Kolesterol seviyesini yüzde 9'a kadar azaltıyor: Herkesin mutfağında var ama faydası çok az biliniyor

Sarımsak, zencefil, zerdeçal, çemen otu tohumu, tarçın ve kırmızı biber gibi belirli besinler ve baharatlar, bitki bazlı bileşikleri, antioksidan seviyeleri ve anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Zamanla düzenli kullanım, lipid profillerini önemli ölçüde iyileştirebilir ve genel kalp sağlığını destekleyebilir. İşte kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olacak besinlerin listesi.

Kolesterol seviyesini yüzde 9'a kadar azaltıyor: Herkesin mutfağında var ama faydası çok az biliniyor - 1

Kanda çok fazla kolesterol olması kalp sağlığına zararlı olabilir. Zamanla, işlenmiş gıdalar, yüksek doymuş yağ içeriğine sahip olanlar ve daha az lif içeren gıdalar yemek, yüksek kolesterol seviyelerine yol açabilir.

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Kolesterol seviyesini yüzde 9'a kadar azaltıyor: Herkesin mutfağında var ama faydası çok az biliniyor - 2

Yapraklı yeşillikler, tam tahıllar, kuruyemişler ve tohumlar, meyveler, belirli otlar ve baharatlar yemenin yanı sıra, belirli bitki bazlı bileşikler, harika antioksidan seviyeleri ve anti-inflamatuar özellikleriyle kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.

Kolesterol seviyesini yüzde 9'a kadar azaltıyor: Herkesin mutfağında var ama faydası çok az biliniyor - 3

SARIMSAK

Çeşitli çalışmalara göre, genellikle çorbalarda taze formda veya toz halinde kullanılan sarımsak, özellikle zamanla ek dozlarda tüketildiğinde toplam kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Bazı çalışmalar, sarımsağın günlük kullanımının LDL'yi (kötü kolesterol) %9'a kadar azaltabileceğini öne sürüyor.

Sarımsaktaki allisin gibi kükürt bileşikleri bu faydalarda rol oynar. Sarımsak, toplam kolesterol ve düşük yoğunluklu lipoprotein seviyesini düşürür.

Kolesterol seviyesini yüzde 9'a kadar azaltıyor: Herkesin mutfağında var ama faydası çok az biliniyor - 4

ZENCEFİL

Zencefil, köri, çorba, çay ve kurabiye gibi çeşitli tariflerde kullanılır. İltihap önleyici özellikleriyle bilinen zencefil, kardiyovasküler sağlığa da fayda sağlayabilir.

Bazı çalışmalar, LDL kolesterolü azaltabileceğini ve genel lipid profillerini iyileştirebileceğini öne sürüyor.

Current Pharmaceutical Design'da yayınlanan bir çalışma, zencefil tozunun günlük alımının LDL kolesterolü önemli ölçüde düşürebileceğini gösteriyor, ancak daha sağlam çalışmalara ihtiyaç var. International Journal of Food Sciences and Nutrition'da yayınlanan bir araştırma da zencefilin toplam kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürme yeteneğini gösterdi.

Kolesterol seviyesini yüzde 9'a kadar azaltıyor: Herkesin mutfağında var ama faydası çok az biliniyor - 5

ZERDEÇAL

Zerdeçal, kolesterolle savaşmak için yararlı bir araç olabilir ancak doğru miktarda tüketilmesi önemlidir. Zerdeçal ve kurkumin takviyelerinin genellikle günde 8 grama kadar güvenli olduğunu düşünülür.

Zerdeçalın aktif bileşiği olan kurkumin, antioksidan ve anti-inflamatuar etkilere sahiptir ve bu da kalp sağlığının iyileşmesine katkıda bulunabilir.

LDL oksidasyonunu önleyerek kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Ön çalışmalar, zerdeçalın kolesterolü mütevazı bir şekilde düşürebileceğini, ancak genellikle diğer tedavilerle birlikte kullanıldığını göstermektedir.

Kolesterol seviyesini yüzde 9'a kadar azaltıyor: Herkesin mutfağında var ama faydası çok az biliniyor - 6

ÇEMEN TOHUMLARI

Çemen tohumları, genellikle lezzeti yumuşatmak ve geliştirmek için kullanılan bir besindir, lipid seviyelerinizi, kolesterol ve trigliseritleri sağlıklı aralıkta tuttuğu için sağlığınız için harikalar yaratabilir.

Yüksek lif içeriğine ve bol miktarda besin maddesine sahiptirler. Çemen tohumu çayı da popülerlik kazanmaktadır.

Kolesterol seviyesini yüzde 9'a kadar azaltıyor: Herkesin mutfağında var ama faydası çok az biliniyor - 7

TARÇIN

Genellikle yağ yakıcı bir baharat olarak kabul edilen tarçın, kan trigliseritlerini ve toplam kolesterol konsantrasyonlarını önemli ölçüde azaltabilir. Polifenollerin zengin bir botanik kaynağıdır ve kan lipit konsantrasyonları üzerinde olumlu etkileri vardır.

Kolesterol seviyesini yüzde 9'a kadar azaltıyor: Herkesin mutfağında var ama faydası çok az biliniyor - 8

KIRMIZI BİBER

Kırmızı biberindeki aktif bileşik olan kapsaisin, dolaşımı iyileştirmeye ve LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Kırmızı biberin kolesterol üzerindeki etkileri hakkında sınırlı doğrudan araştırma vardır, ancak bazı çalışmalarda daha geniş kardiyovasküler faydaları belirtilmiştir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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