Kuru yemişin atası olduğu unutuldu: Bir kasesi vücudu baştan aşağı yeniliyor

Türklere özgü, tahıldan yapılan geleneksel ve yöresel bir kuruyemiş türü olan kavurga, çeşitli tohumların buğday tanelerine karıştırılarak kavrulması ile yapılmaya devam ediliyor. İçinde birçok yemişin, çeşitli çekirdeklerin ve tahılın bulunduğu kavurganın bir kasesi vücudu baştan aşağı yeniliyor.

Kuru yemişin atası olduğu unutuldu: Bir kasesi vücudu baştan aşağı yeniliyor - 1

Son yıllarda unutulmaya yüz tutsa da Yozgat ve yöresindeki bazı köylerde halen yapılan "çedeneli kavurga" vazgeçilmez lezzetler arasında yer almayı sürdürüyor. Zaman içerisinde şehirleşmeyle unutulan yiyeceklerden birisi olan kavurga, tamamen doğal yollarla hazırlanıyor. 

SAĞLIK HABERLERİ

Kuru yemişin atası olduğu unutuldu: Bir kasesi vücudu baştan aşağı yeniliyor - 2

Yapımının zahmetsiz, maliyetinin de düşük olması dolayısıyla tercih edilen kavurga için özellikle "Sarı Bursa" cinsi buğday kullanılıyor.

Kuru yemişin atası olduğu unutuldu: Bir kasesi vücudu baştan aşağı yeniliyor - 3

Kalburdan elenerek irileri seçilen buğday, yıkanıp temizlendikten sonra tandırda yakılan ateşte ters çevrilen sacda 10-15 dakika pişiriliyor.Kavurganın hazmının kolay olmasının yanında, soğuk kış aylarında vücudu soğuktan koruyor. Öksürüğünün kesilmesine yardımcı oluyor, antiseptik özelliği sayesinde çok iyi bir mikrop öldürücü. Kan akışını hızlandırıcı özelliğe sahip.

Kuru yemişin atası olduğu unutuldu: Bir kasesi vücudu baştan aşağı yeniliyor - 4

KAVURGA FAYDALARI

Kavurga, genellikle kavrulmuş buğday, mısır, nohut veya arpa gibi tahıllardan yapılan geleneksel bir atıştırmalıktır. Hem sağlıklı hem de besleyici olan kavurganın birçok faydası vardır:

1. Yüksek Lif İçeriği:

Sindirimi düzenler ve kabızlığı önler.
Uzun süre tok tutarak kilo kontrolüne yardımcı olur.

Kuru yemişin atası olduğu unutuldu: Bir kasesi vücudu baştan aşağı yeniliyor - 5

2. Enerji Verir:

Kompleks karbonhidratlar içerdiği için gün boyunca enerji sağlar. Spor öncesi veya yoğun tempolu günlerde doğal bir enerji kaynağıdır.

Kuru yemişin atası olduğu unutuldu: Bir kasesi vücudu baştan aşağı yeniliyor - 6

3. Protein Kaynağı:

Nohut gibi baklagillerle yapıldığında protein açısından zengindir. Kas gelişimi ve doku onarımı için destek sağlar.


Kuru yemişin atası olduğu unutuldu: Bir kasesi vücudu baştan aşağı yeniliyor - 7

4. Vitamin ve Mineral Deposu:

B vitaminleri, demir, magnezyum ve çinko gibi mineraller içerir. Vücudu güçlendirir ve bağışıklığı destekler.

Kuru yemişin atası olduğu unutuldu: Bir kasesi vücudu baştan aşağı yeniliyor - 8

5. Kalp Sağlığını Destekler:

Kolesterol içermez ve düşük yağ oranına sahiptir.
Lif içeriği sayesinde kolesterol seviyelerini düzenleyebilir.

6. Kan Şekerini Dengeler:

Yavaş sindirildiği için kan şekerini ani yükseltmez.
Diyabet hastaları için kontrollü tüketimde sağlıklı bir atıştırmalık olabilir.

7. Doğal ve Katkısız:

Katkı maddesi ve koruyucu içermediği için sağlıklı bir alternatiftir.

Geleneksel yöntemlerle hazırlandığında tamamen doğal ve temiz içeriklidir.

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