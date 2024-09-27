Kolesterolü düşürüyor, kan dolaşımını hızlandırıyor! Sabahları uyanınca 1 bardak içmek yetiyor

2- YULAF VE ARPA GİBİ TAM TAHILLAR TÜKETİN

Tam tahıllar kalbin en iyi dostu gibidir. Çünkü kolesterol seviyelerini düşürmek için çok çalışır. Özellikle yulaf ve arpa, LDL kolesterol seviyelerini düşürdüğü gösterilen beta-glukan adı verilen çözünür bir lif içerir.

Kahvaltıda bir kase yulaf ezmesi yemeye çalışmak veya çorbalara ve salatalara arpa eklemek önemli faydalar sağlayabilir.