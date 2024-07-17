Konya'ya giden yemeden dönmüyor! Toroslardan gelen soğukluk "Karlama"
Konya'nın Bozkır ilçesinde emekli Hayrettin Kara, haftada 1 gün ilçe sınırlarında bulunan Toros dağlarından kesilen kar kütlelerini aracıyla getiriyor. Dağdan getirilen karlar, 'Karlama' denilen pekmez, vişne ve limon aromalarıyla karıştırılarak soğukluk olarak pazara gelen vatandaşlara sunuluyor.
Konya'nın Bozkır ilçesinde yaşayan emekli 58 yaşındaki Hayrettin Kara, çocukluk döneminde bunaltıcı sıcak havalarda serinlemek için ilçe sınırında bulunan Toros dağlarından getirdiği kar kütlelerinin üzerine pekmez dökerek
komşuları ile birlikte ‘karlama' adı verilen soğukluğu satmaya karar verdi.