Kritik eşik açıklandı: Kalp yetmezliğine kadar götürüyor

Vücut sağlığını korumak ve olası hastalıkların riskini azaltmak için düzenli olarak hareket etmeniz gerekir. Düzenli egzersiz yapmak hem vücudu güçlendiriyor hem de daha sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı oluyor. Yapılan son araştırmalarda hareketsiz yaşamın kalp yetmezliği riskini artırabileceği uyarısını yapıyor.

Kritik eşik açıklandı: Kalp yetmezliğine kadar götürüyor - 1

Egzersiz yapmak vücut sağlığını korumak, uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek için gereklidir. Düzenli egzersiz kardiyovasküler sisteminizi güçlendirir, iyi kolesterolü arttırır, ve tansiyonu düşürür. Aktif olmak kalp rahatsızlığı riskini %50 oranında azaltır

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Kritik eşik açıklandı: Kalp yetmezliğine kadar götürüyor - 2

ABD’deki Massachusetts General Hospital’da yapılan yeni bir araştırmaya göre, hareketsiz zamanın süresi kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde artırıyor. Haftada 150 dakika orta-şiddetli fiziksel aktivite önerilse de, hareketsiz kalmanın kalp sağlığı üzerindeki etkileri genellikle göz ardı ediliyor.

Kritik eşik açıklandı: Kalp yetmezliğine kadar götürüyor - 3

JACC adlı akademik dergide yayımlanan çalışmada, Birleşik Krallık biyobankasındaki 90 bin katılımcının sağlık verileri değerlendirildi. Katılımcılar, bileğe takılan bir ivmeölçerle 7 gün boyunca takip edildi. Ortalama yaşı 62 olan katılımcıların yüzde 56’sı kadın ve günlük ortalama hareketsizlik süreleri yaklaşık 9,4 saat olarak tespit edildi.

Kritik eşik açıklandı: Kalp yetmezliğine kadar götürüyor - 4

KRİTİK EŞİK: GÜNDE 10,5 SAAT HAREKETSİZLİK

Araştırma, atriyal fibrilasyon (AF), miyokard enfarktüsü (ME) ve kalp yetmezliği (KY) gibi kalp hastalıkları riskinin, hareketsiz sürelerin artmasıyla birlikte yükseldiğini gösterdi. Özellikle KY ve kalp hastalığı riski, hareketsiz süre günde 10,5 saati geçtiğinde ciddi bir artış gösteriyor.

Kritik eşik açıklandı: Kalp yetmezliğine kadar götürüyor - 5

Çalışmaya göre, önerilen haftalık 150 dakikalık fiziksel aktiviteyi gerçekleştiren bireylerde AF ve ME riskleri azalsa da, KY ve kalp hastalığına bağlı ölüm riski yüksek kalmaya devam ediyor. Bu, hareketsizliği azaltmanın fiziksel aktivite kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

Kritik eşik açıklandı: Kalp yetmezliğine kadar götürüyor - 6

Araştırmanın ortak yazarı Shaan Khurshid, halk sağlığı politikalarının hareketsizliği azaltmaya odaklanması gerektiğini belirtti. Khurshid, günde 10,6 saatten fazla hareketsiz kalmamanın kalp sağlığı için asgari bir hedef olabileceğini vurguladı.

Kritik eşik açıklandı: Kalp yetmezliğine kadar götürüyor - 7

Brown Üniversitesi Aile Hekimliği Bölümü’nden Charles Eaton ise, araştırmanın hareketsiz yaşamın sağlık üzerindeki tehlikelerine dair güçlü kanıtlar sunduğunu ifade ederek, "Daha iyi sağlık için insanları daha fazla hareket etmeye teşvik etmeliyiz" dedi.

Kritik eşik açıklandı: Kalp yetmezliğine kadar götürüyor - 8


Bilim insanları, çalışmada kullanılan ivmeölçerlerin duruşu doğru tespit edememe ihtimali gibi sınırlamalara dikkat çekti. Ancak araştırma, hareketsiz yaşam ile kalp sağlığı arasındaki güçlü ilişkiyi destekleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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