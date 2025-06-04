Kolon kanserinin 5 erken belirtisi: Göz ardı edilmemesi gerekiyor

AŞIRI YORGUNLUK

Dinlenmeyle düzelmeyen zayıflık veya açıklanamayan yorgunluk hissi kolon kanserinin erken bir belirtisi olabilir. Tümörler iç kanamaya neden olarak yorgunluk veya güçsüzlük olarak ortaya çıkan anemiye yol açabilir. Açık bir neden olmadan alışılmadık şekilde bitkin hissetmenin hemen değerlendirilmesi gerekir.



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