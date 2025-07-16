Kolesterolü düşüren 4 muhteşem meyve: Kalbi de güçlendiriyor
Kolesterol, vücudun sağlıklı hücreler üretmesi için gerekli bir madde olsa da, yüksek seviyeleri kalp hastalıkları riskini ciddi oranda artırabiliyor. Uzmanlar, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının bu riski azaltmada kritik rol oynadığını belirtiyor. Araştırmalar ise doğanın bize sunduğu bazı meyvelerin, kolesterol düşürmede etkili olduğunu ortaya koyuyor.
Meyveler, içeriklerindeki çözünür lif, antioksidanlar ve vitaminler sayesinde sadece bağışıklık sistemini değil, kardiyovasküler sağlığı da destekliyor. Özellikle çözünür lif, sindirim sisteminde kolesterole bağlanarak vücuttan atılmasını kolaylaştırıyor. İşte kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olan dört meyve:
1. TURUNÇGİLLER
Portakal, greyfurt ve limon gibi turunçgiller, C vitamini açısından zengin olmalarının yanı sıra, pektin adlı çözünür lif türüyle de dikkat çekiyor. Pektin, LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olurken, içerdikleri flavonoidler damar esnekliğini artırıyor ve iltihaplanmayı azaltıyor.