Küflü ekmek yenirse ne olur? Sağlam kısmı kesip atmak çözüm değilmiş

Küflü gıdaların tüketimiyle ilgili çeşitli iddialar var. Örneğin, füflenmiş ekmeğin sadece küflü kısmını atıp geri kalanını yemek yaygın davranışlardan biri. Küf, ekmeğinizin son kullanma tarihinin geçtiğinin açık bir göstergesidir. Bazı küfler alerjik reaksiyona neden olabilir veya sizi hasta edebilir. Peki, küflü ekmek yenir mi? Küflü ekmek yenirse ne olur?

Küflü ekmek yenirse ne olur? Sağlam kısmı kesip atmak çözüm değilmiş - 1

ABD Tarım Bakanlığı'na göre küfler, mikroskobik mantar grubudur ve yüz binlerce farklı türü olabilir. Genellikle bitki veya hayvansal maddeler üzerinde büyürler ve hava, su veya böcekler yoluyla bulaşabilirler. Bazen yiyeceklerinizde küf büyüdüğünü görebilirsiniz; örneğin, ekmeğin üzerindeki yeşil tüyler veya diğer yiyecek türlerindeki diğer renk bozulmaları veya büyümeler.

SAĞLIK HABERLERİ

Küflü ekmek yenirse ne olur? Sağlam kısmı kesip atmak çözüm değilmiş - 2

Bazı küfler, mavi peynir yapmak için kullanılan küf gibi, yenmesi güvenlidir. Ancak küfler yüzeyin altında da büyüyebilir.

Küflü ekmek yenirse ne olur? Sağlam kısmı kesip atmak çözüm değilmiş - 3

KÜFLÜ EKMEK YENİR Mİ?

ServSafe Yöneticisi Sertifikalı kayıtlı bir diyetisyen beslenme uzmanı olan Shelly Balls konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Ekmeğin üzerindeki küf lekesi ne kadar küçük olursa olsun, sadece etrafını kesip kalanını yemek güvenli değildir çünkü küfün kökü çoktan içine derinlemesine nüfuz etmiştir. Küfler sadece gıda zehirlenmesine neden olmakla kalmayıp aynı zamanda sadece soluduğunuzda sağlığınızı da etkileyebilen toksinler üretir." ifadelerini kullandu.


Küflü ekmek yenirse ne olur? Sağlam kısmı kesip atmak çözüm değilmiş - 4

Açıklamasına "Ekmeğinizde sadece az miktarda küf görseniz bile, bu onu kesip güvende olabileceğiniz anlamına gelmez, bunun nedeni çıplak gözle göremeyeceğiniz daha fazla küfün mevcut olma olasılığının yüksek olmasıdır." sözleriyle devam eden Balls, ekmekte büyüyebilecek çok fazla farklı küf türü olduğunu ve bu nedenle mevcut türün ve sağlığınız için ne kadar tehlikeli olabileceğinin belirlenmesinin imkansız olduğunu belirtti.

Küflü ekmek yenirse ne olur? Sağlam kısmı kesip atmak çözüm değilmiş - 5

KÜFLÜ EKMEK YENİRSE NE OLUR?

Bir aile hekimi olan Dr. Christopher Scuderise küflü ekmek yemekten hastalanma riskinin düşük olduğunu ancak riskinizi artırabilecek bazı değişkenler hakkında bilgi sahibi olmanız gerektiğini belirtiyor.

Küflü ekmek yenirse ne olur? Sağlam kısmı kesip atmak çözüm değilmiş - 6

Scuder, durumu "bağışıklık sisteminizi zayıflatan bir tıbbi rahatsızlığınız varsa veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanıyorsanız, küflü ekmekten hasta olma olasılığınız daha yüksek olabilir" sözleriyle açıklıyor.

Küflü ekmek yenirse ne olur? Sağlam kısmı kesip atmak çözüm değilmiş - 7

Uzmanlar hastalanırsanız mide bulantısı , kusma, ishal, ateş ve karın ağrısı yaşayabileceğinizi ve ayrıca "belirsiz bir iyi hissetmeme hissi" yaşayabileceğinizi söylüyor.

Küflü ekmek yenirse ne olur? Sağlam kısmı kesip atmak çözüm değilmiş - 8

USDA'ya (ABD Tarım Bakanlığı) göre, bazı küfler alerjik reaksiyonlara ve solunum sorunlarına neden olabilir. Ayrıca bazı küfler insanları hasta edebilen zehirli maddeler olan mikotoksinler üretir.

Küflü ekmek yenirse ne olur? Sağlam kısmı kesip atmak çözüm değilmiş - 9

KÜFLÜ EKMEK YERSENİZ NE YAPMALISINIZ?

Dr. Scuderi, küften kaynaklanan olası toksinleri veya alerjenleri temizlemek için bol su içmenin de faydalı olduğunu söylüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER