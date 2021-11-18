Küresel araştırma: Maske takmak Covid-19’a yakalanma riskini yüzde 53 azaltıyor

Araştırmacılar, çalışmada aynı zamanda karantina uygulamalarının faydalarına da değindi. Ancak, bunun sürdürülebilir olmadığını ve "daha özel müdahalelere" ihtiyaç olduğunu vurguladılar. Bu noktada maske takma ve aşılamanın devreye girdiğini belirttiler: