Kral meyvesi olarak bilinen en güçlü C vitamini kaynağı! Limonu, portakalı solluyor: Vücuda B1 ,B2 ,B3, kalsiyum yüklüyor

Vücudunuza vitamin depolamak için doğanın gücünden faydalanabilirsiniz. Doğadaki meyve ve sebzeleri tüketmek vücudunuzun ihtiyacı olan vitamini karşılamanıza yardımcı olur. Bağışıklığı güçlü tutmak ve hastalıklara karşı direnç kazanmak için C vitaminine ihtiyaç duyarsınız. Doğadaki en güçlü C vitamini kaynakları portakal ve limon olarak bilinir. Ancak bir meyve var ki içindeki C vitamini miktarıyla doğanın en güçlü C vitamini kaynağı olarak anılıyor.

Kral meyvesi olarak bilinen en güçlü C vitamini kaynağı! Limonu, portakalı solluyor: Vücuda B1 ,B2 ,B3, kalsiyum yüklüyor - 1

Bağışıklığınızı güçlendirmek, enfeksiyon riskini azaltmak ve hastalıklara karşı daha dirençli bir vücuda sahip olabilmek için C vitaminine ihtiyaç duyarsınız

SAĞLIK HABERLERİ

Kral meyvesi olarak bilinen en güçlü C vitamini kaynağı! Limonu, portakalı solluyor: Vücuda B1 ,B2 ,B3, kalsiyum yüklüyor - 2

C vitamini eksikliği, skorbüt adı verilen bir hastalığa yol açabilir ve bu hastalık diş etlerinde kanama, yorgunluk ve cilt problemleri gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Kral meyvesi olarak bilinen en güçlü C vitamini kaynağı! Limonu, portakalı solluyor: Vücuda B1 ,B2 ,B3, kalsiyum yüklüyor - 3

C vitamini genellikle meyveler ve sebzelerde bulunur, özellikle portakal, kivi, çilek, brokoli ve biberde yüksek miktarda bulunur. Günlük olarak yeterli miktarda C vitamini almak, genel sağlık için önemlidir.

Kral meyvesi olarak bilinen en güçlü C vitamini kaynağı! Limonu, portakalı solluyor: Vücuda B1 ,B2 ,B3, kalsiyum yüklüyor - 4

En güçlü Cvitamini kaynaklarından biri de liçi meyvesi.

Kral meyvesi olarak bilinen en güçlü C vitamini kaynağı! Limonu, portakalı solluyor: Vücuda B1 ,B2 ,B3, kalsiyum yüklüyor - 5

LİÇİ MEYVESİ TÜRKİYE'DE YETİŞİR Mİ?

Türkiye'de ise şu anda yalnızca Mersin ve ilçelerinde yetiştirilmektedir. Liçi meyvesinin fiyatı farklılık göstermektedir.

Kral meyvesi olarak bilinen en güçlü C vitamini kaynağı! Limonu, portakalı solluyor: Vücuda B1 ,B2 ,B3, kalsiyum yüklüyor - 6

C vitamini bakımından zengin olan Kumkuatta, kabuğu ile beraber yenildiğinde gribal enfeksiyonları önlemede önemli rol oynamaktadır. A ,B1 ,B2 ,B3 ve kalsiyum da ihtiva eden kumkuat, Sinir sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

Kral meyvesi olarak bilinen en güçlü C vitamini kaynağı! Limonu, portakalı solluyor: Vücuda B1 ,B2 ,B3, kalsiyum yüklüyor - 7

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Selenyum, bakır, fosfor, magnezyum ve kolin bulundurmasının yanı sıra, zeytinyağında da bulunan oleik asit ile metabolizma hızlandırıcı etkiye sahip ve kalp hastaları için faydalı bir süper meyve olarak karşımıza çıkıyor.

Kral meyvesi olarak bilinen en güçlü C vitamini kaynağı! Limonu, portakalı solluyor: Vücuda B1 ,B2 ,B3, kalsiyum yüklüyor - 8

Liçi, birçok vitamin ve minerali bir arada bulunduruyor. Öncelikle çok iyi bir C Vitamini kaynağı olan liçi, A ve B6 Vitamini ile doğal antidepresan görevi görüyor.

Kral meyvesi olarak bilinen en güçlü C vitamini kaynağı! Limonu, portakalı solluyor: Vücuda B1 ,B2 ,B3, kalsiyum yüklüyor - 9

Liçi aynı zamanda protein ve fiber kaynağı olarak kilo vermeye yardımcı oluyor. Özellikle diyet yapanların liçi yemesi tavsiye ediliyor. İçerdiği polifenol ile bir antioksidan görevi görüyor. 100 gram liçi yaklaşık 60 kalori ediyor.

Kral meyvesi olarak bilinen en güçlü C vitamini kaynağı! Limonu, portakalı solluyor: Vücuda B1 ,B2 ,B3, kalsiyum yüklüyor - 10

Bağışıklığı güçlendiriyor. Mükemmel bir C Vitamini kaynağı olan Liçinin 100 gramında yaklaşık 70 gram C Vitamini bulunuyor.Liçi aynı zamanda protein ve fiber kaynağı olarak kilo vermeye yardımcı oluyor.

Kral meyvesi olarak bilinen en güçlü C vitamini kaynağı! Limonu, portakalı solluyor: Vücuda B1 ,B2 ,B3, kalsiyum yüklüyor - 11

Özellikle diyet yapanların liçi yemesi tavsiye ediliyor. İçerdiği polifenol ile bir antioksidan görevi görüyor. 100 gram liçi yaklaşık 60 kalori ediyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Mükemmel bir C Vitamini kaynağı olan Liçinin 100 gramında yaklaşık 70 gram C Vitamini bulunuyor.

Kral meyvesi olarak bilinen en güçlü C vitamini kaynağı! Limonu, portakalı solluyor: Vücuda B1 ,B2 ,B3, kalsiyum yüklüyor - 12

SOĞUK ALGINLIĞINA İYİ GELİR

Liçi bu özellikleriyle girp ve soğuk algınlığına karşı da koruyucu bir görev üstleniyor. Özellikle bağışıklık sistemi daha zayıf olan çocuklar liçi yiyerek kış hastalıklarından korunabilir.

Liçi kalp sağlığını korumaya yardımcı olurken, kötü kolesterolün düşmesine, iyi kolesterolün artmasına yardımcı oluyor.

Kral meyvesi olarak bilinen en güçlü C vitamini kaynağı! Limonu, portakalı solluyor: Vücuda B1 ,B2 ,B3, kalsiyum yüklüyor - 13

Doğru besinlerle vücudun terlemeyle kaybettiği elektrolit ve sıvıyı geri kazandırmak gerekiyor. Bunun için de liçi potasyum ve mineraller sayesinde vücudun ihtiyacı olan elektrolit ve sıvıyı geri kazandırıyor.

Bu da liçinin kalp krizi riskini önlemeye de yardımcı olan bir özelliği.

Kolesterolü düşürüyor, cildi gençleştiriyor, vücudun elektrolit seviyesini dengeliyor. Metabolizmayı hızlandırıyor, kan basıncını düşürüyor ve lifli yapısı sayesinde kilo vermeye yardımcı oluyor.

Kral meyvesi olarak bilinen en güçlü C vitamini kaynağı! Limonu, portakalı solluyor: Vücuda B1 ,B2 ,B3, kalsiyum yüklüyor - 14

Kral meyvesi olarak da bilinen liçi, sıcak iklimleri seviyor ve ülkemizde de Mersin'de yetiştiriliyor. Dışı sert ve kabuklu olan liçinin içi yumuşak ve beyaz, tadı ise oldukça tatlı bir üzümü andırıyor.

Başta C Vitamini olmak üzere liçi içerdiği vitamin ve faydalı asitlerle cildin yaşlanma etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor.

Cildi gençleştiriyor, parlak ve canlı görünmesini sağlıyor.

Kilo vermek için sağlıklı beslenme ve egzersiz programı uygularken vücudumuz çok fazla sıvı kaybedebiliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER