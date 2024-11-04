Küflü ekmek yenirse ne olur? Sağlam kısmı kesip atmak çözüm değilmiş
Küflü gıdaların tüketimiyle ilgili çeşitli iddialar var. Örneğin, füflenmiş ekmeğin sadece küflü kısmını atıp geri kalanını yemek yaygın davranışlardan biri. Küf, ekmeğinizin son kullanma tarihinin geçtiğinin açık bir göstergesidir. Bazı küfler alerjik reaksiyona neden olabilir veya sizi hasta edebilir. Peki, küflü ekmek yenir mi? Küflü ekmek yenirse ne olur?
ABD Tarım Bakanlığı'na göre küfler, mikroskobik mantar grubudur ve yüz binlerce farklı türü olabilir. Genellikle bitki veya hayvansal maddeler üzerinde büyürler ve hava, su veya böcekler yoluyla bulaşabilirler. Bazen yiyeceklerinizde küf büyüdüğünü görebilirsiniz; örneğin, ekmeğin üzerindeki yeşil tüyler veya diğer yiyecek türlerindeki diğer renk bozulmaları veya büyümeler.