Kulaklık takmak işitme kaybına neden olur mu?

KULAKLIK KULLANIMI GÜVENLİ HALE NASIL GETİRİLİR?

İşitme duyunuzu korumak için 60/60 kuralını kullanın; bir seferde en fazla 60 dakika boyunca %60'tan fazla seste dinlemeyin. Gürültü önleyici kulaklıklar, arka plan gürültüsünü azaltarak aynı azaltılmış seviyeleri dinlemenizi sağladıkları için de faydalıdır.



Uzun süre kulaklık kullanarak çalışmak zorunda kalmanız durumunda



1. Kulaklarınızı kaşımayın: Kkuruluk ve kaşıntı yaşıyorsanız, kulaklarınızı kaşımak için tırnaklarınızı veya başka bir şeyi kullanmayın



2. Hindistan cevizi yağı şeklinde kayganlaştırıcı kullanın özellikle kuru cildiniz ve kaşıntınız varsa.



3. Mümkün olduğunda kulak üstü kulaklık kullanın.



4. Kulaklık/kulak içi kulaklık kullanıyorsanız, temiz olduklarından ve temiz bir ortamda tutulduklarından emin olun. Kauçuk uçları zaman zaman alkollü bir bezle temizleyin.



5. Bunları yalnızca önerilen ses seviyelerinde kullanın. Uzun süreler boyunca yüksek ses seviyelerinde kullanmayın.



6. Kulaklarınıza gürültüden yeterli dinlenme sağlayın. İşitsel sıfırlamayı kolaylaştırmak için her saat veya daha sık dinlendirin.



Bu nedenle, kulaklıklarda uzun süre yüksek sesli müzik çalınmamalıdır. Kulaklık kullanımı sırasında cihazın sesini her zaman maksimumun %60'ında tutmanız önerilir. Kulaklık kullanımı konusunda bilinçli kalırsanız, işitme sağlığınızdan ödün vermeden en sevdiğiniz şarkıları gönlünüzce çalabilirsiniz.