Kolon kanserini önlemede anahtar rol oynuyor: Uzmanı 9 besini sıraladı
Kalın bağırsak kanseri (kolon kanseri) vakaları genç yaşlara kadar indi. En sık görülen kanser türleri arasında yer alan kolon kanserini önlemek için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Özellikle bazı besinlerin tüketimi kolon kanseri riskini azaltabilir.
Kolon kanseri dünya genelinde sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Genellikle 50 yaş üzeri için risk olan kolon kanseri vakaları son yıllarda genç yaşlara kadar indi. Son 30 yılda 50 yaş altındakilerde yüzde 52 arttığı araştırmalarla ortaya çıktı.