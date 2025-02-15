Kolesterol seviyesini düşürmek için 8 günlük egzersiz: 30 dakika yapmak yetiyor

YÜZME

Yüzme tüm vücudu çalıştırır, kan akışını iyileştirir ve stresi azaltır; bunlar sağlıklı kolesterol seviyelerine katkıda bulunan faktörlerdir. Ayrıca derin nefes almayı teşvik eder, bu da akciğer kapasitesini artırır ve kanı oksijenlendirir, vücudun toksinleri atmasına yardımcı olur. Haftada birkaç kez 20 dakika yüzmek bile büyük bir fark yaratabilir.





