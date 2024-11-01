Kolesterolün tavan yaptığını gösteren belirti: Ellerinizde bu his varsa doktora gidin

Kolesterol, uygun değer aralığında olmadığında pek çok ciddi hastalığı tetikleyebiliyor. Kalp rahatsızlıkları, kalp krizi, inme gibi önemli hastalıklara zemin hazırlayan kolesterolü dengede tutmak vücudun genel sağlığını için önemlidir. Vücudunuzdaki bazı işaretler kolesterol değerinin yükseldiğini gösterebilir. Eğer bu belirti varsa mutlaka bir uzmana danışmanız gerekir.

Kolesterolün tavan yaptığını gösteren belirti: Ellerinizde bu his varsa doktora gidin - 1

Kolesterolün yükselmesi bazı ciddi hastalıkların zeminini hazırlayabilir ve sağlık için endişe verici olabilir.

Kanda biriken kötü kolesterol, damar duvarlarına yerleşerek damar tıkanıklarının oluşmasına neden olur. Ayrıca yine normalden yüksek seviyede olan kolesterol, safra kesesinde bulunan bazı maddeler ile birleşerek safra taşlarının oluşumuna yol açabilir. Safra sıvısı kolesterol ve safra tuzundan meydana gelir.

SAĞLIK HABERLERİ

Kolesterolün tavan yaptığını gösteren belirti: Ellerinizde bu his varsa doktora gidin - 2

Günümüzde kullanılan kılavuzlara göre başka bir kalp rahatsızlığı riski olmayan bireylerde açlık sonrası gerçekleştirilen lipid testinden elde edilen kan kolesterol düzeyi değerleri içinde toplam kolesterol 200 mg/dl altında ise ideal, 200-239 mg/dl arası sınırda, 240 mg/dl üzeri ise yüksek olarak değerlendirilir.

Kolesterolün tavan yaptığını gösteren belirti: Ellerinizde bu his varsa doktora gidin - 3

Dr. Rahul Agrawal'a göre, "herkesin kolesterol seviyelerini izlemesi gerekiyor". Bilinmesi gereken "belirli fiziksel semptomlar" vardır, ancak durum genellikle semptomsuzdur.

Ağrılı ayak ve el parmakları yüksek kolesterolün bir işareti olabilir. Böyle bir duygu, eller ve bacaklarda kan damarlarını tıkayabilen kolesterol birikiminin bir sonucu olabilir.


Kolesterolün tavan yaptığını gösteren belirti: Ellerinizde bu his varsa doktora gidin - 4

Yüksek kolesterolün bir başka olası belirtisi, parmaklarda ve ellerde sık sık karıncalanmadır. Dr. Agrawal'ın açıklamalarına göre, "Vücudun belirli bölgelerine giden kan akışındaki kesintiler ellerde ve bacaklarda karıncalanma hissi yaratıyor."

"Kandaki yüksek kolesterol seviyeleri kan akışını kalınlaştırır ve sinirlerdeki normal kan akışını etkiler ve karıncalanmaya neden olur."

Başka bir sağlık pratisyeni Dr Kevin Martinez, yüksek kolesterolün deri altında yağlı büyümelere yol açabileceğini ekledi. Tıbbi olarak ksantom olarak adlandırılan bu topaklı büyüme, parmaklar ve ayak parmakları dahil olmak üzere ayaklarda ve ellerde görünebilir. Ksantomların boyutu değişebilir; toplu iğne başı kadar küçük veya üzüm kadar büyük olabilirler.

Kolesterolün tavan yaptığını gösteren belirti: Ellerinizde bu his varsa doktora gidin - 5

Dr Martinez, "Genellikle derinin altında düz bir yumru gibi görünüyorlar ve bazen sarı veya turuncu görünüyorlar" açıklamasında bulunarak ortaya çıkan ksantomların nasıl ayırt edilebileceğine dair ipuçlarını verdi. Ksantomlar ağrısız olabilse de, dokunmaya ve kaşınmaya karşı hassas olabilirler.

Kolesterolün tavan yaptığını gösteren belirti: Ellerinizde bu his varsa doktora gidin - 6

Bu büyümeler aynı zamanda kalçalarda, dizlerde veya dirseklerde de görünebilir ve kümeler halinde ya da kendi başına ayakta dururlar. Bir doktor ksantomaları teşhis edebilir, ancak böyle bir teşhis cilt biyopsisi gerektirebilir. Bir lipid kan testi, yüksek kolesterolünüz olup olmadığını söyleyebilir. Kolesterol seviyeleri düşerse, ksantomların kaybolması mümkündür.

Uzmanlar, tehlikeli kolesterol seviyelerini düşürmek için sağlıklı bir diyet yemeyi ve düzenli egzersiz yapmayı şiddetle tavsiye ediyor.

Kolesterolün tavan yaptığını gösteren belirti: Ellerinizde bu his varsa doktora gidin - 7

YÜKSEK KOLESTEROL NASIL DÜŞER?

SAĞLIKLI BESİNLER TÜKETİN

Sağlıklı beslenme vücudun genel sağlığı için önemlidir. Kolesterolü dengede tutmak için doymuş yağları azaltır, trans yağ kullanımını sınırlandırın, Omega-3 açısından zengin besinler tüketin ve lif tüketimini artırın.

Kolesterolün tavan yaptığını gösteren belirti: Ellerinizde bu his varsa doktora gidin - 8

DAHA FAZLA HAREKET EDİN

Hareketsizlik, vücuttaki pek çok hastalığı tetikler. Bu nedenle düzenli egzersizler ve yürüyüşler hem kötü kolestolü düşümenize hem de sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Günlük olarak yapılan aktiviteyi çoğaltmak kolesterolün iyileşmesini sağlar. Orta düzeyde yapılan egzersiz ise lipoprotein (HDL) kolesterolünün yükselmesine yardımcı olur. Bunun yanında öğlen tempolu bir yürüyüş yapmak, bisiklet kullanmak, egzersiz programlarına katılmak kilo vermeyi de destekleyerek kötü kolesterolün düşmesini destekler.

Kolesterolün tavan yaptığını gösteren belirti: Ellerinizde bu his varsa doktora gidin - 9

KİLO KONTROLÜ

Kilolu olmak kişinin yüksek kolesterolüne katkıda bulunur. İdeal kilo için yapılan çalışmalar kişinin kolesterolünün düşmesine yardımcı olarak kalp hastalıkları riskini de azaltır. Kilonuzu kontrol altında tutmak için dengeli bir diyet ve egzersiz programına uyum sağlayın.

Kolesterolün tavan yaptığını gösteren belirti: Ellerinizde bu his varsa doktora gidin - 10

ALKOL VE SİGARA

Sigara tüketimine son vermek HDL kolesterolün iyileşmesine katkı sağlar. Bunların yanında sigarayı bıraktıktan bir süre sonra kan basıncı ve kalp atış hızının ani yükselişleri azalır.

Çok fazla alkol tüketimi, kalp hastalıklarına zemin hazırlayarak kalp yetmezliği, yüksek tansiyon ve felç gibi hastalıklara neden olur. Alkol kullanımı HDL yani yüksek kolesterolle de bağlantılıdır. Bu nedenle alkol tüketimini sınırlandırmak kolesterolü düşürmek açısından önemlidir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

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