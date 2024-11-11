Kur’an-ı Kerim’de adı geçen cennet meyvesi: Bir tanesinde binbir şifa var
Kış mevsimi geldiğinde pazar, market, manav tezgahında yer alan nar vücut için güçlü şifa kaynağı olan meyveler arasında yer alıyor. Tek bir tanesi bile vitamin deposu olan nar, sağlıklı yaşamın sırrı ve uzun yaşam için gerekli olan omega-5 içererek kalp ve ruh sağlığı destekliyor. Kuran-ı Kerim'de adı pek çok kez geçen nar, kanser karşıtı özelliğiyle de dikkat çekiyor.
Kış ayları geldiğinde tezgahlarda yerini alan ayıklaması zor ama tadı nefis olan nar, sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor. Nar meyvesinin Türkiye'de 15'ten fazla çeşidi bulunuyor. Nar en güçlü doğal antioksidan kaynaklarından biri ve Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinde kesintisiz olarak tüketilen en önemli meyveler arasında yer alıyor.