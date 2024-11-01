Kolesterolün tavan yaptığını gösteren belirti: Ellerinizde bu his varsa doktora gidin

ALKOL VE SİGARA

Sigara tüketimine son vermek HDL kolesterolün iyileşmesine katkı sağlar. Bunların yanında sigarayı bıraktıktan bir süre sonra kan basıncı ve kalp atış hızının ani yükselişleri azalır.



Çok fazla alkol tüketimi, kalp hastalıklarına zemin hazırlayarak kalp yetmezliği, yüksek tansiyon ve felç gibi hastalıklara neden olur. Alkol kullanımı HDL yani yüksek kolesterolle de bağlantılıdır. Bu nedenle alkol tüketimini sınırlandırmak kolesterolü düşürmek açısından önemlidir.



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