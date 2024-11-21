Kritik eşik açıklandı: Kalp yetmezliğine kadar götürüyor
Vücut sağlığını korumak ve olası hastalıkların riskini azaltmak için düzenli olarak hareket etmeniz gerekir. Düzenli egzersiz yapmak hem vücudu güçlendiriyor hem de daha sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı oluyor. Yapılan son araştırmalarda hareketsiz yaşamın kalp yetmezliği riskini artırabileceği uyarısını yapıyor.
Egzersiz yapmak vücut sağlığını korumak, uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek için gereklidir. Düzenli egzersiz kardiyovasküler sisteminizi güçlendirir, iyi kolesterolü arttırır, ve tansiyonu düşürür. Aktif olmak kalp rahatsızlığı riskini %50 oranında azaltır