Kolesterolü yükseltiyor, damarları tıkıyor: Severek tüketiliyor ama kalbin düşmanı
Kolesterol, belirti göstermese de uzun vadede kalp sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir. Uzmanlar, günlük beslenmede dikkat edilmesi gereken bazı yiyecekleri ve sağlıklı alternatifleri paylaştı.
Kolesterol konusu çoğu kişi için sıkıcı görünebilir; ancak kalp sağlığı açısından ihmal edilmemesi gereken bir konu. Semptomlar göstermese de zamanla ciddi sorunlara yol açabiliyor. Neyse ki, hayatı tamamen değiştirmeye gerek yok; yalnızca belirli besinlere dikkat etmek bile fark yaratıyor.