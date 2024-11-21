Kritik eşik açıklandı: Kalp yetmezliğine kadar götürüyor

Çalışmaya göre, önerilen haftalık 150 dakikalık fiziksel aktiviteyi gerçekleştiren bireylerde AF ve ME riskleri azalsa da, KY ve kalp hastalığına bağlı ölüm riski yüksek kalmaya devam ediyor. Bu, hareketsizliği azaltmanın fiziksel aktivite kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.