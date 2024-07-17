Konya'ya giden yemeden dönmüyor! Toroslardan gelen soğukluk "Karlama"

Hayrettin Kara emekli olduktan sonra kendisine bir iş kurma düşüncesinin ardından Toros dağlarından getirdiği kar kütlelerinin üzerine pekmez, vişne ve limon gibi farklı aromaları dökerek bardakta ‘karlama' satmaya başladı. Bozkır ilçesinde haftada bir kurulan pazara gelen vatandaşların ilgilisi ise ‘karlama' lezzetine yoğun oldu.