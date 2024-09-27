Kolesterolü düşürüyor, kan dolaşımını hızlandırıyor! Sabahları uyanınca 1 bardak içmek yetiyor
Yüksek kolesterol seviyeleri kalp hastalığı, felç ve diğer sağlık komplikasyonları riskini artırabilir. Kolesterol her yaştan insanda görülebiliyor. Vücudumuzdaki kolesterol seviyelerini düşürmek için belirli bir yaşam tarzını takip etmeli ve kalp sağlığına uygun alışkanlıklar edinmeniz gerekiyor.. Kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kalbi sağlıklı tutmaya yardımcı olmak için yapılabilecek 5 temel öneri
1- GÜNE CHİA TOHUMU SUYUYLA BAŞLAYIN
Chia tohumları omega-3 yağ asitleri, lif ve antioksidanlarla doludur. Bu onları diyetimizin harika bir parçası yapar.