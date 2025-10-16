Kolesterolü hızlı düşüren 5 doğal besin: Kan basıncını da dengeliyor

Vücudumuzun hormon, sağlıklı hücre ve D vitamini üretmek için kullandığı kolesterol kelimesini sık sık duyarız. Karaciğerimiz ihtiyaç duyduğu tüm kolesterolü üretirken, bazı yiyecekler vücuttaki kolesterol seviyesini yükseltir. Yüksek kolesterol, diyabet, yüksek tansiyon gibi sorunlara yol açabilen ve kalp hastalığı ve felç riskini artıran son derece tehlikeli bir durumdur. Ancak ilaçların yanı sıra, kolesterolü üç aydan kısa sürede düşürmeye yardımcı olan bazı yiyecekler de var.

YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesindeki çözünür lif içeriği, onu aşırı kolesterolü düşürmek için mükemmel bir besin seçeneği haline getirir. Yulaf ve yulaf kepeği ile barbunya, elma ve armut yiyerek vücudunuz çözünür lif alır ve bu da LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Günlük 5 ila 10 gram çözünür lif tüketimi, kötü kolesterol seviyelerinizde önemli bir düşüşe yol açar.

Tek bir porsiyon yulaf ezmesi 3 ila 4 gram arasında diyet lifi içerebilir. Yulaf ezmesinin tadını sevmiyorsanız, muz veya orman meyveleri gibi lezzetini artıran ve aynı zamanda ekstra lif sağlayan meyvelerle yemeyi düşünebilirsiniz.

YAĞLI BALIKLAR

Tüm yağlar kötü değildir! Somon, uskumru, ton balığı ve alabalık gibi balıklarda iyi yağlar bulunur. Haftada iki ila üç kez tüketilmesi kalp sağlığını destekler.

Bu omega-3 yağ asitleri, kalp hastalıklarından sorumlu olan trigliseritleri düşürmeye yardımcı olurken, aynı zamanda HDL kolesterol seviyelerini (iyi kolesterol olarak da bilinir) artırır ve aynı zamanda kan basıncını düşürür. Omega-3 yağ asitleri 4 ana besin kaynağında bulunur: balık, ceviz, keten tohumu ve kanola yağı. Vejetaryenseniz, doktorunuza danıştıktan sonra takviyeleri düşünebilirsiniz.

FINDIK

Günlük bir avuç badem ve ceviz tüketimi, kötü kolesterol seviyenizi düşürmeye yardımcı olur. Kuruyemişlerdeki sağlıklı yağlar, lif ve bitki sterollerinin birleşimi, kolesterol değerlerinizi iyileştirmek için birlikte çalışır.

Araştırmalar, günde iki ons (küçük bir avuç) kuruyemiş tüketiminin LDL kolesterol seviyelerinde %5'lik bir düşüşe yol açtığını göstermektedir. Kuruyemişlerdeki kalp koruyucu bileşikler olan E vitamini ve antioksidanlar sizin için son derece faydalıdır. Kuruyemişler pratik bir atıştırmalık görevi görürken, aynı zamanda kahvaltılık gevreklerinizi ve salatalarınızı daha iyi bir kalp sağlığı için zenginleştirmek için de kullanabilirsiniz. Ancak, tüm kuruyemişler kalori açısından yoğun olduğundan, yalnızca az miktarda tüketin.

SOYA İÇEREN GIDALAR

Soya, tofu, soya sütü, soya nuggets ve soya fasulyesi gibi yiyeceklerde bol miktarda bulunur. Protein açısından zengin olan bu besinler, LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Soya ürünlerinin kolesterol faydaları, vücudun kolesterolü işleme biçimini iyileştirdiği görülen fitoöstrojenlerden kaynaklanıyor olabilir. Beslenmenizde et veya süt ürünleri yerine soya bazlı yiyecekler kullanmak, kolesterolünüzü birkaç ay içinde düşürmenize yardımcı olacaktır.

MEYVE VE SEBZELER

Vücudumuz doğal olarak çeşitli meyve, sebze, kuruyemiş ve tohumlarda az miktarda bulunan bitki sterolleri ve stanolleri üretir. Bağırsaklarınızdaki bu maddeler kolesterolün emilimini engeller. Günlük 2 gram bitki sterolü veya stanol tüketimi, LDL kolesterol seviyelerinde %10'a kadar azalma sağlayabilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

