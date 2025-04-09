Kolon kanseri cerrahı açıkladı: Bağırsak kanserinin çok az kişinin bildiği belirgin bir belirtisi var

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Dr. Scott, bağırsak kanseri olan kişilerin yarısından fazlasının hastalığın ileri evrelerinde teşhis edildiğini, bunun da tedaviyi zorlaştırdığını belirtti. Bunun en büyük sebebinin, pek çok hastanın yardım almak için "çok geç" olmayı beklemesi olduğunu ifade etti. Son yapılan araştırmalara göre, İngiltere'deki halkın üçte biri bağırsak kanserinin belirtilerini bilmiyor. Yapılan bir ankette ise, katılımcıların %80'inin bağırsak alışkanlıklarındaki değişikliklere dikkat etmeleri gerektiğini bilmediğini, %90'ının ise alttan kanamanın bir belirti olduğunu fark etmediğini ortaya koydu.





