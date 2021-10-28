Kolay kilo alma yöntemleri (Kolay kilo aldıracak 5 yiyecek)

GLİSEMİK İNDEKS DEĞERİNE DİKKAT

Kilo vermekte olduğu gibi kilo almakta da dikkat edilmesi gereken püf noktalar var.

Kilo alırken glisemik indeksi orta ve yüksek besinler tüketilmesi kilo alım sürecini kolaylaştırır.

Bunun için pirinç, patates, makarna, beyaz unlu mamüller gibi ürünleri tercih edebilirsiniz. Bu ürünler glisemik indeks değerlerinden dolayı vücudunuzda daha hızlı sindirilecektir.

Glisemik indeksi orta seviyede olan mısır, tatlı patates gibi ürünleri de beslenmenize dahil etmeyi unutmayın.