Kulak Burun Boğaz Uzmanı açıkladı: Burun kıllarını ağda ve cımbızla almak tehlikeli mi?

AĞDA VE CIMBIZIN ZARARLARI

Birçok kişi burunlarındaki kılların tıkanıklık yarattığını ve bakımlı görünmediklerini düşünse de, ağdayı tercih ediyor ve bu uzun süreli bir sonuç veriyor. Ancak, ağda nedeniyle burun kanalındaki tüm filtre çıkarılır ve bu da burun vestibülitine ve burun apsesi oluşumuna yol açar. Ağda, enfeksiyonun yayılmasını engelleyen bariyeri kırar ve bakterilerin dokuları derinlemesine etkilemesi için daha fazla fırsat yaratır.



