Kolon kanseri aylar öncesinden 5 belirtiyle "geliyorum" diyor: Herkesin görmezden geldiği işaret

Kolon kanseri erken evrelerde belirti vermeyebilir, ancak bazı belirtiler dikkat çekici olabilir. Bu erken belirtileri fark etmek, hastalığın daha ciddi hale gelmeden tedavi edilmesini sağlar.



Bu 5 belirti genellikle aylar öncesinden ortaya çıkabiliyor ve kolon kanserinin ilk işareti olabiliyor. Bu nedenle erken teşhiste de hayati önem taşıyor.



KABIZLIK VE SIK GÖRÜLEN SİNDİRİM SORUNLARI



Sindirim sorunları genel sağlığınızı da olumsuz etkiler. Bazen önemsemediğiniz kabızlık gibi sindirim problemleri aslında çok ciddi sonuçlara neden olabilir. Bağırsak alışkanlıklarında ani bir değişiklik, özellikle de son zamanlarda kabızlık başlangıcı, kolon kanseri belirtisi olabilir. Kabızlık yaygın bir durum olsa da ve genellikle diyet, stres veya dehidratasyondan kaynaklansa da, devam eden veya kötüleşen bir durum, bir tümörün neden olduğu kolon tıkanıklığına işaret ediyor olabilir. Bu, özellikle kabızlığa karın ağrısı veya dışkıda kan gibi diğer semptomlar eşlik ediyorsa endişe vericidir. Açıklanamayan kabızlık yaşayan genç yetişkinler, özellikle de normal bağırsak düzenlerinden saptığında, ciddi durumları ekarte etmek için tıbbi yardım almalıdır.