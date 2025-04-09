Kolon kanseri cerrahı açıkladı: Bağırsak kanserinin çok az kişinin bildiği belirgin bir belirtisi var

Kolorektal kanser, dünyada hızla artan bir sağlık sorunu olarak dikkat çekerken, uzmanlar, çoğu kişinin fark etmediği ancak önemli bir semptomun varlığı konusunda uyarıyor.

Kolon kanseri cerrahı açıkladı: Bağırsak kanserinin çok az kişinin bildiği belirgin bir belirtisi var - 1

Kolorektal cerrah ve bağırsak sağlığı araştırmacısı Dr. Alasdair Scott, "Tenesmus" adı verilen bu semptomun, her yıl bağırsak kanserine yakalanan yaklaşık 2.000 kişiyi etkileyebileceğini belirtti. Tenesmus, tuvalete gitmiş olsanız dahi sürekli olarak bağırsakları boşaltma ihtiyacı hissetmek olarak tanımlanıyor. Dr. Scott, bu durumun, bir doktora başvurmak için önemli bir sebep olduğunu vurguladı.

"Bu, tuvalete gitmiş olsanız bile sürekli bir şeyler olduğu hissidir. Eğer bu his devam ediyorsa, doktora gitmenizin zamanı gelmiş demektir" diyen Dr. Scott, özellikle 50 yaş altındaki kişilerin aile hekimlerine başvurmalarını öneriyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Kolon kanseri cerrahı açıkladı: Bağırsak kanserinin çok az kişinin bildiği belirgin bir belirtisi var - 2

"50 YAŞINDAN ÖNCE TARAMA YAPILMALI"

Dr. Scott, tıbbi test firması Selph'te Bilim Direktörü olarak görev yaparken, bağırsak kanserinin 50 yaş altındaki bireylerde artan bir sorun haline geldiğine dikkat çekti. "Bağırsak kanseri oranları 50 yaş altındaki bireylerde hızla artıyor. 50'li yaşlarının ortasında tarama programına katılmak yerine, ABD ve Japonya gibi ülkelerden ilham alarak taramaları 40'lı yaşlarda başlatmalıyız. Bu sayede bağırsak kanserinden kurtulma oranı daha yüksek olacaktır" şeklinde konuştu.


Kolon kanseri cerrahı açıkladı: Bağırsak kanserinin çok az kişinin bildiği belirgin bir belirtisi var - 3

GENÇLERDE BAĞIRSAK KANSERİ ARTIYOR

Son yıllarda, özellikle genç yaşlardaki bireylerde bağırsak kanseri vakalarının hızla arttığı görülüyor. 1990'ların başından 2018'e kadar Birleşik Krallık'ta 25 ila 49 yaş arasındaki yetişkinlerde bağırsak kanseri teşhisi konanların sayısı %22 oranında arttı. Bu, yüksek gelirli ülkeler arasında en hızlı artışlardan biri olarak kayda geçti. Ancak uzmanlar, bu artışın nedenini tam olarak açıklayamıyor. Beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler, çevresel faktörler ve kirlilik gibi etmenler bu artışı tetikleyen unsurlar arasında sayılıyor.


Kolon kanseri cerrahı açıkladı: Bağırsak kanserinin çok az kişinin bildiği belirgin bir belirtisi var - 4

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Dr. Scott, bağırsak kanseri olan kişilerin yarısından fazlasının hastalığın ileri evrelerinde teşhis edildiğini, bunun da tedaviyi zorlaştırdığını belirtti. Bunun en büyük sebebinin, pek çok hastanın yardım almak için "çok geç" olmayı beklemesi olduğunu ifade etti. Son yapılan araştırmalara göre, İngiltere'deki halkın üçte biri bağırsak kanserinin belirtilerini bilmiyor. Yapılan bir ankette ise, katılımcıların %80'inin bağırsak alışkanlıklarındaki değişikliklere dikkat etmeleri gerektiğini bilmediğini, %90'ının ise alttan kanamanın bir belirti olduğunu fark etmediğini ortaya koydu.


Kolon kanseri cerrahı açıkladı: Bağırsak kanserinin çok az kişinin bildiği belirgin bir belirtisi var - 5

BAĞIRSAK KANSERİ BELİRTİLERİNİ TANIYIN

Dr. Scott, bağırsak kanserinin erken teşhisinin önemine değindi. "Bağırsak kanserine ne kadar erken yakalanırsanız, onu yenme şansınız o kadar artar" dedi. Başlıca belirtiler arasında bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, dışkının kıvamında farklılıklar, dışkıdaki mukus ve kanama yer alıyor. Ayrıca, uzun süre devam eden mide ağrısı ve ani kilo kaybı da dikkate alınması gereken semptomlar arasında.

"Özellikle dışkınızda bir değişiklik fark ediyorsanız ve bu durum 2-3 hafta boyunca devam ediyorsa, hemen doktorunuza başvurmalısınız" şeklinde uyarılarda bulunan Dr. Scott, "Bağırsak kanseri çoğunlukla daha gevşek dışkıya ve sık tuvalete gitmeye neden olur, ancak bazen kabızlık da görülebilir" dedi.

Kolon kanseri cerrahı açıkladı: Bağırsak kanserinin çok az kişinin bildiği belirgin bir belirtisi var - 6

KİLO KAYBINA DİKKAT

Son olarak, kilo kaybı da bağırsak kanseri belirtisi olabilir. Dr. Scott, "Çabalamadan kilo vermeye başlarsanız, mutlaka bir doktora görünün" dedi. "Sık tartılmıyorsanız, kilo kaybını fark etmeyebilirsiniz. Ancak çevrenizden kilo verdiğinize dair yorumlar almaya başlarsanız, bunun farkında olmalısınız" dedi. Kilo kaybı, genellikle en belirsiz ve fark edilmesi en zor semptomlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Kolon kanseri cerrahı açıkladı: Bağırsak kanserinin çok az kişinin bildiği belirgin bir belirtisi var - 7


Son yıllarda, genç yaşlarda bağırsak kanseri teşhisi konan bireylerin sayısında artış yaşanıyor. Bu durum, hayatlarının en verimli dönemlerinde bağırsak kanseriyle mücadele eden pek çok insana dair üzücü hikâyelerin ortaya çıkmasına neden oldu. 2022 yılında hayatını kaybeden, "bağırsak bebeği" olarak tanınan Deborah James, 35 yaşında bağırsak kanseri teşhisi konulmuş ve hastalığıyla mücadelesini, milyonlarca dolar bağış toplayarak sürdürmüştü.

Kolon kanseri cerrahı açıkladı: Bağırsak kanserinin çok az kişinin bildiği belirgin bir belirtisi var - 8


Dr. Scott, bağırsak kanserine karşı farkındalığın artırılması ve erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Erken tespit edilen vakaların tedavi şansının çok daha yüksek olduğunu belirten uzmanlar, bu hastalığa karşı tüm bireylerin daha dikkatli olmalarını ve semptomları göz ardı etmemelerini öneriyor.

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