Kolon kanserini önlemede anahtar rol oynuyor: Uzmanı 9 besini sıraladı

Kalın bağırsak kanseri (kolon kanseri) vakaları genç yaşlara kadar indi. En sık görülen kanser türleri arasında yer alan kolon kanserini önlemek için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Özellikle bazı besinlerin tüketimi kolon kanseri riskini azaltabilir.

Kolon kanserini önlemede anahtar rol oynuyor: Uzmanı 9 besini sıraladı - 1

Kolon kanseri dünya genelinde sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Genellikle 50 yaş üzeri için risk olan kolon kanseri vakaları son yıllarda genç yaşlara kadar indi. Son 30 yılda 50 yaş altındakilerde yüzde 52 arttığı araştırmalarla ortaya çıktı.

SAĞLIK HABERLERİ

Kolon kanserini önlemede anahtar rol oynuyor: Uzmanı 9 besini sıraladı - 2

Uzmanlara göre bu artışın büyük bir kısmı modern beslenmedeki lif eksikliğinden kaynaklanıyor.

Kolon kanserini önlemede anahtar rol oynuyor: Uzmanı 9 besini sıraladı - 3

Cancer Research UK'nin verilerine göre, bağırsak kanseri olarak da bilinen kolorektal kanserlerin üçte biri kadarının yetersiz lif tüketimiyle bağlantılı olabileceği belirtiliyor.


Kolon kanserini önlemede anahtar rol oynuyor: Uzmanı 9 besini sıraladı - 4

Bitkisel besinlerin bağırsaklarımız tarafından tamamen parçalanamayan kısmı olan lif, sindirim sistemimizi düzenlemeye ve sıklıkla vücuttan zararlı kimyasalları atmaya yardımcı olur.


Kolon kanserini önlemede anahtar rol oynuyor: Uzmanı 9 besini sıraladı - 5

DailMail'in haberine göre Diyetisyen Jenna Hope, The Telegraph'a yaptığı açıklamada, 'Sindirim sistemimiz yavaşladığında, toksinleri ve istenmeyen ürünleri gereğinden çok daha uzun süre vücutta bırakıyoruz. Bu durumun da bağırsak kanseri riskini artırıyor' dedi .

Beslenme uzmanı Hope, yüksek lif içeriğine sahip ve kısa sürede bağırsak dostu önerilen lif alımınıza ulaşmanıza yardımcı olacak besinleri sıraladı.


Kolon kanserini önlemede anahtar rol oynuyor: Uzmanı 9 besini sıraladı - 6

YULAF

Yulafın 100 gramında 9,1 gram lif bulunur; bu da 50 gramlık bir kase yulaf lapasında 4,6 gram lif veya önerilen günlük alımınızın neredeyse altıda biri anlamına gelir. Yulaf lapası, çözünmeyen lif açısından zengin bir kaynak olduğu için güne başlamak için harika bir yoldur. Yulaf tüketmek bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olur.


Kolon kanserini önlemede anahtar rol oynuyor: Uzmanı 9 besini sıraladı - 7

BEZELYE

Bezelye, hafta içi akşam yemeklerinin vazgeçilmezidir ve 100 gramında 5,6 gram lif bulunur; bu da üç tepeleme yemek kaşığında 4,48 gram lif demektir. Bezelye, yulaf gibi çözünmeyen lif açısından zengindir ve günlük almanız gereken beş porsiyon meyve ve sebzeden biridir.

Uzmanlar, mümkün olduğunca akşam yemeklerimize nohut ve fasulye gibi bakliyatları eklememiz gerektiğini, çünkü bunların herhangi bir öğündeki lif içeriğini artırmanın kolay bir yolu olduğunu söylüyor.


Kolon kanserini önlemede anahtar rol oynuyor: Uzmanı 9 besini sıraladı - 8

KURU ERİK

Kuru eriklerin lif açısından zengin olduğu bir sır değil; aslında 100 gramında 7,9 gram veya bir avuçta yaklaşık 5 gram lif bulunuyor. Meyvede hem çözünen hem de çözünmeyen lifler bulunmaktadır.

Diyetisyen Jenna Hope, çözünebilir liflerin sindirim sistemindeki suyun bir kısmına bağlanarak dışkının hacmini artırmaya yardımcı olan ve kabızlığı hafifletmeye yardımcı olan tür olduğunu açıkladı.

Lif alımını aniden artırmanın şişkinlik hissi yaratabileceğini söyleyen uzman, araştırmaların uzun süreli düşük lifli bir diyetin ardından kuru eriklerin vücut tarafından kolayca tolere edilebileceğini gösterdiğini belirtti.

Kolon kanserini önlemede anahtar rol oynuyor: Uzmanı 9 besini sıraladı - 9

AHUDUDU

Ahududu, tüm meyveler arasında en fazla lif içeren meyvedir; yaklaşık 20 meyveden oluşan bir kutuda 5,4 gr lif bulunur. Yemek pişirmeye zamanınız yoksa ve gün içinde lif takviyesine ihtiyacınız varsa, kırmızı meyveleri atıştırabilirsiniz.

Kolon kanserini önlemede anahtar rol oynuyor: Uzmanı 9 besini sıraladı - 10

SİYAH FASULYE

Bütün bakliyatlar lif açısından zengin olsa da, siyah fasulye özellikle bol miktarda lif içerir; 100 gramında 10,3 gram lif bulunur.

Bu, yarım kutu fasulye yiyerek günlük lif ihtiyacınızın üçte ikisini ve 20 gramdan fazlasını tüketebileceğiniz anlamına geliyor. Siyah fasulyelerin koyu kabuklarının kalp sağlığına iyi gelen antosiyaninler açısından zengin ve kan basıncını düşürmeye yardımcı.

Kolon kanserini önlemede anahtar rol oynuyor: Uzmanı 9 besini sıraladı - 11

BADEM

Kuruyemişler ve tohumlar genellikle lif açısından zengindir, ancak bademler en iyileri arasındadır. Büyük bir avuç 5,3 g lif içerir. Bu nedenle bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur.


Kolon kanserini önlemede anahtar rol oynuyor: Uzmanı 9 besini sıraladı - 12

CHİA TOHUMLARI

Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezi olan chia tohumunun sadece bir yemek kaşığı 4,8 gr lif içeriyor.

Kahvaltılık gevreklerde ve smoothielerde bulunan tohumlar, lif alımını artırmak için fıstık ezmesiyle birlikte bir kase yulaf lapasına veya tam tahıllı ekmeğe de eklenebilir.


Kolon kanserini önlemede anahtar rol oynuyor: Uzmanı 9 besini sıraladı - 13

AVOKADO

Avokado lif ve sağlıklı yağlar açısından zengin olduğu için gün boyu tok kalmanızı sağlayacak harika bir besin. Yarım avokadoda 3,4 gr lif bulunmaktadır.

Yağ, protein ve karbonhidrat oranı yüksek besinlerde bulunan lif türleri farklıdır ve farklı lif türleri bağırsağınızdaki farklı bakteri türlerini besler.

Kolon kanserini önlemede anahtar rol oynuyor: Uzmanı 9 besini sıraladı - 14

TATLI PATATES

Tatlı patatesler, bir patateste yaklaşık 6 gr lif içerdiğinden beslenmenize lif eklemenin harika bir yoludur.

Tatlı patatesleri kabuklarıyla da tüketebilirsiniz.

Kök sebzeler hem çözünen hem de çözünmeyen lifler içerir ve araştırmalar bağırsak mikrobiyomunun çeşitliliğini artırmada iyi olduklarını göstermektedir.

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