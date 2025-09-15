Kolesterolü yükseltiyor, damarları tıkıyor: Severek tüketiliyor ama kalbin düşmanı

Kolesterol, belirti göstermese de uzun vadede kalp sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir. Uzmanlar, günlük beslenmede dikkat edilmesi gereken bazı yiyecekleri ve sağlıklı alternatifleri paylaştı.

Kolesterol konusu çoğu kişi için sıkıcı görünebilir; ancak kalp sağlığı açısından ihmal edilmemesi gereken bir konu. Semptomlar göstermese de zamanla ciddi sorunlara yol açabiliyor. Neyse ki, hayatı tamamen değiştirmeye gerek yok; yalnızca belirli besinlere dikkat etmek bile fark yaratıyor.

KIZARTMALAR

Patates kızartması, kızarmış tavuk gibi yiyecekler trans ve doymuş yağ açısından zengin. Bu yağlar kötü kolesterolü (LDL) artırırken, iyi kolesterolü (HDL) düşürüyor. Uzmanlar, kızartmak yerine fırın veya hava fritözü kullanımını öneriyor.

KIRMIZI ET

Biftek, koyun eti gibi doymuş yağ bakımından yüksek. Ara sıra tüketim sorun yaratmasa da düzenli olarak yemek kalp sağlığı için risk oluşturuyor. Alternatif olarak tavuk, hindi veya bitkisel proteinler öneriliyor.

SÜT ÜRÜNLERİ

Tam yağlı süt, peynir ve krema doymuş yağ içeriyor. Az yağlı veya bitkisel sütler, yoğurt ve badem sütü gibi seçenekler kalp dostu alternatifler arasında.

İŞLENMİŞ ETLER

Sosis, pastırma ve soğuk etler yüksek tuz ve sağlıksız yağ içeriyor. Evde hazırlanan tavuk, balık veya mercimek köftesi gibi alternatiflerle hem lezzet korunabilir hem de kontrol sağlanabilir.


PASTALAR VE KEKLER

Tatlılar genellikle doymuş yağ ve şeker açısından yoğun. Tam tahıllı ekmekler, yulaf barları veya bitter çikolata daha sağlıklı alternatifler sunuyor.

FAST FOOD VE KREMALİ TATLILAR

Burger, pizza ve dondurma gibi yiyecekler kötü yağ ve şeker içeriyor. Ev yapımı versiyonları hem lezzetli hem de kalp dostu bir seçenek.


PAKETLENMİŞ ATIŞTIRMALIK

Cips ve kurabiyeler sağlıksız yağlarla dolu. Patlamış mısır, tuzsuz kuruyemişler ve humuslu sebze çubukları daha iyi alternatifler olarak öne çıkıyor.


HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI


Bitkisel kaynaklı olsa da Hindistan cevizi yağı doymuş yağ içeriyor. Gazlı içecekler ve tatlı meyve suları ise dolaylı yoldan kolesterolü etkileyebiliyor. Uzmanlar su, şekersiz çay ve maden suyunu tercih etmeyi öneriyor.


Kolesterolle başa çıkmak, radikal diyetler yapmakla değil, besin seçimlerini bilinçli şekilde yönetmekle mümkün. Küçük değişiklikler, kalp sağlığınızı uzun vadede korumada büyük fark yaratabilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

