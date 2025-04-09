Kolon kanseri cerrahı açıkladı: Bağırsak kanserinin çok az kişinin bildiği belirgin bir belirtisi var
Kolorektal kanser, dünyada hızla artan bir sağlık sorunu olarak dikkat çekerken, uzmanlar, çoğu kişinin fark etmediği ancak önemli bir semptomun varlığı konusunda uyarıyor.
Kolorektal cerrah ve bağırsak sağlığı araştırmacısı Dr. Alasdair Scott, "Tenesmus" adı verilen bu semptomun, her yıl bağırsak kanserine yakalanan yaklaşık 2.000 kişiyi etkileyebileceğini belirtti. Tenesmus, tuvalete gitmiş olsanız dahi sürekli olarak bağırsakları boşaltma ihtiyacı hissetmek olarak tanımlanıyor. Dr. Scott, bu durumun, bir doktora başvurmak için önemli bir sebep olduğunu vurguladı.
"Bu, tuvalete gitmiş olsanız bile sürekli bir şeyler olduğu hissidir. Eğer bu his devam ediyorsa, doktora gitmenizin zamanı gelmiş demektir" diyen Dr. Scott, özellikle 50 yaş altındaki kişilerin aile hekimlerine başvurmalarını öneriyor.