Kolesterolü tavan yaptırıyor, damarları tıkıyor! Sandığınız gibi sağlıklı değilmiş

TEMEL BESİN MADDELERİNİN EKSİKLİĞİ

Hindistan cevizi yağı bazı sağlık yararları sunsa da genel sağlık için çok önemli olan temel besin maddelerinden yoksundur. Hindistan cevizi yağı, diğer sıvı ve katı yağlardan farklı olarak vitamin, mineral veya lif içermez. Zeytinyağı ve avokado yağı gibi besin açısından zengin yağlar, E ve K vitaminleri, antioksidanlar ve diğer faydalı bileşiklerin bolluğu nedeniyle sağlık açısından ek faydalar sağlar. Temel besinleri sağlayan yağları seçmek, sağlıklı bir beslenmeye daha kapsamlı bir yaklaşım olabilir.