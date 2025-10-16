Kolesterolü hızlı düşüren 5 doğal besin: Kan basıncını da dengeliyor

YAĞLI BALIKLAR

Tüm yağlar kötü değildir! Somon, uskumru, ton balığı ve alabalık gibi balıklarda iyi yağlar bulunur. Haftada iki ila üç kez tüketilmesi kalp sağlığını destekler.

Bu omega-3 yağ asitleri, kalp hastalıklarından sorumlu olan trigliseritleri düşürmeye yardımcı olurken, aynı zamanda HDL kolesterol seviyelerini (iyi kolesterol olarak da bilinir) artırır ve aynı zamanda kan basıncını düşürür. Omega-3 yağ asitleri 4 ana besin kaynağında bulunur: balık, ceviz, keten tohumu ve kanola yağı. Vejetaryenseniz, doktorunuza danıştıktan sonra takviyeleri düşünebilirsiniz.