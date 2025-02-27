Kulaklık takmak işitme kaybına neden olur mu?
Kulak içi kulaklıkların yüksek seste aşırı kullanımı uzun vadeli işitme hasarına ve kulak enfeksiyonlarına yol açabilir. Uzmanlar, işitmenizi korumak için 60/60 kuralı gibi güvenli dinleme uygulamalarını izlemenizi öneriyor. Gürültü kaynaklı işitme kaybına ve diğer kulak sorunlarına karşı korunmak için temizlik ve ses kontrolü zorunludur.
Kulak içi kulaklıklar, rahatlık ve iyi ses kalitesi sunarak modern yaşamın bir parçası haline geldi. Ancak aşırı kullanım uzun vadede işitme potansiyelinize zarar verebilir. Kulak içi kulak tıkacı, dış kulak kanalında duran kulak içi kulaklıklar ve kulak üstü kulaklıklar dahil olmak üzere birkaç farklı işitme cihazı vardır. Bu cihazların hepsi sesi kulağa yönlendirir ve tüketicilere birçok avantaj sağlar. Ancak cihazların uygunsuz kullanımı bir dizi kulak sorununa katkıda bulunabilir.