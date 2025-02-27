Kulaklık takmak işitme kaybına neden olur mu?

Kulak içi kulaklıkların yüksek seste aşırı kullanımı uzun vadeli işitme hasarına ve kulak enfeksiyonlarına yol açabilir. Uzmanlar, işitmenizi korumak için 60/60 kuralı gibi güvenli dinleme uygulamalarını izlemenizi öneriyor. Gürültü kaynaklı işitme kaybına ve diğer kulak sorunlarına karşı korunmak için temizlik ve ses kontrolü zorunludur.

Kulaklık takmak işitme kaybına neden olur mu? - 1

Kulak içi kulaklıklar, rahatlık ve iyi ses kalitesi sunarak modern yaşamın bir parçası haline geldi. Ancak aşırı kullanım uzun vadede işitme potansiyelinize zarar verebilir. Kulak içi kulak tıkacı, dış kulak kanalında duran kulak içi kulaklıklar ve kulak üstü kulaklıklar dahil olmak üzere birkaç farklı işitme cihazı vardır. Bu cihazların hepsi sesi kulağa yönlendirir ve tüketicilere birçok avantaj sağlar. Ancak cihazların uygunsuz kullanımı bir dizi kulak sorununa katkıda bulunabilir.


SAĞLIK HABERLERİ

Kulaklık takmak işitme kaybına neden olur mu? - 2

DSÖ önerileri, işitme kaybını önlemek için farklı yoğunluktaki seslere maruz kalmanın maksimum saat sayısını belirlemiştir. Normal konuşma 60-65 db'dir. Kişisel cihazların ortalaması 80-85 dB'dir. Günde en fazla 8 saat boyunca çim biçme makinesi gibi 90 dB'nin üzerindeki seslere maruz kalmanız gerekir. Ses 100 dB'den fazlaysa, örneğin bir diskoda, bu süre 2 saati geçmemelidir.


Kulaklık takmak işitme kaybına neden olur mu? - 3

YÜKSEK SES NEDENİYLE İŞİTME HASARI

Uzun süreli kulaklık ve kulak içi kulaklık kullanımı, ses sinyalini beyne ileten iç kulağın hassas iç tüy hücrelerini tahrip edebilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sürekli olarak 85 dB'den yüksek ses seviyelerini dinlemenin uzun süreli işitme kaybına neden olabileceği konusunda uyarıyor. Ne yazık ki, kulaklıkların büyük çoğunluğu seviyeleri 100 dB'ye kadar yükseltebilir ve dolayısıyla tüketicileri bu tür risklere karşı savunmasız hale getirebilir.

Kulaklık takanlar genellikle müziklerini o kadar yüksek seste dinlerler ki bu durum gürültü kaynaklı işitme kaybına (NIHL) yol açabilir. Gelişimi kademeli ve gizli olan NIHL, hassas artışlar ciddi şekilde algılanabilir şekilde bozulana kadar neredeyse fark edilmez. Tipik belirti ve semptomlar boğuk işitme, kulaklarda çınlama (tinnitus) ve gürültülü ortamlarda duyma güçlüğüdür.


Kulaklık takmak işitme kaybına neden olur mu? - 4

KULAK TIKANIKLIĞI VE ENFEKSİYON

Kulaklıkların uzun süreli kullanımı kulak kanalında bakteri ve nemi hapsederek enfeksiyona yatkınlık yaratabilir. Tekrarlanan kullanım ayrıca kulak kirini kulağa daha fazla iter ve tıkanıklığa ve geçici işitme kaybına neden olur.


Kulaklık takmak işitme kaybına neden olur mu? - 5

KULAKLIK KULLANIMI GÜVENLİ HALE NASIL GETİRİLİR?

İşitme duyunuzu korumak için 60/60 kuralını kullanın; bir seferde en fazla 60 dakika boyunca %60'tan fazla seste dinlemeyin. Gürültü önleyici kulaklıklar, arka plan gürültüsünü azaltarak aynı azaltılmış seviyeleri dinlemenizi sağladıkları için de faydalıdır.

Uzun süre kulaklık kullanarak çalışmak zorunda kalmanız durumunda

1. Kulaklarınızı kaşımayın:  Kkuruluk ve kaşıntı yaşıyorsanız, kulaklarınızı kaşımak için tırnaklarınızı veya başka bir şeyi kullanmayın

2. Hindistan cevizi yağı şeklinde kayganlaştırıcı kullanın  özellikle kuru cildiniz ve kaşıntınız varsa.

3. Mümkün olduğunda kulak üstü kulaklık kullanın.

4. Kulaklık/kulak içi kulaklık kullanıyorsanız, temiz olduklarından ve temiz bir ortamda tutulduklarından emin olun. Kauçuk uçları zaman zaman alkollü bir bezle temizleyin.

5. Bunları yalnızca önerilen ses seviyelerinde kullanın. Uzun süreler boyunca yüksek ses seviyelerinde kullanmayın.

6. Kulaklarınıza gürültüden yeterli dinlenme sağlayın. İşitsel sıfırlamayı kolaylaştırmak için her saat veya daha sık dinlendirin.

Bu nedenle, kulaklıklarda uzun süre yüksek sesli müzik çalınmamalıdır. Kulaklık kullanımı sırasında cihazın sesini her zaman maksimumun %60'ında tutmanız önerilir. Kulaklık kullanımı konusunda bilinçli kalırsanız, işitme sağlığınızdan ödün vermeden en sevdiğiniz şarkıları gönlünüzce çalabilirsiniz.

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