZINIZI ÖĞRENİN

vermek kadar kilo almak da düzenli bir yeme düzeni ile başarılabilecek bir süreç.

Verilmeye çalışılan fazla kilolar dışında sağlıklı bir bedene ulaşmak için kilo alınması gerekilen durumlar da olabiliyor.

Kilo vermekte de olduğu gibi kilo alacakken de bilmeniz gereken en önemli bilgi bazal metabolizma hızınızın kaç olduğu.

Bazal metabolizma hızınızı nasıl hesaplayacağınızı bilmiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın

Kolay kilo aldırma yöntemleri (Sadece 5 yiyecek) - 2

GLİSEMİK İNDEKS DEĞERİNE DİKKAT

Kilo vermekte olduğu gibi kilo almakta da dikkat edilmesi gereken püf noktalar var.

Kilo alırken glisemik indeksi orta ve yüksek besinler tüketilmesi kilo alım sürecini kolaylaştırır.

Bunun için pirinç, patates, makarna, beyaz unlu mamüller gibi ürünleri tercih edebilirsiniz. Bu ürünler glisemik indeks değerlerinden dolayı vücudunuzda daha hızlı sindirilecektir.

Glisemik indeksi orta seviyede olan mısır, tatlı patates gibi ürünleri de beslenmenize dahil etmeyi unutmayın.

Kolay kilo aldırma yöntemleri (Sadece 5 yiyecek) - 3

50 VE YUKARISI OLMALI

Orta ve yüksek seviyeye sahip hızlı sindirilen besinler kilo alma sürecinizi kolaylaştıracaktır.

 Daha hızlı sindirdiğiniz besinler sizin daha çabuk acıkmanıza, dolayısıyla daha çok yemek yemenize ve daha çok kalori almanızı sağlayacaktır.

Glsemik indeksi 50 ve daha yukarısında olan besinleri tüketmeye özen gösterin.

Glisemik indeks: Alınan besinlerin kan şekerine karışma hızı

Kolay kilo aldırma yöntemleri (Sadece 5 yiyecek) - 4

SÜREKLİ TÜKETİLMEMELİ

Önemli olan diğer bir nokta ise kilo alırken bunu zararlı yiyeceklerle yapmamaya özen göstermek. Kilo alırken tabii ki de kalorisi yüksek gıdalara yönlenmeniz gerekecek.

Fakat arada ince bir çizgi var

Kalorisi yüksek yiyecekler genelde zararlı ürünlerdir ama günlük kalori tüketiminizi artırmak adına ara ara beslenmenizde yer vermenizde fayda var

Kolay kilo aldırma yöntemleri (Sadece 5 yiyecek) - 5

PSİKOLOJİMİZİ ETKİLİYOR

Burada unutulmaması gereken nokta tatlılar, kızartmalar gibi zararlı yiyecekleri her zaman değil nadiren tüketilmesinin önemli olduğu.

Çünkü bu noktada sürekli bu gibi gıdalarla beslenirsek; bu bizim hormon seviyelerimizi, organ sağlığımızı ve hatta psikolojimizi bile zararlı şekilde etkileyebilir.

Kolay kilo aldırma yöntemleri (Sadece 5 yiyecek) - 6

SPORSUZ ALINAN KİLOLARA DİKKAT

Kilo alırken bu noktada sporu da bu sürece dahil etmeyi unutmamalısınız.

Spor olmadan alacağınız kilolar size iyi bir fiziğe kavuşturmaz; aksine daha yağlı ve sarkık bir vücuda sahip olmanıza neden olur.

Bu yüzden kilo alırken aynı zamanda spor yapmanız bu süreci daha sağlıklı kılacaktır.

Unutmayın ki ne kadar yavaş kilo alırsanız sağlığınızı o kadar korumuş olursunuz

Kolay kilo aldırma yöntemleri (Sadece 5 yiyecek) - 7

İŞTE KOLAY KİLO ALDIRACAK 5 BESİN

Kolay kilo aldırma yöntemleri (Sadece 5 yiyecek) - 8

1. TAHİN

  • Tahin 100 gr: 600 kalori

Kolay kilo aldırma yöntemleri (Sadece 5 yiyecek) - 9

2. FINDIK

  • Fındık 100 gr: 730 kalori

Kolay kilo aldırma yöntemleri (Sadece 5 yiyecek) - 10

3. SOSLU MAKARNA

  • Soslu Makarna 100 gr: 314 kalori

Kolay kilo aldırma yöntemleri (Sadece 5 yiyecek) - 11

4. TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR

  • Tam yağlı beyaz peynir 100 gr: 340 kalori

Kolay kilo aldırma yöntemleri (Sadece 5 yiyecek) - 12

5. FISTIK EZMESİ

  • Fıstık ezmesi 100 gr: 620 kalori

SAĞLIK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER