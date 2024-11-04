Küflü ekmek yenirse ne olur? Sağlam kısmı kesip atmak çözüm değilmiş

Açıklamasına "Ekmeğinizde sadece az miktarda küf görseniz bile, bu onu kesip güvende olabileceğiniz anlamına gelmez, bunun nedeni çıplak gözle göremeyeceğiniz daha fazla küfün mevcut olma olasılığının yüksek olmasıdır." sözleriyle devam eden Balls, ekmekte büyüyebilecek çok fazla farklı küf türü olduğunu ve bu nedenle mevcut türün ve sağlığınız için ne kadar tehlikeli olabileceğinin belirlenmesinin imkansız olduğunu belirtti.