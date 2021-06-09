Kuru göz Covid-19’un işareti mi? Uzmanlar corona virüs ve göz sağlığı ilişkisini değerlendirdi

GÖZ KURULUĞU BİR COVİD-19 BELİRTİSİ Mİ?

Bilim insanları, yeni tip corona virüsün neden olduğu COVID-19'un en yaygın semptomlarından biri olmadığını belirtti. Ancak araştırmacılar, kuru gözlerin Covid-19'lu kişilerde corona virüsü olmayanlara göre daha yaygın göründüğünü buldu.

8 BİNİ AŞKIN KİŞİ İNCELENDİ

Kanada McMaster Üniversitesi ve İran’da yer alan Kerman Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından bu yılın başında yayınlanan bir araştırmada Covid-19’a yakalanan 8 bin 219 kişiden oluşan bir grup incelendi. Katılımcıların yaklaşık 10'da 1'inde göz semptomları görüldü. Göz kuruluğu veya gözde yabancı bir cisim olduğu hissi en sık görülen göz semptomuydu.