Kolon kanserinin 5 erken belirtisi: Göz ardı edilmemesi gerekiyor
Kolon kanseri, dünya çapında kanser kaynaklı ölümlerin ikinci önde gelen nedenidir. Bu kanser genellikle sessizce gelişir ve semptomlar ancak sonraki evrelerde ortaya çıkar. Erken teşhis, tedavi sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirebilir ve bu nedenle uyarı işaretlerini tanımak kritik önem taşır.
Kolon kanseri, kalın bağırsağın kolon adı verilen bir bölümünde başlayan kontrolsüz hücre büyümesidir. Kolon, kalın bağırsağın ilk ve en uzun kısmıdır. Kalın bağırsak, sindirim sisteminin son kısmıdır.
Yaş, aile geçmişi, kişisel geçmiş ve yaşam tarzı faktörleri dahil olmak üzere birçok faktör kolon kanseri riskini artırabilir. Kolon kanseri, kolorektal kanserin (kolon veya rektumda başlayan kanser) bir türüdür. İşte asla göz ardı edilmemesi gereken beş kolon kanseri belirtisi.