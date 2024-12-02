Kolesterol seviyesini yüzde 9'a kadar azaltıyor: Herkesin mutfağında var ama faydası çok az biliniyor

ZERDEÇAL

Zerdeçal, kolesterolle savaşmak için yararlı bir araç olabilir ancak doğru miktarda tüketilmesi önemlidir. Zerdeçal ve kurkumin takviyelerinin genellikle günde 8 grama kadar güvenli olduğunu düşünülür.

Zerdeçalın aktif bileşiği olan kurkumin, antioksidan ve anti-inflamatuar etkilere sahiptir ve bu da kalp sağlığının iyileşmesine katkıda bulunabilir.

LDL oksidasyonunu önleyerek kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Ön çalışmalar, zerdeçalın kolesterolü mütevazı bir şekilde düşürebileceğini, ancak genellikle diğer tedavilerle birlikte kullanıldığını göstermektedir.