Kuru yemişin atası olduğu unutuldu: Bir kasesi vücudu baştan aşağı yeniliyor

KAVURGA FAYDALARI

Kavurga, genellikle kavrulmuş buğday, mısır, nohut veya arpa gibi tahıllardan yapılan geleneksel bir atıştırmalıktır. Hem sağlıklı hem de besleyici olan kavurganın birçok faydası vardır:



1. Yüksek Lif İçeriği:



Sindirimi düzenler ve kabızlığı önler.

Uzun süre tok tutarak kilo kontrolüne yardımcı olur.



