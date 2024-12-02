Kolesterol seviyesini yüzde 9'a kadar azaltıyor: Herkesin mutfağında var ama faydası çok az biliniyor
Sarımsak, zencefil, zerdeçal, çemen otu tohumu, tarçın ve kırmızı biber gibi belirli besinler ve baharatlar, bitki bazlı bileşikleri, antioksidan seviyeleri ve anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Zamanla düzenli kullanım, lipid profillerini önemli ölçüde iyileştirebilir ve genel kalp sağlığını destekleyebilir. İşte kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olacak besinlerin listesi.
Kanda çok fazla kolesterol olması kalp sağlığına zararlı olabilir. Zamanla, işlenmiş gıdalar, yüksek doymuş yağ içeriğine sahip olanlar ve daha az lif içeren gıdalar yemek, yüksek kolesterol seviyelerine yol açabilir.