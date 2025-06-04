Kolon kanserinin 5 erken belirtisi: Göz ardı edilmemesi gerekiyor

Kolon kanseri, dünya çapında kanser kaynaklı ölümlerin ikinci önde gelen nedenidir. Bu kanser genellikle sessizce gelişir ve semptomlar ancak sonraki evrelerde ortaya çıkar. Erken teşhis, tedavi sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirebilir ve bu nedenle uyarı işaretlerini tanımak kritik önem taşır.

Kolon kanserinin 5 erken belirtisi: Göz ardı edilmemesi gerekiyor - 1

Kolon kanseri, kalın bağırsağın kolon adı verilen bir bölümünde başlayan kontrolsüz hücre büyümesidir. Kolon, kalın bağırsağın ilk ve en uzun kısmıdır. Kalın bağırsak, sindirim sisteminin son kısmıdır.

Yaş, aile geçmişi, kişisel geçmiş ve yaşam tarzı faktörleri dahil olmak üzere birçok faktör kolon kanseri riskini artırabilir. Kolon kanseri, kolorektal kanserin (kolon veya rektumda başlayan kanser) bir türüdür. İşte asla göz ardı edilmemesi gereken beş kolon kanseri belirtisi.

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Kolon kanserinin 5 erken belirtisi: Göz ardı edilmemesi gerekiyor - 2

SİNDİRİMDE DEĞİŞİM

Belirtiler hemen ortaya çıkmasa da, bazı işaretler bir riske işaret edebilir. İshal, kabızlık veya dışkının daralması gibi bağırsak hareketlerinde birkaç günden uzun süren kalıcı değişiklikler bir riske işaret edebilir. Kolon kanseri hastaları genellikle bağırsağın tamamen boşalmadığını hisseder. Birkaç haftadan uzun süren bu değişiklikler tıbbi müdahale gerektirir. Bağırsak düzeninde açıklanamayan değişimler kırmızı bayraktır ve göz ardı edilmemelidir.


Kolon kanserinin 5 erken belirtisi: Göz ardı edilmemesi gerekiyor - 3

DIŞKIDA KAN

Parlak kırmızı veya koyu dışkı görürseniz, bu sindirim sisteminde kanama olduğunu gösterebilir, bu da kolon kanserinin olası bir işaretidir . Hemoroidler veya diğer iyi huylu durumlar benzer semptomlara neden olabilirken, sürekli veya tekrarlayan kan iyi bir işaret olmayabilir. Dışkıda kan görmek acil eylem gerektirir ve bu nedenle hemen doktorunuza danışmanız önemlidir.


Kolon kanserinin 5 erken belirtisi: Göz ardı edilmemesi gerekiyor - 4

KARIN AĞRISI VE KRAMP

Kramplar, şişkinlik veya ağrı gibi sürekli karın rahatsızlığı, kolonu tıkayan bir tümörün belirtisi olabilir. Birkaç günden fazla süren ağrı, özellikle şiddetliyse veya kötüleşiyorsa değerlendirilmelidir. Çoğu zaman, bu semptom, irritabl bağırsak sendromu gibi daha az ciddi sorunlarla karıştırılır.


Kolon kanserinin 5 erken belirtisi: Göz ardı edilmemesi gerekiyor - 5

AÇIKLANAMAYAN KİLO KAYBI

Çabalamadan kilo vermek iyi bir işaret değildir. Ani, istemsiz kilo kaybı bir uyarı işareti olabilir. Bunun nedeni, kanser hücrelerinin metabolizmayı değiştirebilmesi ve diyet veya egzersizde değişiklik yapılmadan bile kilo kaybına yol açabilmesidir. Bu belirti, bu listedeki diğer belirtilerle bir araya geldiğinde özellikle endişe vericidir.

Kolon kanserinin 5 erken belirtisi: Göz ardı edilmemesi gerekiyor - 6

AŞIRI YORGUNLUK

Dinlenmeyle düzelmeyen zayıflık veya açıklanamayan yorgunluk hissi kolon kanserinin erken bir belirtisi olabilir. Tümörler iç kanamaya neden olarak yorgunluk veya güçsüzlük olarak ortaya çıkan anemiye yol açabilir. Açık bir neden olmadan alışılmadık şekilde bitkin hissetmenin hemen değerlendirilmesi gerekir.

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