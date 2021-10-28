Kolay kilo aldırma yöntemleri (Sadece 5 yiyecek)

Haberler - ntv.com.tr 28.10.2021 - 07:23
Kilo vermek kadar kilo almak da düzenli bir yeme düzeni ile başarılabilecek bir süreç.
Verilmeye çalışılan fazla kilolar dışında sağlıklı bir bedene ulaşmak için kilo alınması gerekilen durumlar da olabiliyor.
Kilo vermekte de olduğu gibi kilo alacakken de bilmeniz gereken en önemli bilgi bazal metabolizma hızınızın kaç olduğu.
Bazal metabolizma hızınızı nasıl hesaplayacağınızı bilmiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.
Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın
Kilo vermekte olduğu gibi kilo almakta da dikkat edilmesi gereken püf noktalar var.
Kilo alırken glisemik indeksi orta ve yüksek besinler tüketilmesi kilo alım sürecini kolaylaştırır.
Bunun için pirinç, patates, makarna, beyaz unlu mamüller gibi ürünleri tercih edebilirsiniz. Bu ürünler glisemik indeks değerlerinden dolayı vücudunuzda daha hızlı sindirilecektir.
Glisemik indeksi orta seviyede olan mısır, tatlı patates gibi ürünleri de beslenmenize dahil etmeyi unutmayın.
Orta ve yüksek seviyeye sahip hızlı sindirilen besinler kilo alma sürecinizi kolaylaştıracaktır.
Daha hızlı sindirdiğiniz besinler sizin daha çabuk acıkmanıza, dolayısıyla daha çok yemek yemenize ve daha çok kalori almanızı sağlayacaktır.
Glsemik indeksi 50 ve daha yukarısında olan besinleri tüketmeye özen gösterin.
Glisemik indeks: Alınan besinlerin kan şekerine karışma hızı
Önemli olan diğer bir nokta ise kilo alırken bunu zararlı yiyeceklerle yapmamaya özen göstermek. Kilo alırken tabii ki de kalorisi yüksek gıdalara yönlenmeniz gerekecek.
Fakat arada ince bir çizgi var
Kalorisi yüksek yiyecekler genelde zararlı ürünlerdir ama günlük kalori tüketiminizi artırmak adına ara ara beslenmenizde yer vermenizde fayda var
Burada unutulmaması gereken nokta tatlılar, kızartmalar gibi zararlı yiyecekleri her zaman değil nadiren tüketilmesinin önemli olduğu.
Çünkü bu noktada sürekli bu gibi gıdalarla beslenirsek; bu bizim hormon seviyelerimizi, organ sağlığımızı ve hatta psikolojimizi bile zararlı şekilde etkileyebilir.
Kilo alırken bu noktada sporu da bu sürece dahil etmeyi unutmamalısınız.
Spor olmadan alacağınız kilolar size iyi bir fiziğe kavuşturmaz; aksine daha yağlı ve sarkık bir vücuda sahip olmanıza neden olur.
Bu yüzden kilo alırken aynı zamanda spor yapmanız bu süreci daha sağlıklı kılacaktır.
Unutmayın ki ne kadar yavaş kilo alırsanız sağlığınızı o kadar korumuş olursunuz