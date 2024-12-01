Kolesterolü düşürüp, hormonları dengeliyor: Sabahları çay yerine bunu tüketeceksiniz

International Journal of Vitamin and Nutritional Research'te yayınlanan bir araştırmaya göre, çemen otu tohumları kolesterolü düşürmeye ve kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu tohumlarla yapılan çemen otu çayı, sindirime yardımcı olur, kilo yönetimini destekler ve detoksifikasyonu teşvik eder. Bu sadece bir çay değil; günlük sağlık dozunuzdur.