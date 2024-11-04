Kurutularak hazırlanıyor, tadına bakan doyamıyor: İçinde manganez, potasyum, A, C ve B vitamini var

“TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA SATILIYOR”

Cennet elmasının sağlığa ve sindirim sistemine iyi geldiğini ve herkesin mutlaka bir kere denemesi gerektiğini belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ise, “Cennet elması, Trabzon hurması bazı yerlerde hurma diye adlandırılan ve bizim ilçemizde cennet elması ile tanımlanan bir üründür. Gerçekten sağlığa sindirim sistemine, sindirim yolu hastalıklarına yardımcı oluyor ve tedavi olarak kullanılır. Çok mükemmel bir tadı vardır. Cennet elmasının üretimini yapan Honaz'daki çiftçi ve vatandaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hemen hemen her evde cennet elmasının kurutulduğunu görebiliyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafına satılıyor. Rekoltemiz bu sene çok güzel vatandaşımızın da gelirine katkı sağlıyor. Mutlaka cennet elmasının kurusunu deneyin ve tadını bir bakın. Afiyetle de yemeniz dileğiyle” şeklinde konuştu.