Kolesterol seviyesini düşürmek için 8 günlük egzersiz: 30 dakika yapmak yetiyor
Yüksek kolesterol, kalp hastalığı ve diğer sağlık sorunları riskini artırdığı için birçok insan için giderek artan bir endişe kaynağıdır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya çapında yüksek kolesterolün 2,6 milyon ölüme neden olduğu tahmin edilmektedir. Diyet büyük bir rol oynasa da, egzersiz kolesterol seviyelerini yönetmek ve vücudu toksinlerden uzak tutmak için de aynı derecede önemlidir. Düzenli hareket metabolizmayı hızlandırmaya, dolaşımı iyileştirmeye ve zararlı maddeleri atmaya yardımcı olur. Kolesterolü doğal olarak düşürmek ve vücudunuzu detoksifiye etmek için basit egzersizler arıyorsanız, günlük rutininize ekleyebileceğiniz 8 etkili seçenek şunlardır.
TEMPOLÜ YÜRÜYÜŞ
Yürüme, kötü kolesterolü (LDL) düşürmek ve iyi kolesterolü (HDL) yükseltmek için en kolay ancak en güçlü egzersizlerden biridir.