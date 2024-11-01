Kolesterolün tavan yaptığını gösteren belirti: Ellerinizde bu his varsa doktora gidin
Kolesterol, uygun değer aralığında olmadığında pek çok ciddi hastalığı tetikleyebiliyor. Kalp rahatsızlıkları, kalp krizi, inme gibi önemli hastalıklara zemin hazırlayan kolesterolü dengede tutmak vücudun genel sağlığını için önemlidir. Vücudunuzdaki bazı işaretler kolesterol değerinin yükseldiğini gösterebilir. Eğer bu belirti varsa mutlaka bir uzmana danışmanız gerekir.
Kolesterolün yükselmesi bazı ciddi hastalıkların zeminini hazırlayabilir ve sağlık için endişe verici olabilir.
Kanda biriken kötü kolesterol, damar duvarlarına yerleşerek damar tıkanıklarının oluşmasına neden olur. Ayrıca yine normalden yüksek seviyede olan kolesterol, safra kesesinde bulunan bazı maddeler ile birleşerek safra taşlarının oluşumuna yol açabilir. Safra sıvısı kolesterol ve safra tuzundan meydana gelir.