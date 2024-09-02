Kolesterolü tavan yaptırıyor, damarları tıkıyor! Sandığınız gibi sağlıklı değilmiş
Son yıllarda sağlığa olan faydaları ve çok yönlü kullanımıyla popüler hale gelen Hindistan cevizi yağının faydaları saymakla bitmiyor. Ancak Hindistan cevizi yağının sağlıklı olup olmadığı sağlık profesyonelleri ve araştırmacılar arasında devam eden bir tartışma konusu. Hindistan cevizi yağı düşündüğünüz gibi sağlıklı olmayabilir.
Hindistan cevizi yağının kilo kaybına yardımcı olmaktan kalp sağlığını iyileştirmeye kadar sağlığı destekleyen pek çok faydası olduğunu söylüyor. Ancak Hindistan cevizi yağıyla ilgili yapılan bazı çalışmalar sanıldığı kadar sağlıklı olmasını gösteriyor.
Hindistan cevizi yağının bazı olumlu yönleri olduğu doğru olsa da, sıklıkla iddia edildiği kadar sağlıklı olmayabileceğini gösteren daha az bilinen nedenler de vardır.