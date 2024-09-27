Kolesterolü düşürüyor, kan dolaşımını hızlandırıyor! Sabahları uyanınca 1 bardak içmek yetiyor

Yüksek kolesterol seviyeleri kalp hastalığı, felç ve diğer sağlık komplikasyonları riskini artırabilir. Kolesterol her yaştan insanda görülebiliyor. Vücudumuzdaki kolesterol seviyelerini düşürmek için belirli bir yaşam tarzını takip etmeli ve kalp sağlığına uygun alışkanlıklar edinmeniz gerekiyor.. Kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kalbi sağlıklı tutmaya yardımcı olmak için yapılabilecek 5 temel öneri

Kolesterolü düşürüyor, kan dolaşımını hızlandırıyor! Sabahları uyanınca 1 bardak içmek yetiyor - 1

1- GÜNE CHİA TOHUMU SUYUYLA BAŞLAYIN

Chia tohumları omega-3 yağ asitleri, lif ve antioksidanlarla doludur. Bu onları diyetimizin harika bir parçası yapar.

SAĞLIK HABERLERİ

Kolesterolü düşürüyor, kan dolaşımını hızlandırıyor! Sabahları uyanınca 1 bardak içmek yetiyor - 2

Sabah chia tohumu suyu içmek LDL (kötü kolesterol) seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

Kolesterolü düşürüyor, kan dolaşımını hızlandırıyor! Sabahları uyanınca 1 bardak içmek yetiyor - 3

Chia tohumlarındaki çözünür lif suyu emerek onu kan dolaşımındaki kolesterol emilimini azaltmaya yardımcı olan jel benzeri bir maddeye dönüştürür.

Kolesterolü düşürüyor, kan dolaşımını hızlandırıyor! Sabahları uyanınca 1 bardak içmek yetiyor - 4

Bir yemek kaşığı chia tohumunu gece boyunca suda bekletin ve sabahın ilk saatlerinde için.

Kolesterolü düşürüyor, kan dolaşımını hızlandırıyor! Sabahları uyanınca 1 bardak içmek yetiyor - 5

2- YULAF VE ARPA GİBİ TAM TAHILLAR TÜKETİN

Tam tahıllar kalbin en iyi dostu gibidir. Çünkü kolesterol seviyelerini düşürmek için çok çalışır. Özellikle yulaf ve arpa, LDL kolesterol seviyelerini düşürdüğü gösterilen beta-glukan adı verilen çözünür bir lif içerir.

Kahvaltıda bir kase yulaf ezmesi yemeye çalışmak veya çorbalara ve salatalara arpa eklemek önemli faydalar sağlayabilir.

Kolesterolü düşürüyor, kan dolaşımını hızlandırıyor! Sabahları uyanınca 1 bardak içmek yetiyor - 6

3- YEMEKLERE DAHA FAZLA LİF EKLEYİN

Kalp sağlığı için bir diğer harika dost da liftir. Lif tüketimimizi artırmak kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Meyveler, sebzeler, baklagiller ve fasulye gibi çözünür lif açısından zengin besinler kolesterole bağlanır ve herhangi bir hasara yol açmadan önce onu vücuttan atar.

Kolesterolü düşürüyor, kan dolaşımını hızlandırıyor! Sabahları uyanınca 1 bardak içmek yetiyor - 7

Her öğüne lif açısından zengin besinler eklemek sadece sindirimi iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda kolesterolünüzü kontrol altında tutmanıza da yardımcı olur. İyileşmeleri görmek için günde en az 25-30 gram lif eklemeyi deneyin.

Kolesterolü düşürüyor, kan dolaşımını hızlandırıyor! Sabahları uyanınca 1 bardak içmek yetiyor - 8

4- GÜN BOYU AKTİF KALIN

Fiziksel aktivitenin kolesterolü kontrol etmede büyük bir rolü vardır. Günlük egzersiz yapmak LDL kolesterolü düşürmemize ve HDL (iyi) kolesterolü artırmamıza yardımcı olabilir.

Kolesterolü düşürüyor, kan dolaşımını hızlandırıyor! Sabahları uyanınca 1 bardak içmek yetiyor - 9

İnsanların yoğun egzersiz yapmasına gerek yoktur; yürümek, bisiklete binmek veya hatta normal günlük ev işlerini yapmak bile aktif bir yaşam tarzını sürdürmeye katkıda bulunabilir. Haftanın çoğu gününde en az 30 dakika orta düzeyde aktivite yapmaya çalışın.

Kolesterolü düşürüyor, kan dolaşımını hızlandırıyor! Sabahları uyanınca 1 bardak içmek yetiyor - 10

5- SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK: KURUYEMİŞ

Kolesterolü düşüren iyi yağlar açısından zengin kuruyemişler arasında keten tohumu, ceviz ve badem bulunur. İyi kolesterolü yükseltmeye ve kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olan doymamış yağlara sahiptirler.

Kolesterolü düşürüyor, kan dolaşımını hızlandırıyor! Sabahları uyanınca 1 bardak içmek yetiyor - 11

Salatalarınıza bir avuç kuruyemiş veya bir tutam tohum eklemek günlük alımınızı önemli ölçüde değiştirebilir. Ne kadar yediğinize dikkat edin; kuruyemişler kalorisi yüksektir.

UYARI! Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için kolesterolü düşüren bu önerileri denemeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

DAHA FAZLA GÖSTER