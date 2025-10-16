Kolesterolü hızlı düşüren 5 doğal besin: Kan basıncını da dengeliyor
Vücudumuzun hormon, sağlıklı hücre ve D vitamini üretmek için kullandığı kolesterol kelimesini sık sık duyarız. Karaciğerimiz ihtiyaç duyduğu tüm kolesterolü üretirken, bazı yiyecekler vücuttaki kolesterol seviyesini yükseltir. Yüksek kolesterol, diyabet, yüksek tansiyon gibi sorunlara yol açabilen ve kalp hastalığı ve felç riskini artıran son derece tehlikeli bir durumdur. Ancak ilaçların yanı sıra, kolesterolü üç aydan kısa sürede düşürmeye yardımcı olan bazı yiyecekler de var.
YULAF EZMESİ
Yulaf ezmesindeki çözünür lif içeriği, onu aşırı kolesterolü düşürmek için mükemmel bir besin seçeneği haline getirir. Yulaf ve yulaf kepeği ile barbunya, elma ve armut yiyerek vücudunuz çözünür lif alır ve bu da LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Günlük 5 ila 10 gram çözünür lif tüketimi, kötü kolesterol seviyelerinizde önemli bir düşüşe yol açar.