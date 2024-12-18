Kuru yemişin atası olduğu unutuldu: Bir kasesi vücudu baştan aşağı yeniliyor
Türklere özgü, tahıldan yapılan geleneksel ve yöresel bir kuruyemiş türü olan kavurga, çeşitli tohumların buğday tanelerine karıştırılarak kavrulması ile yapılmaya devam ediliyor. İçinde birçok yemişin, çeşitli çekirdeklerin ve tahılın bulunduğu kavurganın bir kasesi vücudu baştan aşağı yeniliyor.
Son yıllarda unutulmaya yüz tutsa da Yozgat ve yöresindeki bazı köylerde halen yapılan "çedeneli kavurga" vazgeçilmez lezzetler arasında yer almayı sürdürüyor. Zaman içerisinde şehirleşmeyle unutulan yiyeceklerden birisi olan kavurga, tamamen doğal yollarla hazırlanıyor.