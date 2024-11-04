Kurutularak hazırlanıyor, tadına bakan doyamıyor: İçinde manganez, potasyum, A, C ve B vitamini var
Denizli'nin Honaz ilçesinde 12 bin dekar araziden yaş ve kuru olarak üretilen Cennet hurmasının hasadında sona yaklaşıldı. Kabuklarının soyulmasının ardından tek tek asılarak kurutulan cennet hurmalarında verimin geçen yıla oranla yüzde 40 arttığı belirtildi. Cennet hurması ayrıca A, C ve B vitaminleri, potasyum ve manganez dahil olmak üzere önemli vitamin ve mineral kaynağı.
Honaz ilçesinde cennet elmasının hasadında sona gelindi. Türkiye genelinde Trabzon hurması olarak da bilinen ve kuru olarak da tüketilen ürünün hazırlıkları hummalı bir şekilde devam ediyor.