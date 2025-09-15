Kolesterolü yükseltiyor, damarları tıkıyor: Severek tüketiliyor ama kalbin düşmanı

KIZARTMALAR

Patates kızartması, kızarmış tavuk gibi yiyecekler trans ve doymuş yağ açısından zengin. Bu yağlar kötü kolesterolü (LDL) artırırken, iyi kolesterolü (HDL) düşürüyor. Uzmanlar, kızartmak yerine fırın veya hava fritözü kullanımını öneriyor.



KIRMIZI ET



Biftek, koyun eti gibi doymuş yağ bakımından yüksek. Ara sıra tüketim sorun yaratmasa da düzenli olarak yemek kalp sağlığı için risk oluşturuyor. Alternatif olarak tavuk, hindi veya bitkisel proteinler öneriliyor.